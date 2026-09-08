Πιερρακάκης: Ακόμα και ο πιο σκληρός κριτής του Μητσοτάκη ξέρει ότι αυτό που λέμε το κάνουμε, καινοτόμο μέτρο ο «κουμπαράς για τη νέα γενιά»
Πιερρακάκης: Ακόμα και ο πιο σκληρός κριτής του Μητσοτάκη ξέρει ότι αυτό που λέμε το κάνουμε, καινοτόμο μέτρο ο «κουμπαράς για τη νέα γενιά»
«Η κουλτούρα του εφάπαξ να μετατοπιστεί στην εκκίνηση του βίου και όχι τη στιγμή που βγαίνεις στη σύνταξη» είπε για το νέο μέτρο που ανακοινώθηκε στη ΔΕΘ ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
Το μήνυμα ότι «στα σκαριά βρίσκονται και άλλες παρεμβάσεις για την αύξηση των εισοδημάτων» έστειλε, μέσω σημερινής συνέντευξής του, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, λίγες ώρες μετά την εξειδίκευση του πακέτου μέτρων που ανακοινώθηκαν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
«Ακόμα και ο πιο σκληρός κριτής του Μητσοτάκη και της κυβέρνησης ξέρει ότι αυτό που λέμε θα το κάνουμε. Δεν υπάρχει μέτρο που να έχουμε ανακοινώσει και να μην το έχουμε εφαρμόσει», ανέφερε μιλώντας στο Mega σήμερα το πρωί.
Αρχικά, αναφερόμενος στο μέτρο του «κουμπαρά για τη νέα γενιά», ο υπουργός σημείωσε:
«Το μέτρο όντως ήρθε για να μείνει, με την έννοια της διάρκειάς του, γιατί τα υπόλοιπα μέτρα έχουν και έναν χαρακτήρα που είναι μέτρα τα οποία, σε εκδοχές τους, τα έχουμε ξανακάνει στο παρελθόν. Είναι μέτρα στήριξης του διαθέσιμου εισοδήματος. Αυτό είναι όντως κάτι καινοτόμο, είναι μεταρρύθμιση. Έχει γίνει σε κάποιες χώρες. Το όνομά του ξεκινάει πολιτικά από αυτό που ακούγαμε μικρότεροι, να υπάρχει κάτι σαν εφάπαξ στα 18. Το ακούγαμε πολλά χρόνια. Η κουλτούρα του εφάπαξ να έρθει και να μετατοπιστεί στην εκκίνηση του βίου και όχι τη στιγμή που βγαίνεις στη σύνταξη. Αυτή η κουλτούρα της αποταμίευσης, κυρίως λόγω της κρίσης, χάθηκε στην πορεία».
Και συνέχισε: «Εδώ, βέβαια, δεν θέλουμε να κάνουμε μόνο κουλτούρα αποταμίευσης. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το δεύτερο κομμάτι, επειδή αναφερθήκατε και στον ευρωπαϊκό ρόλο που έχω, έχει να κάνει με ένα ευρύτερο ευρωπαϊκό πρόβλημα. Έχουμε καταθέσεις στην Ευρώπη που κάθονται, κοιμούνται. Είναι τρισεκατομμύρια καταθέσεων. Όσο δεν μετατρέπουμε τις καταθέσεις σε επένδυση, τόσο η Ευρώπη θα βρίσκεται κλειδωμένη σε έναν χαμηλό ρυθμό ανάπτυξης σε σχέση με την Αμερική.
Οπότε εδώ τι κάνουμε; Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ένα ποσό για τα παιδιά στα 18 τους, με την ευρύτερη στήριξη της οικογένειας και με την αρωγή του κράτους, που διπλασιάζει. Υπάρχει κόφτης στα 1.200 ευρώ. Μέχρι αυτό το ποσό θα επιδοτεί το κράτος ακριβώς για να μην επιδοτεί τους πιο πλούσιους. Είναι ένα μέτρο που αφορά το σύνολο της κοινωνίας. Όσα βάζεις, το κράτος βάζει να το πω έτσι».
