Μαξίμου κατά Σαμαρά: Αναχώματα στο νέο κόμμα και πυρά για τις επιθέσεις στη ΝΔ
Μαξίμου κατά Σαμαρά: Αναχώματα στο νέο κόμμα και πυρά για τις επιθέσεις στη ΝΔ
Ο πρώην πρωθυπουργός πυκνώνει επαφές και ψάχνει πρόσωπα για τα ψηφοδέλτια - Στο Μαξίμου χαρτογραφούν τις διαρροές και απαντούν με σκληρά πυρά
Ότι ο Αντώνης Σαμαράς κινείται πιο εντατικά στην κατεύθυνση της δημιουργίας κόμματος το καταλαβαίνει και ο πιο πολιτικά αδαής. Ο πρώην πρωθυπουργός αυξάνει τον βηματισμό του, ενώ παράλληλα συστηματοποιεί τις επαφές και τα ραντεβού του. Ενδεικτικό είναι ότι προ ημερών συνάντησε στο γραφείο του στην οδό Δημοκρίτου αντιπροσωπεία αγροτών, με επικεφαλής τον Μεσσήνιο πρόεδρο του Συνδέσμου Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων Ελλάδας Γιώργο Κατσούλη. Μαζί με τον κ. Σαμαρά ήταν ο ανεξάρτητος βουλευτής Μάριος Σαλμάς και ο στενός του συνεργάτης Κώστας Τσιμάρας.
Τα πρόσωπα δεν είναι τυχαία. Ο κ. Σαλμάς που είναι έμπειρος ιατρός και καθηγητής έχει «κλειδώσει» για το ψηφοδέλτιο του βορείου Τομέα της Β' Αθηνών, όπου ο κ. Σαμαράς έχει κάνει αρκετό...σκάουτινγκ. Γνωρίζει άλλωστε την περιοχή ως μόνιμος κάτοικος Κηφισιάς. Ο κ. Σαλμάς επίσης εμφανίστηκε χθες το πρωί στην πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1 ως μέλος του πάνελ μαζί με τον Στέλιο Πέτσα και τον Κώστα Τσουκαλά, επισημαίνοντας ότι το κόμμα Σαμαρά είναι κοινωνική αναγκαιότητα. Ο δε Κώστας Τσιμάρας, επί χρόνια στο πλευρό του κ. Σαμαρά, είναι μέρος του κλειστού κύκλου συνεργατών του με αρμοδιότητα την οργανωτική συγκρότηση του κόμματος και τις επαφές με υποψήφιους βουλευτές.
Σε αυτόν τον «πυρήνα» εντάσσονται με διαφορετικούς ρόλους ο Χρύσανθος Λαζαρίδης, ο Νίκος Τσιούτσιας, ο Κώστας Μπούρας, ο Δημήτρης Απόκης, αλλά και ο στενός προσωπικός φίλος του κ. Σαμαρά, Μίλτος Χρυσομάλλης, ο οποίος είναι ο μόνος βουλευτής της ΝΔ που με ασφάλεια εκτιμάται ότι θα μεταπηδήσει στο νέο κόμμα. Και ο ίδιος να μην το έκανε άλλωστε, θα το έκαναν οι ψηφοφόροι του στη Μεσσηνία.
Η αναφορά στην «τεχνογνωσία» που έχει ο κ. Σαμαράς στο να πλήττει την παράταξη της Νέας Δημοκρατίας ήταν δεδομένο ότι θα εκνευρίσει τον πρώην πρωθυπουργό, όπερ και εγένετο. Συνεπώς ίσως ο κ. Μητσοτάκης να πόνταρε σε μια υπερ-αντίδραση του κ. Σαμαρά, ο οποίος στη δήλωσή του, μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι εξελέγη το 2009 για να σώσει τη χώρα από τη χρεοκοπία. Με κυβερνητικά στελέχη να παρατηρούν ότι μόλις δύο μήνες πριν, κυβερνούσε η ΝΔ του Κώστα Καραμανλή.
