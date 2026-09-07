«Αντί να μου ζητήσουν συγγνώμη για τη Novartis, ζητούν και τα ρέστα», απαντά ο Γεωργιάδης στη μήνυση του ΣΥΡΙΖΑ για τα «αδιευκρίνιστα ποσά»
«Αντί να μου ζητήσουν συγγνώμη για τη Novartis, ζητούν και τα ρέστα», απαντά ο Γεωργιάδης στη μήνυση του ΣΥΡΙΖΑ για τα «αδιευκρίνιστα ποσά»
Κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα ζητήσει από τον εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος να ανοίξει ξανά η υπόθεση
«Αντί να μου ζητήσουν συγγνώμη για την σκευωρία Novartis, ζητούν και τα ρέστα», σχολιάζει σε ανάρτησή του ο Άδωνις Γεωργιάδης απαντώντας στην αίτηση του ΣΥΡΙΖΑ για την ανάσυρση από το αρχείο της δικογραφίας που αφορά στα «αδιευκρίνιστα» ποσά του υπουργού Υγείας.
«Η αγωνία των Συριζαίων να περάσουν το 3% τους έχει οδηγήσει στον πλήρη παραλογισμό δυστυχώς αντί να μου ζητήσουν συγγνώμη για τη σκευωρία Novartis για την οποία οι ψευδομάρτυρες καταδικάστηκαν αμετάκλητα από την Ελληνική Δικαιοσύνη ζητούν και τα ρέστα», σημειώνει ειδικότερα ο κ. Γεωργιάδης.
Νωρίτερα η Κουμουνδούρου εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αναφέρει ότι κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ που αποτελείται από τον Τομεάρχη Διαφάνειας, Παύλο Πολάκη, τον Συντονιστή του Τμήματος Διαφάνειας, Μάρκο Χατζησάββα και τον δικηγόρο Γιάννη Απατσίδη θα καταθέσει αύριο επίσημη αίτηση για την ανάσυρση από το αρχείο της δικογραφίας που αφορά στα «αδιευκρίνιστα» ποσά του Άδωνι Γεωργιάδη.
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Τομέα Διαφάνειας του κόμματος, «πρόκειται για την υπόθεση την οποία είχαν θέσει στο αρχείο οι εισαγγελείς Παναγιώτης Καψιμάλης και Χρήστος Μπαρδάκης -με τον τελευταίο, πρώην επικεφαλής της Οικονομικής Εισαγγελίας, να τελεί επί δύο συναπτά έτη υπό παρακολούθηση από το κακόβουλο λογισμικό Predator, για άγνωστους λόγους, σίγουρα όμως σχετιζόμενους με την άσκηση των καθηκόντων του».
«Στο πλαίσιο αυτό, κατατίθεται αυτοτελής μηνυτήρια αναφορά. Ζητείται ρητά η ενδελεχής εξέταση και αξιολόγηση νέων κρίσιμων αποδεικτικών στοιχείων που συντρέχουν στην υπόθεση, μεταξύ των οποίων και όσα αποκάλυψε ο πρ. βουλευτής της ΝΔ, Μάριος Σαλμάς», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ και καταλήγει: «Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία εντάσσεται σε έναν ευρύτερο σχεδιασμό για την πλήρη διαλεύκανση των πτυχών του σκανδάλου Novartis, το οποίο συγκαλύφθηκε από την κυβέρνηση με την αρωγή επίορκου μέρους της Δικαιοσύνης. Τις επόμενες ημέρες θα ακολουθήσουν και άλλες θεσμικές ενέργειες, για τις οποίες θα υπάρξει αναλυτική ενημέρωση».
«Η αγωνία των Συριζαίων να περάσουν το 3% τους έχει οδηγήσει στον πλήρη παραλογισμό δυστυχώς αντί να μου ζητήσουν συγγνώμη για τη σκευωρία Novartis για την οποία οι ψευδομάρτυρες καταδικάστηκαν αμετάκλητα από την Ελληνική Δικαιοσύνη ζητούν και τα ρέστα», σημειώνει ειδικότερα ο κ. Γεωργιάδης.
Η αγωνία των Συριζαίων να περάσουν το 3% τους έχει οδηγήσει στον πλήρη παραλογισμό https://t.co/MjMgF3QCFO δυστυχώς αντί να μου ζητήσουν συγγνώμη για την σκευωρία Novartis για την οποία οι ψευδομάρτυρες καταδικάστηκαν αμετάκλητα από την Ελληνική Δικαιοσύνη ζητούν και τα ρέστα.— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) September 7, 2026
Νωρίτερα η Κουμουνδούρου εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αναφέρει ότι κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ που αποτελείται από τον Τομεάρχη Διαφάνειας, Παύλο Πολάκη, τον Συντονιστή του Τμήματος Διαφάνειας, Μάρκο Χατζησάββα και τον δικηγόρο Γιάννη Απατσίδη θα καταθέσει αύριο επίσημη αίτηση για την ανάσυρση από το αρχείο της δικογραφίας που αφορά στα «αδιευκρίνιστα» ποσά του Άδωνι Γεωργιάδη.
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Τομέα Διαφάνειας του κόμματος, «πρόκειται για την υπόθεση την οποία είχαν θέσει στο αρχείο οι εισαγγελείς Παναγιώτης Καψιμάλης και Χρήστος Μπαρδάκης -με τον τελευταίο, πρώην επικεφαλής της Οικονομικής Εισαγγελίας, να τελεί επί δύο συναπτά έτη υπό παρακολούθηση από το κακόβουλο λογισμικό Predator, για άγνωστους λόγους, σίγουρα όμως σχετιζόμενους με την άσκηση των καθηκόντων του».
«Στο πλαίσιο αυτό, κατατίθεται αυτοτελής μηνυτήρια αναφορά. Ζητείται ρητά η ενδελεχής εξέταση και αξιολόγηση νέων κρίσιμων αποδεικτικών στοιχείων που συντρέχουν στην υπόθεση, μεταξύ των οποίων και όσα αποκάλυψε ο πρ. βουλευτής της ΝΔ, Μάριος Σαλμάς», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ και καταλήγει: «Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία εντάσσεται σε έναν ευρύτερο σχεδιασμό για την πλήρη διαλεύκανση των πτυχών του σκανδάλου Novartis, το οποίο συγκαλύφθηκε από την κυβέρνηση με την αρωγή επίορκου μέρους της Δικαιοσύνης. Τις επόμενες ημέρες θα ακολουθήσουν και άλλες θεσμικές ενέργειες, για τις οποίες θα υπάρξει αναλυτική ενημέρωση».
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