«Για κάποιους συνταξιούχους τα 400 ευρώ είναι η 13η σύνταξη»
Αναφερόμενος στην ενίσχυση των 400 ευρώ σε 2,2 εκατ. συνταξιούχους σημείωσε:
«Αυτό το μέτρο είχε ξεκινήσει με το που είχα έρθει στο Υπουργείο Οικονομικών. Ξεκινήσαμε και βάλαμε μια στήριξη των συνταξιούχων, την οποία την πήγαμε στα τριακόσια ευρώ. Ήταν σε μικρότερο εύρος, με βάση και τις δημοσιονομικές δυνατότητες που έχουμε, με τα χρήματα που έχουμε. Ξεκινήσαμε από χαμηλότερο νούμερο, 250, αυξήσαμε σταδιακά, πήγε στα τριακόσια, αυξήθηκε η περίμετρος, πήγε στο 80% των συνταξιούχων άνω των 65 ετών και τώρα πάει στο 100% των συνταξιούχων άνω των 65 ετών. Και το τετρακόσια καθαρά, αν κάνουμε τη σύγκριση, η εθνική σύνταξη είναι μεικτά πολύ λίγο παραπάνω, το ύψος της λεγόμενης εθνικής σύνταξης. Για κάποιους δηλαδή αυτό είναι μια 13η σύνταξη. Άρα κάθε φορά που υπάρχει διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος διοχετεύεται πίσω στην κοινωνία, γυρνάει πίσω σε εκείνους που πρέπει να γυρίσει. Δεν υπάρχει μέτρο για το οποίο θα μου πείτε ή θα μου πει κανείς ή θα μας πει κανείς ότι επαρκεί για να λύσει όλα τα προβλήματα του κόσμου που μας βλέπει. Θεωρούμε ότι εκείνοι που είναι άνω των 65 ετών, παρότι έχουμε δώσει τη δυνατότητα να εργάζονται, είναι πιο δύσκολο εκ των πραγμάτων σε σχέση με μικρότερους.
Προφανώς όμως έχουμε κάνει και άλλες διευκολύνσεις, οι οποίες διευρύνουν διαρκώς την περίμετρο των δικαιούχων. Και σας λέω προκαταβολικά ότι ωραία, αυτά είναι μέτρα μέχρι το 2030. Είναι μέτρα με βάση τον διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο που έχουμε σήμερα. Αυτά τα οποία ξέρουμε σήμερα ότι έχουμε μπροστά μας. Ελπίζουμε όμως, αν ήμουν εδώ έξι μήνες πριν, δεν θα ήταν το πακέτο της ΔΕΘ στα δύο κόμμα δύο δις. Δεν υπήρχε ρήτρα διαφυγής για την ενέργεια. Δεν υπήρχε διαπραγμάτευση που είχε κάνει με το Υπουργείο Οικονομικών για κάποια μέτρα να μας τα αναγνωρίσουν ως έξτρα χώρο. Αυτό λοιπόν το οποίο λέω και σε όσους μας βλέπουν ποιο είναι; Κάθε διαθέσιμο μέτρο, να το πω έτσι, κάθε διαθέσιμο κομμάτι, κάθε διαθέσιμο ευρώ το οποίο υπάρχει, θα γυρνάει πίσω στην κοινωνία. Και θα το κάνουμε όπως το κάνουμε ήδη».
«Ακόμα και ο πιο σκληρός κριτής του Μητσοτάκη και της κυβέρνησης ξέρει ότι αυτό που λέμε θα το κάνουμε. Δεν υπάρχει μέτρο που να έχουμε ανακοινώσει και να μην το έχουμε εφαρμόσει», ανέφερε μιλώντας στο Mega σήμερα το πρωί.
Αρχικά, αναφερόμενος στο μέτρο του «κουμπαρά για τη νέα γενιά», ο υπουργός σημείωσε:
«Το μέτρο όντως ήρθε για να μείνει, με την έννοια της διάρκειάς του, γιατί τα υπόλοιπα μέτρα έχουν και έναν χαρακτήρα που είναι μέτρα τα οποία, σε εκδοχές τους, τα έχουμε ξανακάνει στο παρελθόν. Είναι μέτρα στήριξης του διαθέσιμου εισοδήματος. Αυτό είναι όντως κάτι καινοτόμο, είναι μεταρρύθμιση. Έχει γίνει σε κάποιες χώρες. Το όνομά του ξεκινάει πολιτικά από αυτό που ακούγαμε μικρότεροι, να υπάρχει κάτι σαν εφάπαξ στα 18. Το ακούγαμε πολλά χρόνια. Η κουλτούρα του εφάπαξ να έρθει και να μετατοπιστεί στην εκκίνηση του βίου και όχι τη στιγμή που βγαίνεις στη σύνταξη. Αυτή η κουλτούρα της αποταμίευσης, κυρίως λόγω της κρίσης, χάθηκε στην πορεία».