Και πολιτικά όμως κυβερνητικά και κομματικά στελέχη εξαπολύουν πυρά στον κ. Σαμαρά. «Κάνουν κρίσεις, αλλά αυτοί οι οποίοι συναντούσαν -και καλά έκαναν- τον κύριο Ερντογάν, ενώ είχαμε την προηγούμενη μέρα δεκάδες παραβιάσεις... δεν το θεωρώ λογικό πολιτικά να κουνάνε το δάχτυλο σε έναν πρωθυπουργό που και εκείνος συναντάει τον Τούρκο πρόεδρο, αλλά ταυτόχρονα ισχυροποιεί τη χώρα», είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στον ΑΝΤ1.
Ο Άδωνις Γεωργιάδης με τη σειρά του ανέβασε κι άλλο τους τόνους. «Άκουσα το βίντεο, αν έβγαζες τον ήχο και το έβλεπες μόνο γραπτό, τι διαφορά βλέπεις από την Κωνσταντοπούλου; Πείτε μου μια διαφορά; Σκληρός μπορεί να είναι κάποιος αλλά δεν μπορεί σοβαρά να μην βλέπει ο Σαμαράς ένα θετικό 8 χρόνια, αυτό είναι παράλογο», είπε στο Action24, ενώ η Ντόρα Μπακογιάννη, πέρα από τις βολές για «χολή» που έβγαλε ο πρώην πρωθυπουργός, είπε ότι στελέχη που είχαν απομακρυνθεί και δεν ήθελαν να ψηφισουν ΝΔ, επανενεργοποιούνται λόγω της εμφάνισης Σαμαρά.
Τα πρόσωπα δεν είναι τυχαία. Ο κ. Σαλμάς που είναι έμπειρος ιατρός και καθηγητής έχει «κλειδώσει» για το ψηφοδέλτιο του βορείου Τομέα της Β' Αθηνών, όπου ο κ. Σαμαράς έχει κάνει αρκετό...σκάουτινγκ. Γνωρίζει άλλωστε την περιοχή ως μόνιμος κάτοικος Κηφισιάς. Ο κ. Σαλμάς επίσης εμφανίστηκε χθες το πρωί στην πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1 ως μέλος του πάνελ μαζί με τον Στέλιο Πέτσα και τον Κώστα Τσουκαλά, επισημαίνοντας ότι το κόμμα Σαμαρά είναι κοινωνική αναγκαιότητα. Ο δε Κώστας Τσιμάρας, επί χρόνια στο πλευρό του κ. Σαμαρά, είναι μέρος του κλειστού κύκλου συνεργατών του με αρμοδιότητα την οργανωτική συγκρότηση του κόμματος και τις επαφές με υποψήφιους βουλευτές.
Σε αυτόν τον «πυρήνα» εντάσσονται με διαφορετικούς ρόλους ο Χρύσανθος Λαζαρίδης, ο Νίκος Τσιούτσιας, ο Κώστας Μπούρας, ο Δημήτρης Απόκης, αλλά και ο στενός προσωπικός φίλος του κ. Σαμαρά, Μίλτος Χρυσομάλλης, ο οποίος είναι ο μόνος βουλευτής της ΝΔ που με ασφάλεια εκτιμάται ότι θα μεταπηδήσει στο νέο κόμμα. Και ο ίδιος να μην το έκανε άλλωστε, θα το έκαναν οι ψηφοφόροι του στη Μεσσηνία.
Η «παγίδα» του ΜητσοτάκηΟ κ. Σαμαράς πάντως εξέπεμψε σε πολύ υψηλούς τόνους έναντι του κ. Μητσοτάκη, απαντώντας σε πραγματικό χρόνο και λίγο πριν ο κ. Μητσοτάκης ολοκληρώσει τη συνέντευξη Τύπου του μετά τη ΔΕΘ. Απάντησε μάλιστα με δομική κριτική εφ' όλης της ύλης και του ιστορικού διακυβέρνησης της ΝΔ. Πάντως, κάποιοι έμπειροι παρατηρητές εκτιμούν ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν ανέβασε τυχαία τους τόνους απέναντι στον κ. Σαμαρά, απαντώντας σε σχετική ερώτηση για τα μελλοντικά πολιτικά του σχέδια.
