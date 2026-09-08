Πάμελα Άντερσον για τη διάγνωσή της με ηπατίτιδα C: Ο γιατρός μου είχε πει ότι είχα περίπου 10 χρόνια ζωής
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Πάμελα Άντερσον Ηπατίτιδα C

Πάμελα Άντερσον για τη διάγνωσή της με ηπατίτιδα C: Ο γιατρός μου είχε πει ότι είχα περίπου 10 χρόνια ζωής

Δεν είμαι θύμα, είμαι νικήτρια, είπε η ηθοποιός

Πάμελα Άντερσον για τη διάγνωσή της με ηπατίτιδα C: Ο γιατρός μου είχε πει ότι είχα περίπου 10 χρόνια ζωής
Ιωάννα Μαρίνου
2 ΣΧΟΛΙΑ
Σε μία από τις πιο δύσκολες περιόδους της ζωής της αναφέρθηκε η Πάμελα Άντερσον, ανατρέχοντας στη διάγνωση με  ηπατίτιδα C που έλαβε το 2002, αποκαλύπτοντας ότι ο γιατρός της, της είχε δώσει τότε περίπου 10 χρόνια ζωής.

Η 59χρονη ηθοποιός ανέβηκε στη σκηνή του amfAR Gala Venezia 2026 την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου και μίλησε για την περιπέτεια της υγείας της, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στη Βενετία, στο πλαίσιο του 83ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας. Η Άντερσον τιμήθηκε στη φετινή διοργάνωση με το «το Βραβείο Θάρρους της amfAR».

«Ήταν μια θανατική ποινή αυτό μου είπε ο γιατρός μου, ότι πιθανότατα είχα περίπου 10 χρόνια ζωής» θυμήθηκε η ηθοποιός. Η ίδια έχει δηλώσει ότι προσβλήθηκε από τον ιό της ηπατίτιδας C, από μια βελόνα τατουάζ που μοιράστηκε με τον πρώην σύζυγό της, Τόμι Λι.

Η διάγνωση επηρέασε βαθιά τον τρόπο με τον οποίο έπαιρνε αποφάσεις, όπως εξήγησε: «Επηρέασε καθοριστικά τις αποφάσεις μου» προσθέτοντας: «Δεν ήταν ο φόβος του θανάτου, αλλά ο φόβος για το τι μπορεί να συμβεί στα μικρά παιδιά μου. Έφερε στη ζωή μου τα πάνω κάτω».

Δείτε βίντεο από την ομιλία της

@vanityfairitalia

#PamelaAnderson prende il microfono all'amfar Gala a Venezia e per qualche secondo sembra cercare il punto da cui cominciare: «Ho riflettuto a lungo sul mio discorso, pensando: “Non voglio tornare indietro, voglio andare avanti”». E invece, per spiegare come ci è arrivata, deve tornare alla fine degli anni Novanta, quando le diagnosticarono l’epatite C: «Non esisteva una cura. Era una condanna a morte, così mi disse il mio medico. Probabilmente mi restavano circa dieci anni di vita». Non era tanto l’idea di morire, racconta: «Era la paura di ciò che sarebbe potuto accadere ai miei figli piccoli. Ha stravolto la mia vita». Leggi il discorso integrale nell'articolo di @stefisalta al link in bio🔗 #Venezia83 #VFentertainment

♬ original sound - Vanity Fair Italia
Η θεραπεία για την ασθένεια είχε επίσης σημαντικό οικονομικό κόστος για την ηθοποιό. «Μου πήρε όλα όσα είχα στην τράπεζα» ανέφερε χαρακτηριστικά. Το 2015 η Πάμελα Άντερσον ανακοίνωσε ότι είχε απαλλαγεί από την ηπατίτιδα C. «Δεν είμαι θύμα, είμαι νικήτρια. Είμαι δυνατή και ικανή, περισσότερο απ' όσο θα μπορούσα ποτέ να ονειρευτώ. Δεν είμαι το κορίτσι που χρειάζεται να το σώσουν, όσο εύκολο κι αν είναι να υποδυθεί κανείς αυτόν τον ρόλο» κατέληξε στην ομιλία της.

Φωτογραφία άρθρου: Getty Images / Ideal Image
Ιωάννα Μαρίνου
2 ΣΧΟΛΙΑ

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