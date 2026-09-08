Πάμελα Άντερσον για τη διάγνωσή της με ηπατίτιδα C: Ο γιατρός μου είχε πει ότι είχα περίπου 10 χρόνια ζωής

πιο δύσκολες περιόδους της ζωής της αναφέρθηκε η Πάμελα Άντερσον

αποκαλύπτοντας ότι ο γιατρός της, της είχε δώσει τότε περίπου 10 χρόνια ζωής.

@vanityfairitalia #PamelaAnderson prende il microfono all'amfar Gala a Venezia e per qualche secondo sembra cercare il punto da cui cominciare: «Ho riflettuto a lungo sul mio discorso, pensando: “Non voglio tornare indietro, voglio andare avanti”». E invece, per spiegare come ci è arrivata, deve tornare alla fine degli anni Novanta, quando le diagnosticarono l’epatite C: «Non esisteva una cura. Era una condanna a morte, così mi disse il mio medico. Probabilmente mi restavano circa dieci anni di vita». Non era tanto l’idea di morire, racconta: «Era la paura di ciò che sarebbe potuto accadere ai miei figli piccoli. Ha stravolto la mia vita». Leggi il discorso integrale nell'articolo di @stefisalta al link in bio🔗 #Venezia83 #VFentertainment ♬ original sound - Vanity Fair Italia

κατέληξε στην ομιλία της.



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