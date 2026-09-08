Βανδάλισαν το σύστημα ελεγχόμενου εισόδου στις φοιτητικές εστίες του ΑΠΘ, δείτε φωτογραφίες

Υφυπουργός Παιδείας: « Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να αποφασίζει με τη βία ότι οι φοιτητικές εστίες θα παραμένουν ξέφραγο αμπέλι. Το σύστημα πρέπει να αποκατασταθεί αμέσως και οι υπεύθυνοι να λογοδοτήσουν»