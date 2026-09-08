Πάμελα Άντερσον για τη διάγνωσή της με ηπατίτιδα C: Ο γιατρός μου είχε πει ότι είχα περίπου 10 χρόνια ζωής
Δεν είμαι θύμα, είμαι νικήτρια, είπε η ηθοποιός
Η 59χρονη ηθοποιός ανέβηκε στη σκηνή του amfAR Gala Venezia 2026 την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου και μίλησε για την περιπέτεια της υγείας της, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στη Βενετία, στο πλαίσιο του 83ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας. Η Άντερσον τιμήθηκε στη φετινή διοργάνωση με το «το Βραβείο Θάρρους της amfAR».
«Ήταν μια θανατική ποινή αυτό μου είπε ο γιατρός μου, ότι πιθανότατα είχα περίπου 10 χρόνια ζωής» θυμήθηκε η ηθοποιός. Η ίδια έχει δηλώσει ότι προσβλήθηκε από τον ιό της ηπατίτιδας C, από μια βελόνα τατουάζ που μοιράστηκε με τον πρώην σύζυγό της, Τόμι Λι.
Η διάγνωση επηρέασε βαθιά τον τρόπο με τον οποίο έπαιρνε αποφάσεις, όπως εξήγησε: «Επηρέασε καθοριστικά τις αποφάσεις μου» προσθέτοντας: «Δεν ήταν ο φόβος του θανάτου, αλλά ο φόβος για το τι μπορεί να συμβεί στα μικρά παιδιά μου. Έφερε στη ζωή μου τα πάνω κάτω».
Δείτε βίντεο από την ομιλία της
@vanityfairitalia
#PamelaAnderson prende il microfono all'amfar Gala a Venezia e per qualche secondo sembra cercare il punto da cui cominciare: «Ho riflettuto a lungo sul mio discorso, pensando: “Non voglio tornare indietro, voglio andare avanti”». E invece, per spiegare come ci è arrivata, deve tornare alla fine degli anni Novanta, quando le diagnosticarono l’epatite C: «Non esisteva una cura. Era una condanna a morte, così mi disse il mio medico. Probabilmente mi restavano circa dieci anni di vita». Non era tanto l’idea di morire, racconta: «Era la paura di ciò che sarebbe potuto accadere ai miei figli piccoli. Ha stravolto la mia vita». Leggi il discorso integrale nell'articolo di @stefisalta al link in bio🔗 #Venezia83 #VFentertainment♬ original sound - Vanity Fair Italia
Φωτογραφία άρθρου: Getty Images / Ideal Image
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