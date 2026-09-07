Τάκης Θεοδωρικάκος: Οι δεσμεύσεις Μητσοτάκη, ρεαλιστικό σχέδιο για την ασφάλεια και την ευημερία των πολιτών

Το σχέδιο που παρουσιάστηκε «αφορά όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς διακρίσεις» ανέφερε ο υπουργός Ανάπτυξης





«Ό,τι είπε ο Πρωθυπουργός χθες, γνωρίζουν όλοι ότι, εφόσον συνεχίσουμε να είμαστε στην κυβέρνηση, θα γίνει πραγματικότητα μέχρι το τελευταίο ευρώ, μέχρι την τελευταία δέσμευση», τόνισε ο κ. Θεοδωρικάκος, υπενθυμίζοντας ότι και στις επτά προηγούμενες παρουσίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, όσα είχε ανακοινώσει έγιναν πράξη μέσα στα χρονοδιαγράμματα που είχε θέσει. Όπως ανέφερε, το σχέδιο που παρουσιάστηκε «αφορά όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς διακρίσεις», με μέτρα για επαγγελματίες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, εργαζόμενους στον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα, αγρότες, τρίτεκνους, νέους ανθρώπους και την ελληνική οικογένεια.







Αναφερόμενος στην πορεία της χώρας την τελευταία επταετία, ο Υπουργός Ανάπτυξης σημείωσε ότι η κυβέρνηση σταθεροποίησε την πορεία της χώρας και μείωσε το δημόσιο χρέος αν και κλήθηκε να να αντιμετωπίσει πολύ μεγάλες κρίσεις. Τόνισε ότι, παρά τις μεγάλες δυσκολίες και την παγκόσμια αβεβαιότητα, η κυβέρνηση δεσμεύεται για μια νέα περίοδο κατά την οποία η βελτίωση της ζωής των πολιτών θα βρίσκεται στο επίκεντρο: «Η μεγάλη διαφορά είναι ότι αυτά που λέμε τα εννοούμε. Κάποιοι άλλοι τάζουν λαγούς με πετραχήλια και αυτό το έχει υποστεί ο ελληνικός λαός και το πλήρωσε πανάκριβα».







Υπογράμμισε ότι το υπουργείο Ανάπτυξης έχει δώσει προτεραιότητα στην ενίσχυση της ελληνικής βιομηχανίας και στην προσέλκυση παραγωγικών επενδύσεων, σημειώνοντας ότι τα τελευταία επτά χρόνια δημιουργήθηκαν 60.000 επιπλέον θέσεις εργασίας στη βιομηχανία, όπου οι μέσες ετήσιες μεικτές απολαβές φτάνουν τις 25.000 ευρώ και είναι υψηλότερες από τον μέσο όρο της οικονομίας. «Εκεί πιστεύω ότι είναι το βασικό μυστικό: βιομηχανία, καινοτομία, νέες τεχνολογίες, ανασυγκρότηση του πρωτογενούς τομέα, ώστε να υπάρχουν καλύτερα εισοδήματα για τη μέση ελληνική οικογένεια», τόνισε.



Απαντώντας σε ερώτηση για το κόστος ζωής, αναφέρθηκε στην πρωτοβουλία που βρίσκεται σε ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου για πάνω από 1.700 κωδικούς τροφίμων και βασικών ειδών διαβίωσης και συντήρησης του νοικοκυριού για έως τέσσερις μήνες. Όπως είπε, η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή εκτιμά ότι προκύπτει εξοικονόμηση περίπου 40 ευρώ τον μήνα για το μέσο ελληνικό νοικοκυριό.



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Απαντώντας σε ερώτηση για τις εκλογές και τα σενάρια μετεκλογικών συνεργασιών, ο κ. Θεοδωρικάκος σημείωσε ότι ο πρωθυπουργός έχει καταστήσει σαφές πως οι κάλπες θα στηθούν στο τέλος της τετραετίας. Υπενθύμισε ότι εκατό ημέρες πριν από τις εκλογές του 2023 οι δημοσκοπήσεις απείχαν σημαντικά από το τελικό αποτέλεσμα και σημείωσε ότι τα σχετικά ενδεχόμενα θα πρέπει να συζητηθούν όταν έρθει η ώρα των εκλογών. Όπως ξεκαθάρισε, εφόσον η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτο κόμμα, όπως όλα δείχνουν, είναι αυτονόητο ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα είναι πρωθυπουργός.



