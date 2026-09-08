Η εμφάνιση της Νατάσας Θεοδωρίδου στα γενέθλια του συντρόφου της: Η δημόσια ευχή και η αγκαλιά με την κόρη της

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Το βράδυ της Δευτέρας 7 Σεπτεμβρίου, ο σύντροφος της τραγουδίστριας γιόρτασε τα γενέθλιά του σε μαγαζί της Αθήνας μαζί με αγαπημένα του πρόσωπα και η Νατάσα Θεοδωρίδου του ευχήθηκε δημόσια μέσα από ένα βίντεο που δημοσίευσε στα social media.



Στο Instagram story της, η τραγουδίστρια εμφανίζεται δίπλα του, τη στιγμή που εκείνος ετοιμαζόταν να σβήσει τα κεριά της τούρτας του, με τη Νατάσα Θεοδωρίδου να κρατάει παράλληλα αγκαλιά την κόρη της. «Χρόνια σου όμορφα και πολλά δικέ μου Γιάννη Καρυπίδη» σημείωσε πάνω στο βίντεο. Σε άλλο story που αναδημοσίευσε ο Γιάννης Καρυπίδης, το ζευγάρι πόζαρε ανάμεσα στους καλεσμένους.