Η αναφορά στην «τεχνογνωσία» που έχει ο κ. Σαμαράς στο να πλήττει την παράταξη της Νέας Δημοκρατίας ήταν δεδομένο ότι θα εκνευρίσει τον πρώην πρωθυπουργό, όπερ και εγένετο. Συνεπώς ίσως ο κ. Μητσοτάκης να πόνταρε σε μια υπερ-αντίδραση του κ. Σαμαρά, ο οποίος στη δήλωσή του, μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι εξελέγη το 2009 για να σώσει τη χώρα από τη χρεοκοπία. Με κυβερνητικά στελέχη να παρατηρούν ότι μόλις δύο μήνες πριν, κυβερνούσε η ΝΔ του Κώστα Καραμανλή.
Αναχώματα και «πυρά»Πέρα από τις ρητορικές εξάρσεις, πάντως, για τη ΝΔ το κρίσιμο είναι να ορθώσει αναχώματα στην «πλαγιοκόπηση» του κομματικού μηχανισμού και «πυρήνων» του κόμματος ανά την Ελλάδα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του protothema.gr, άνθρωποι του Μαξίμου βρέθηκαν πριν τη ΔΕΘ σε νομούς της Βορείου Ελλάδος και «έπιασαν» ένα περίεργο κλίμα, με μεσαία στελέχη και διάφορους «πρώην» να λοξοκοιτούν προς το υπό σύσταση κόμμα Σαμαρά.
Και πολιτικά όμως κυβερνητικά και κομματικά στελέχη εξαπολύουν πυρά στον κ. Σαμαρά. «Κάνουν κρίσεις, αλλά αυτοί οι οποίοι συναντούσαν -και καλά έκαναν- τον κύριο Ερντογάν, ενώ είχαμε την προηγούμενη μέρα δεκάδες παραβιάσεις... δεν το θεωρώ λογικό πολιτικά να κουνάνε το δάχτυλο σε έναν πρωθυπουργό που και εκείνος συναντάει τον Τούρκο πρόεδρο, αλλά ταυτόχρονα ισχυροποιεί τη χώρα», είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στον ΑΝΤ1.
Ο Άδωνις Γεωργιάδης με τη σειρά του ανέβασε κι άλλο τους τόνους. «Άκουσα το βίντεο, αν έβγαζες τον ήχο και το έβλεπες μόνο γραπτό, τι διαφορά βλέπεις από την Κωνσταντοπούλου; Πείτε μου μια διαφορά; Σκληρός μπορεί να είναι κάποιος αλλά δεν μπορεί σοβαρά να μην βλέπει ο Σαμαράς ένα θετικό 8 χρόνια, αυτό είναι παράλογο», είπε στο Action24, ενώ η Ντόρα Μπακογιάννη, πέρα από τις βολές για «χολή» που έβγαλε ο πρώην πρωθυπουργός, είπε ότι στελέχη που είχαν απομακρυνθεί και δεν ήθελαν να ψηφισουν ΝΔ, επανενεργοποιούνται λόγω της εμφάνισης Σαμαρά.
Και ο γραμματέας της ΝΔ Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο οποίος έχει προσωπική σχέση με τον κ. Σαμαρά και πήγε πρόσφατα στο ετήσιο μνημόσυνο της κόρης του, επεσήμανε (Real Fm) ότι «η στάση του πρώην πρωθυπουργού αδικεί όλους τους νεοδημοκράτες».
@protothema.gr 🎥Κριτική στον Αντώνη Σαμαρά για τον οποίο είπε ότι «όσα λέει είναι αυτά που λέει η Ζωή Κωνσταντοπούλου», αλλά και στον Αλέξη Τσίπρα, για τον οποίο σημείωσε «δεν υπάρχει rebranding» άσκησε ο Άδωνις Γεωργιάδης το πρωί της Δευτέρας στο Action24. #protothema #news #greektiktok #tiktokgreece ♬ πρωτότυπος ήχος - protothema.gr
@protothema.gr ‼️ Την εκτίμηση ότι αν ο Αντώνης Σαμαράς «συνεχίσει αυτή τη χολή» για τη ΝΔ και τον Κυριάκο Μητσοτάκη «θα μας κάνει καλό» εξέφρασε τη Δευτέρα η βουλευτής της ΝΔ και πρώην υπουργός, Ντόρα Μπακογιάννη στον ΣΚΑΙ #protothema #news #greektiktok #tiktokgreece ♬ πρωτότυπος ήχος - protothema.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα