Η εμφάνιση της Νατάσας Θεοδωρίδου στα γενέθλια του συντρόφου της: Η δημόσια ευχή και η αγκαλιά με την κόρη της
Η εμφάνιση της Νατάσας Θεοδωρίδου στα γενέθλια του συντρόφου της: Η δημόσια ευχή και η αγκαλιά με την κόρη της
Η τραγουδίστρια δημοσίευσε βίντεο από τη στιγμή που ο σύντροφός της έσβηνε τα κεριά της τούρτας του
Στα γενέθλια του συντρόφου της, Γιάννη Καρυπίδη, βρέθηκε η Νατάσα Θεοδωρίδου μαζί με την κόρη της, Χριστιάνα Μπέτα .
Το βράδυ της Δευτέρας 7 Σεπτεμβρίου, ο σύντροφος της τραγουδίστριας γιόρτασε τα γενέθλιά του σε μαγαζί της Αθήνας μαζί με αγαπημένα του πρόσωπα και η Νατάσα Θεοδωρίδου του ευχήθηκε δημόσια μέσα από ένα βίντεο που δημοσίευσε στα social media.
Στο Instagram story της, η τραγουδίστρια εμφανίζεται δίπλα του, τη στιγμή που εκείνος ετοιμαζόταν να σβήσει τα κεριά της τούρτας του, με τη Νατάσα Θεοδωρίδου να κρατάει παράλληλα αγκαλιά την κόρη της. «Χρόνια σου όμορφα και πολλά δικέ μου Γιάννη Καρυπίδη» σημείωσε πάνω στο βίντεο. Σε άλλο story που αναδημοσίευσε ο Γιάννης Καρυπίδης, το ζευγάρι πόζαρε ανάμεσα στους καλεσμένους.
Δείτε το βίντεο και φωτογραφία
Τον Μάιο, η τραγουδίστρια έκανε την πρώτη της κοινή εμφάνιση με τον επιχειρηματία, σε έκθεση που φιλοξενούσε έργο της κόρης της, Χριστιάνας. Λίγες ημέρες αργότερα, εθεάθησαν ξανά μαζί στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος.
Το βράδυ της Δευτέρας 7 Σεπτεμβρίου, ο σύντροφος της τραγουδίστριας γιόρτασε τα γενέθλιά του σε μαγαζί της Αθήνας μαζί με αγαπημένα του πρόσωπα και η Νατάσα Θεοδωρίδου του ευχήθηκε δημόσια μέσα από ένα βίντεο που δημοσίευσε στα social media.
Στο Instagram story της, η τραγουδίστρια εμφανίζεται δίπλα του, τη στιγμή που εκείνος ετοιμαζόταν να σβήσει τα κεριά της τούρτας του, με τη Νατάσα Θεοδωρίδου να κρατάει παράλληλα αγκαλιά την κόρη της. «Χρόνια σου όμορφα και πολλά δικέ μου Γιάννη Καρυπίδη» σημείωσε πάνω στο βίντεο. Σε άλλο story που αναδημοσίευσε ο Γιάννης Καρυπίδης, το ζευγάρι πόζαρε ανάμεσα στους καλεσμένους.
Δείτε το βίντεο και φωτογραφία
Τον Μάιο, η τραγουδίστρια έκανε την πρώτη της κοινή εμφάνιση με τον επιχειρηματία, σε έκθεση που φιλοξενούσε έργο της κόρης της, Χριστιάνας. Λίγες ημέρες αργότερα, εθεάθησαν ξανά μαζί στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος.
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