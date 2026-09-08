Η ειδική αποστολή Μητσοτάκη στην Αίγυπτο: Η επαναπροσέγγιση του Καΐρου με την Άγκυρα, η εκκρεμότητα με την Αγία Αικατερινή του Σινά και τα ενεργειακά project

Στην Αίγυπτο και ο Νίκος Χριστοδουλίδης - Στόχος να θωρακιστεί η στρατηγική σχέση με το Κάιρο έναντι των σημαντικών ανατροπών στη Μέση Ανατολή από την ένταση στη Γάζα, στον Λίβανο, στη Συρία και στο Ιράν