Συνεχίζοντας, τόνισε ότι «βασικός αντίπαλος για την κυβέρνηση είναι τα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας» και ότι η μεγάλη πρόκληση των επόμενων μηνών είναι η χώρα να συνεχίσει να προχωρά «με ασφάλεια και με όρους κοινωνικής συνοχής σε εποχές τεράστιας παγκόσμιας αβεβαιότητας», ώστε η κυβέρνηση, με την αξιοπιστία και το σχέδιό της για τα επόμενα τέσσερα χρόνια, να κερδίσει ξανά την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού.



Τέλος, ερωτηθείς για τις τοποθετήσεις του Αντώνη Σαμαρά, υπενθύμισε ότι ο πρώην πρωθυπουργός είχε στηρίξει τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας και για την πρωθυπουργία της χώρας, τόσο το 2019 όσο και στις εκλογές του 2023.



«Οι πολίτες γνωρίζουν πως όσα λέει αυτή η κυβέρνηση τα εννοεί και το αποδεικνύει με πράξεις», τόνισε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος , μιλώντας στο ERTNEWS, αναφορικά με το σχέδιο που παρουσίασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης «για το αμέσως επόμενο διάστημα, αλλά και για τα επόμενα τέσσερα κρίσιμα χρόνια στην πορεία της χώρας προς το 2030».«Ό,τι είπε ο Πρωθυπουργός χθες, γνωρίζουν όλοι ότι, εφόσον συνεχίσουμε να είμαστε στην κυβέρνηση, θα γίνει πραγματικότητα μέχρι το τελευταίο ευρώ, μέχρι την τελευταία δέσμευση», τόνισε ο κ. Θεοδωρικάκος, υπενθυμίζοντας ότι και στις επτά προηγούμενες παρουσίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, όσα είχε ανακοινώσει έγιναν πράξη μέσα στα χρονοδιαγράμματα που είχε θέσει. Όπως ανέφερε, το σχέδιο που παρουσιάστηκε «αφορά όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς διακρίσεις», με μέτρα για επαγγελματίες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, εργαζόμενους στον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα, αγρότες, τρίτεκνους, νέους ανθρώπους και την ελληνική οικογένεια.Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο μέτρο για τη δημιουργία κλειστού λογαριασμού για τα παιδιά, στον οποίο θα μπορούν να συνεισφέρουν κάθε μήνα τόσο η οικογένεια όσο και το κράτος μέχρι την ενηλικίωσή τους, ώστε οι νέοι να διαθέτουν ένα πρόσθετο κεφάλαιο στο ξεκίνημα της ζωής τους για τις σπουδές, την εργασία ή την κατοικία τους. «Τα θεωρώ μέτρο εξαιρετικής σημασίας. Παραπέμπει σε αρχές και αξίες που όλοι αποκτήσαμε όταν ήμασταν παιδιά: την αποταμίευση, το να σκέφτεσαι και να προετοιμάζεσαι για το αύριο».Αναφερόμενος στην πορεία της χώρας την τελευταία επταετία, ο Υπουργός Ανάπτυξης σημείωσε ότι η κυβέρνηση σταθεροποίησε την πορεία της χώρας και μείωσε το δημόσιο χρέος αν και κλήθηκε να να αντιμετωπίσει πολύ μεγάλες κρίσεις. Τόνισε ότι, παρά τις μεγάλες δυσκολίες και την παγκόσμια αβεβαιότητα, η κυβέρνηση δεσμεύεται για μια νέα περίοδο κατά την οποία η βελτίωση της ζωής των πολιτών θα βρίσκεται στο επίκεντρο: «Η μεγάλη διαφορά είναι ότι αυτά που λέμε τα εννοούμε. Κάποιοι άλλοι τάζουν λαγούς με πετραχήλια και αυτό το έχει υποστεί ο ελληνικός λαός και το πλήρωσε πανάκριβα».Ο κ. Θεοδωρικάκος υπογράμμισε ότι η ουσιαστική βελτίωση του διαθέσιμου εισοδήματος και βιοτικού επιπέδου της ελληνικής οικογένειας περνά μέσα από καλύτερους μισθούς και περισσότερες καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας. «Αυτό που μπορεί να δώσει αληθινή ελπίδα, προσδοκία και προοπτική στο ελληνικό νοικοκυριό είναι να παίρνουν καλύτερους μισθούς οι άνθρωποι και αυτό μπορεί να προκύψει μέσα από μια παραγωγική οικονομία, για την οποία εργαζόμαστε συστηματικά, όχι με λόγια ούτε με απροσδιόριστες υποσχέσεις», σημείωσε.