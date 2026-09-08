Βανδάλισαν το σύστημα ελεγχόμενου εισόδου στις φοιτητικές εστίες του ΑΠΘ, δείτε φωτογραφίες
ΕΛΛΑΔΑ
Βανδαλισμός ΑΠΘ Φοιτητικές εστίες

Βανδάλισαν το σύστημα ελεγχόμενου εισόδου στις φοιτητικές εστίες του ΑΠΘ, δείτε φωτογραφίες

Υφυπουργός Παιδείας: «Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να αποφασίζει με τη βία ότι οι φοιτητικές εστίες θα παραμένουν ξέφραγο αμπέλι. Το σύστημα πρέπει να αποκατασταθεί αμέσως και οι υπεύθυνοι να λογοδοτήσουν»

Βανδάλισαν το σύστημα ελεγχόμενου εισόδου στις φοιτητικές εστίες του ΑΠΘ, δείτε φωτογραφίες
7 ΣΧΟΛΙΑ
Στόχος αγνώστων έγινε το το σύστημα ελεγχόμενης εισόδου στις φοιτητικές εστίες του ΑΠΘ.

Όπως φαίνεται στις φωτογραφίες που αναρτήθηκαν σε ιστοσελίδα του αντεξουσιαστικού χώρου, οι άγνωστοι ξήλωσαν καλώδια αλλά και μηχανήματα.

Κατά την ίδια ανάρτηση, ο βανδαλισμός σημειώθηκε την περασμένη Παρασκευή.

Δείτε φωτογραφίες:

Βανδάλισαν το σύστημα ελεγχόμενου εισόδου στις φοιτητικές εστίες του ΑΠΘ, δείτε φωτογραφίες
Βανδάλισαν το σύστημα ελεγχόμενου εισόδου στις φοιτητικές εστίες του ΑΠΘ, δείτε φωτογραφίες
Βανδάλισαν το σύστημα ελεγχόμενου εισόδου στις φοιτητικές εστίες του ΑΠΘ, δείτε φωτογραφίες
Βανδάλισαν το σύστημα ελεγχόμενου εισόδου στις φοιτητικές εστίες του ΑΠΘ, δείτε φωτογραφίες


Σε δήλωσή του για τις φθορές ο υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου σημείωσε:

«Οι φοιτητικές εστίες είναι πράγματι το σπίτι των φοιτητών. Ακριβώς γι’ αυτό, οι άνθρωποι που ζουν εκεί δικαιούνται ασφάλεια και προστασία από την ανεξέλεγκτη είσοδο τρίτων.

Το ξήλωμα του συστήματος ελεγχόμενης πρόσβασης από κουκουλοφόρους δεν είναι πολιτική παρέμβαση. Είναι βανδαλισμός δημόσιας περιουσίας και ευθεία επίθεση σε ένα μέτρο που εγκαταστάθηκε για την ασφάλεια των ίδιων των οικοτρόφων.

Κλείσιμο
Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να αποφασίζει με τη βία ότι οι φοιτητικές εστίες θα παραμένουν ξέφραγο αμπέλι. Το σύστημα πρέπει να αποκατασταθεί αμέσως και οι υπεύθυνοι να λογοδοτήσουν.

Η Πολιτεία και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο δεν πρόκειται να κάνουν πίσω. Τα πανεπιστήμια ανήκουν στους φοιτητές, στους καθηγητές και στους εργαζομένους τους — όχι σε μικρές ομάδες που επιβάλλουν τους δικούς τους κανόνες καταστρέφοντας δημόσια περιουσία».
7 ΣΧΟΛΙΑ

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