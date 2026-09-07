Ο Kωνσταντίνος Τασούλας κήρυξε τα εγκαίνια της 54ης Έκθεσης βιβλίου στο Πεδίον του Άρεως

Στη φετινή διοργάνωση, που τελεί υπό την αιγίδα του υπουργείου Πολιτισμού, της περιφέρειας Αττικής και του δήμου Αθηναίων, η διοργανώτρια αρχή του Συνδέσμου Εκδοτών Βιβλίου (ΣΕΚΒ) έχει δώσει ιδιαίτερη σημασία στο κοινωνικό και περιβαλλοντικό περιεχόμενο της εκδήλωσης. Το κεντρικό σύνθημα «Βιώσιμη Ανάπτυξη: Το βιβλίο ως αρχιτέκτονας του αύριο», αντικατοπτρίζει ακριβώς τη σημασία που έχει το βιβλίο ως βασικοί παράγοντες για την παιδεία, την προσωπική καλλιέργεια και ηθική διάπλαση και βοηθά στη διαμόρφωση της κοινωνικής συνείδησης και του οικολογικού πνεύματος. Κύρια συστατικά στοιχεία για τη βιώσιμη ανάπτυξη και το σεβασμό του περιβάλλοντος, που μόνο η ανάγνωση κι η κριτική δυνατότητα που καλλιεργεί μπορεί να εμπνεύσουν στην κοινωνία.Στον εμβληματικό πλέον για την Έκθεση χώρο, στο Πεδίον του Άρεως, έχουν στηθεί 285 σύγχρονα περίπτερα, στα οποία φιλοξενούνται 210 εκδοτικοί οίκοι από όλη τη χώρα. Οι βιβλιόφιλοι μπορούν να περιηγηθούν ανάμεσα στους περίπτερα που φιλοξενούν χιλιάδες τίτλους βιβλίων. Σε αυτούς παρουσιάζονται νέες κυκλοφορίες, κλασικά έργα, δοκίμια, κόμικς και έργα παιδικής λογοτεχνίας. Επίσης μπορούν να έλθουν σε προσωπική επαφή και να γνωρίσουν και συνομιλήσουν με τους αγαπημένους τους δημιουργούς στη «Γωνιά των Συγγραφέων».Το συνολικό πρόγραμμα των ημερών αυτών περιλαμβάνει πολλές ακόμη δράσεις - πέρα από την αγορά των βιβλίων - που έχουν σχεδιασθεί για όλη την οικογένεια, όπως εργαστήρια, θέατρο σκιών και παραστάσεις, ενώ κοινωνικοί σύλλογοι συμμετέχουν με ενημερωτικές πρωτοβουλίες. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το καθιερωμένο τριήμερο αφιέρωμα στους πρωτοεμφανιζόμενους δημιουργούς του λόγου, καθώς και οι ειδικές δράσεις της Ελληνικής Ακαδημίας Κόμικς. Παράλληλα, διοργανώνονται μουσικές βραδιές, βιβλιοπαρουσιάσεις και στρογγυλά τραπέζια, αλλά και συναυλίες με γνωστούς συντελεστές.* Διάρκεια: 4 έως 20 Σεπτεμβρίου* Τοποθεσία: Πεδίο του 'Αρεως (Είσοδος από Λεωφόρο Αλεξάνδρας & Μαυρομματαίων)* Ώρες Λειτουργίας: Δευτέρα-Πέμπτη 18:00 - 22:30, Παρασκευή & Σάββατο 18:00 - 23:00, Κυριακή 11:00 - 22:30* Είσοδος: Ελεύθερη