Και συνέχισε: «Εδώ, βέβαια, δεν θέλουμε να κάνουμε μόνο κουλτούρα αποταμίευσης. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το δεύτερο κομμάτι, επειδή αναφερθήκατε και στον ευρωπαϊκό ρόλο που έχω, έχει να κάνει με ένα ευρύτερο ευρωπαϊκό πρόβλημα. Έχουμε καταθέσεις στην Ευρώπη που κάθονται, κοιμούνται. Είναι τρισεκατομμύρια καταθέσεων. Όσο δεν μετατρέπουμε τις καταθέσεις σε επένδυση, τόσο η Ευρώπη θα βρίσκεται κλειδωμένη σε έναν χαμηλό ρυθμό ανάπτυξης σε σχέση με την Αμερική.
Οπότε εδώ τι κάνουμε; Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ένα ποσό για τα παιδιά στα 18 τους, με την ευρύτερη στήριξη της οικογένειας και με την αρωγή του κράτους, που διπλασιάζει. Υπάρχει κόφτης στα 1.200 ευρώ. Μέχρι αυτό το ποσό θα επιδοτεί το κράτος ακριβώς για να μην επιδοτεί τους πιο πλούσιους. Είναι ένα μέτρο που αφορά το σύνολο της κοινωνίας. Όσα βάζεις, το κράτος βάζει να το πω έτσι».
«Για κάποιους συνταξιούχους τα 400 ευρώ είναι η 13η σύνταξη»
Αναφερόμενος στην ενίσχυση των 400 ευρώ σε 2,2 εκατ. συνταξιούχους σημείωσε:
«Αυτό το μέτρο είχε ξεκινήσει με το που είχα έρθει στο Υπουργείο Οικονομικών. Ξεκινήσαμε και βάλαμε μια στήριξη των συνταξιούχων, την οποία την πήγαμε στα τριακόσια ευρώ. Ήταν σε μικρότερο εύρος, με βάση και τις δημοσιονομικές δυνατότητες που έχουμε, με τα χρήματα που έχουμε. Ξεκινήσαμε από χαμηλότερο νούμερο, 250, αυξήσαμε σταδιακά, πήγε στα τριακόσια, αυξήθηκε η περίμετρος, πήγε στο 80% των συνταξιούχων άνω των 65 ετών και τώρα πάει στο 100% των συνταξιούχων άνω των 65 ετών. Και το τετρακόσια καθαρά, αν κάνουμε τη σύγκριση, η εθνική σύνταξη είναι μεικτά πολύ λίγο παραπάνω, το ύψος της λεγόμενης εθνικής σύνταξης. Για κάποιους δηλαδή αυτό είναι μια 13η σύνταξη. Άρα κάθε φορά που υπάρχει διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος διοχετεύεται πίσω στην κοινωνία, γυρνάει πίσω σε εκείνους που πρέπει να γυρίσει. Δεν υπάρχει μέτρο για το οποίο θα μου πείτε ή θα μου πει κανείς ή θα μας πει κανείς ότι επαρκεί για να λύσει όλα τα προβλήματα του κόσμου που μας βλέπει. Θεωρούμε ότι εκείνοι που είναι άνω των 65 ετών, παρότι έχουμε δώσει τη δυνατότητα να εργάζονται, είναι πιο δύσκολο εκ των πραγμάτων σε σχέση με μικρότερους.
Προφανώς όμως έχουμε κάνει και άλλες διευκολύνσεις, οι οποίες διευρύνουν διαρκώς την περίμετρο των δικαιούχων. Και σας λέω προκαταβολικά ότι ωραία, αυτά είναι μέτρα μέχρι το 2030. Είναι μέτρα με βάση τον διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο που έχουμε σήμερα. Αυτά τα οποία ξέρουμε σήμερα ότι έχουμε μπροστά μας. Ελπίζουμε όμως, αν ήμουν εδώ έξι μήνες πριν, δεν θα ήταν το πακέτο της ΔΕΘ στα δύο κόμμα δύο δις. Δεν υπήρχε ρήτρα διαφυγής για την ενέργεια. Δεν υπήρχε διαπραγμάτευση που είχε κάνει με το Υπουργείο Οικονομικών για κάποια μέτρα να μας τα αναγνωρίσουν ως έξτρα χώρο. Αυτό λοιπόν το οποίο λέω και σε όσους μας βλέπουν ποιο είναι; Κάθε διαθέσιμο μέτρο, να το πω έτσι, κάθε διαθέσιμο κομμάτι, κάθε διαθέσιμο ευρώ το οποίο υπάρχει, θα γυρνάει πίσω στην κοινωνία. Και θα το κάνουμε όπως το κάνουμε ήδη».
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