Υπογράμμισε ότι το υπουργείο Ανάπτυξης έχει δώσει προτεραιότητα στην ενίσχυση της ελληνικής βιομηχανίας και στην προσέλκυση παραγωγικών επενδύσεων, σημειώνοντας ότι τα τελευταία επτά χρόνια δημιουργήθηκαν 60.000 επιπλέον θέσεις εργασίας στη βιομηχανία, όπου οι μέσες ετήσιες μεικτές απολαβές φτάνουν τις 25.000 ευρώ και είναι υψηλότερες από τον μέσο όρο της οικονομίας. «Εκεί πιστεύω ότι είναι το βασικό μυστικό: βιομηχανία, καινοτομία, νέες τεχνολογίες, ανασυγκρότηση του πρωτογενούς τομέα, ώστε να υπάρχουν καλύτερα εισοδήματα για τη μέση ελληνική οικογένεια», τόνισε.Απαντώντας σε ερώτηση για το κόστος ζωής, αναφέρθηκε στην πρωτοβουλία που βρίσκεται σε ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου για πάνω από 1.700 κωδικούς τροφίμων και βασικών ειδών διαβίωσης και συντήρησης του νοικοκυριού για έως τέσσερις μήνες. Όπως είπε, η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή εκτιμά ότι προκύπτει εξοικονόμηση περίπου 40 ευρώ τον μήνα για το μέσο ελληνικό νοικοκυριό.«Προφανώς δεν ισχυρίζομαι ότι είναι κάποια τεράστια μεταβολή, αλλά για εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά που δοκιμάζονται τα 40 ευρώ δεν είναι πολυτέλεια», τόνισε και πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση επιδιώκει να αυξηθεί περαιτέρω ο αριθμός των προϊόντων που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία. Τόνισε, παράλληλα, ότι σε μια περίοδο έντονων διεθνών πληθωριστικών πιέσεων, οφείλει και η επιχειρηματικότητα «να βάζει πλάτη, μειώνοντας το μεσοσταθμικό της κέρδος και προσφέροντας καλύτερες τιμές σε μια σειρά προϊόντων λαϊκής κατανάλωσης».Απαντώντας σε ερώτηση για τις εκλογές και τα σενάρια μετεκλογικών συνεργασιών, ο κ. Θεοδωρικάκος σημείωσε ότι ο πρωθυπουργός έχει καταστήσει σαφές πως οι κάλπες θα στηθούν στο τέλος της τετραετίας. Υπενθύμισε ότι εκατό ημέρες πριν από τις εκλογές του 2023 οι δημοσκοπήσεις απείχαν σημαντικά από το τελικό αποτέλεσμα και σημείωσε ότι τα σχετικά ενδεχόμενα θα πρέπει να συζητηθούν όταν έρθει η ώρα των εκλογών. Όπως ξεκαθάρισε, εφόσον η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτο κόμμα, όπως όλα δείχνουν, είναι αυτονόητο ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα είναι πρωθυπουργός.Συνεχίζοντας, τόνισε ότι «βασικός αντίπαλος για την κυβέρνηση είναι τα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας» και ότι η μεγάλη πρόκληση των επόμενων μηνών είναι η χώρα να συνεχίσει να προχωρά «με ασφάλεια και με όρους κοινωνικής συνοχής σε εποχές τεράστιας παγκόσμιας αβεβαιότητας», ώστε η κυβέρνηση, με την αξιοπιστία και το σχέδιό της για τα επόμενα τέσσερα χρόνια, να κερδίσει ξανά την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού.Τέλος, ερωτηθείς για τις τοποθετήσεις του Αντώνη Σαμαρά, υπενθύμισε ότι ο πρώην πρωθυπουργός είχε στηρίξει τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας και για την πρωθυπουργία της χώρας, τόσο το 2019 όσο και στις εκλογές του 2023.

«Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ηγείται μιας μεγάλης λαϊκής παράταξης, της Νέας Δημοκρατίας, με συνέπεια και αποτελεσματικότητα και είμαι απόλυτα βέβαιος ότι αυτό θα εγγραφεί με απόλυτο τρόπο και στο αποτέλεσμα των επόμενων βουλευτικών εκλογών. Η Νέα Δημοκρατία θα κερδίσει τις εκλογές και θα είναι ξανά αυτοδύναμη», κατέληξε.

07.09.2026, 12:11