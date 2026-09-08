«Δεν έχω καπνίσει ούτε τσιγάρο»: Ξέσπασε σε κλάματα η Αιγύπτια παρουσιάστρια που καταδικάστηκε σε θάνατο για υπόθεση ναρκωτικών
«Δεν έχω καπνίσει ούτε τσιγάρο»: Ξέσπασε σε κλάματα η Αιγύπτια παρουσιάστρια που καταδικάστηκε σε θάνατο για υπόθεση ναρκωτικών
Πρόκειται για την Σάρα Χαλίφα που αριθμεί περισσότερους από 2,6 εκατομμύρια ακολούθους στο Instagram και είναι ιδιαίτερα δημοφιλής στην Αίγυπτο
Με δάκρυα στα μάτια, ζητώντας «έλεος και ανθρωπιά», η Αιγύπτια παρουσιάστρια Σάρα Χαλίφα, που προ ημερών καταδικάστηκε σε θάνατο για υπόθεση που αφορά διακίνηση ναρκωτικών, ξέσπασε μέσα στην αίθουσα του δικαστηρίου, υποστηρίζοντας ότι έχει αδικηθεί και επιμένοντας πως δεν έχει καμία σχέση με τις κατηγορίες που της αποδίδονται.
«Δεν έχω καπνίσει ούτε τσιγάρο στη ζωή μου», φέρεται να φώναξε μετά την ανακοίνωση της απόφασης, ενώ σύμφωνα με το CNN δήλωσε: «Ορκίζομαι στον Παντοδύναμο Θεό, με τον πιο ισχυρό όρκο, ότι έχω αδικηθεί».
Η Χαλίφα ανέφερε επίσης ότι αντιμετωπίζει σοβαρά πρόβλημα υγείας και πάσχει από όγκο.
Η απόφαση, ωστόσο, δεν είναι ακόμη τελεσίδικη και υπόκειται σε έφεση.
Πριν από την έκδοση της απόφασης, το δικαστήριο συμβουλεύτηκε τον Μεγάλο Μουφτή της Αιγύπτου, διαδικασία που απαιτείται από την αιγυπτιακή νομοθεσία σε υποθέσεις θανατικής ποινής.
Οι εισαγγελικές αρχές υποστηρίζουν ότι οι κατηγορούμενοι χρησιμοποιούσαν δύο διαμερίσματα ως εργαστήρια για την αποθήκευση και την παρασκευή ναρκωτικών ουσιών.
Κατά τη διάρκεια των ερευνών, οι αρχές ανακοίνωσαν ότι κατασχέθηκαν περισσότερα από 750 κιλά συνθετικών ναρκωτικών, καθώς και πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνταν για την παραγωγή τους.
Σημειώνεται ότι η υπόθεση έγινε γνωστή τον Απρίλιο του 2025, όταν το υπουργείο Εσωτερικών της Αιγύπτου ανακοίνωσε την κατάσχεση περίπου 200 κιλών ναρκωτικών και πρώτων υλών, αλλά και χρυσών κοσμημάτων, χρημάτων σε τοπικό και ξένο νόμισμα και πέντε αυτοκινήτων.
«Δεν έχω καπνίσει ούτε τσιγάρο στη ζωή μου», φέρεται να φώναξε μετά την ανακοίνωση της απόφασης, ενώ σύμφωνα με το CNN δήλωσε: «Ορκίζομαι στον Παντοδύναμο Θεό, με τον πιο ισχυρό όρκο, ότι έχω αδικηθεί».
Η Χαλίφα ανέφερε επίσης ότι αντιμετωπίζει σοβαρά πρόβλημα υγείας και πάσχει από όγκο.
Η καταδίκη και οι κατηγορίεςΥπενθυμίζεται ότι η Σάρα Χαλίφα και ακόμη 11 άτομα καταδικάστηκαν σε θάνατο δι’ απαγχονισμού από δικαστήριο του Καΐρου, μετά από κατηγορίες για παρασκευή, προώθηση και εμπορία συνθετικών ναρκωτικών, καθώς και για κατοχή και μεταφορά πυροβόλων όπλων και πυρομαχικών χωρίς άδεια.
Η απόφαση, ωστόσο, δεν είναι ακόμη τελεσίδικη και υπόκειται σε έφεση.
Πριν από την έκδοση της απόφασης, το δικαστήριο συμβουλεύτηκε τον Μεγάλο Μουφτή της Αιγύπτου, διαδικασία που απαιτείται από την αιγυπτιακή νομοθεσία σε υποθέσεις θανατικής ποινής.
Τα στοιχεία της δικογραφίαςΣύμφωνα με την κρατική εφημερίδα Al-Ahram, η δίκη βασίστηκε σε 20 καταθέσεις μαρτύρων και φωτογραφικά στοιχεία που, σύμφωνα με τις αρχές, καταγράφουν τις φερόμενες εγκληματικές δραστηριότητες της Χαλίφα και των υπόλοιπων κατηγορουμένων.
Οι εισαγγελικές αρχές υποστηρίζουν ότι οι κατηγορούμενοι χρησιμοποιούσαν δύο διαμερίσματα ως εργαστήρια για την αποθήκευση και την παρασκευή ναρκωτικών ουσιών.
Κατά τη διάρκεια των ερευνών, οι αρχές ανακοίνωσαν ότι κατασχέθηκαν περισσότερα από 750 κιλά συνθετικών ναρκωτικών, καθώς και πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνταν για την παραγωγή τους.
Σημειώνεται ότι η υπόθεση έγινε γνωστή τον Απρίλιο του 2025, όταν το υπουργείο Εσωτερικών της Αιγύπτου ανακοίνωσε την κατάσχεση περίπου 200 κιλών ναρκωτικών και πρώτων υλών, αλλά και χρυσών κοσμημάτων, χρημάτων σε τοπικό και ξένο νόμισμα και πέντε αυτοκινήτων.
Οι αρχές υποστήριξαν ότι τα περιουσιακά στοιχεία αποτελούσαν προϊόν εγκληματικής δραστηριότητας και εκτίμησαν την αξία τους σε περίπου 489 εκατομμύρια ευρώ.
Μετά την ολοκλήρωση των ερευνών, η συνολική ποσότητα των ναρκωτικών και των πρώτων υλών που κατασχέθηκαν στην υπόθεση ξεπέρασε τα 750 κιλά, ενώ αιγυπτιακά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι η πιθανή αξία τους μετά την παρασκευή και τη διάθεσή τους στην αγορά ξεπερνούσε το ένα δισεκατομμύριο.
Η Σάρα Χαλίφα, η οποία διαθέτει περίπου 2,6 εκατομμύρια ακολούθους στο Instagram, είχε αποκτήσει μεγάλη αναγνωρισιμότητα στην Αίγυπτο μέσα από την τηλεόραση και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Είχε ιδρύσει την εταιρεία παραγωγής «Sarah Production», διοργάνωνε εκδηλώσεις και συναυλίες στην Αίγυπτο και σε χώρες του Κόλπου, ενώ προωθούσε διαδικτυακά κέντρο αισθητικής στην περιοχή Αγκούζα του Καΐρου.
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