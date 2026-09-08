Η Geely ετοιμάζει φορτιστές με τρομακτική ισχύ

Ο κινεζικός όμιλος εξελίσσει ήδη υποδομές υπερταχείας φόρτισης με ισχύ που φτάνει τα 1.800 kW, δηλαδή αρκετά πάνω από τα 1.500 kW των νέων φορτιστών Flash Charging της BYD. Η νέα τεχνολογία της Geely έχει ως στόχο να μειώσει τον χρόνο φόρτισης ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου σε περίπου 5 λεπτά, φέρνοντας την εμπειρία πολύ κοντά σε εκείνη του ανεφοδιασμού ενός συμβατικού αυτοκινήτου.Η αποκάλυψη έγινε από τον Michael Yang, διευθύνοντα σύμβουλο της Geely στη Μεγ. Βρετανία, κατά την παρουσίαση του νέου EX2. Ο ίδιος επιβεβαίωσε ότι στην Κίνα η εταιρεία εργάζεται ήδη πάνω σε εγκαταστάσεις υπερταχείας φόρτισης με απόδοση 1.800 kW, υπογραμμίζοντας τον εξαιρετικά γρήγορο ρυθμό με τον οποίο εξελίσσεται η τεχνολογία.Και η Geely έχει έναν πολύ συγκεκριμένο αντίπαλο στο στόχαστρο: τη BYD. Η τελευταία παρουσίασε τον περασμένο Μάρτιο τη δεύτερη γενιά του συστήματος Flash Charging, με φορτιστές που μπορούν να αποδίδουν έως και 1.500 kW μέσω ενός συνδέσμου. Σε συμβατό αυτοκίνητο, η BYD υποστηρίζει ότι μπορεί να επιτευχθεί φόρτιση από 10% έως 70% σε μόλις πέντε λεπτά και από 10% έως 97% σε εννέα λεπτά.Η Geely, όμως, θέλει να πάει ένα βήμα παραπέρα. Το ενδιαφέρον είναι ότι η μάχη δεν περιορίζεται στην ισχύ των φορτιστών. Για να αξιοποιηθούν τέτοια επίπεδα φόρτισης απαιτούνται και αυτοκίνητα με αντίστοιχη τεχνολογία. Ο όμιλος Geely διαθέτει ήδη μοντέλα της Zeekr που υποστηρίζουν φόρτιση έως 600 kW, ενώ η επόμενη γενιά συστημάτων υψηλής τάσης θα κινηθεί σε αρχιτεκτονικές έως και 900V και 1.000VΑυτό σημαίνει ότι η «κούρσα» αφορά πλέον ολόκληρο το οικοσύστημα της ηλεκτροκίνησης. Μια μπαταρία δεν μπορεί να δεχθεί 1.800 kW μόνο και μόνο επειδή υπάρχει ένας φορτιστής που μπορεί να τα προσφέρει. Χρειάζονται κατάλληλα ηλεκτρονικά ισχύος, καλωδιώσεις, σύστημα θερμικής διαχείρισης και, κυρίως, μπαταρίες σχεδιασμένες για εξαιρετικά υψηλούς ρυθμούς φόρτισης.







Σε αυτό το σημείο αποκτά ιδιαίτερη σημασία και η αναφορά της Geely στις μπαταρίες στερεάς κατάστασης. Σύμφωνα με τον Yang, η συγκεκριμένη τεχνολογία βρίσκεται μόλις λίγους μήνες μακριά από την εμπορική της εμφάνιση στην Κίνα. Η Βρετανία, ως σημαντική αγορά για τη Geely, θα μπορούσε να βρίσκεται ψηλά στη λίστα των χωρών που θα υποδεχθούν την τεχνολογία στη συνέχεια.Υπάρχει, βέβαια, ένα σημαντικό πρακτικό πρόβλημα: το ηλεκτρικό δίκτυο. Η παροχή ισχύος της τάξης του 1,5 ή 1,8 MW σε έναν σταθμό φόρτισης δεν είναι κάτι που μπορεί να γίνει εύκολα σε οποιοδήποτε σημείο. Για αυτόν ακριβώς τον λόγο, η Geely ακολουθεί την ίδια λογική με τη BYD και σχεδιάζει να χρησιμοποιεί μπαταρίες αποθήκευσης ενέργειας στους ίδιους τους σταθμούς φόρτισης.Η μπαταρία του σταθμού φορτίζεται από το δίκτυο με πιο διαχειρίσιμο ρυθμό και στη συνέχεια μπορεί να αποδώσει τεράστια ισχύ στο αυτοκίνητο για λίγα λεπτά. Με αυτόν τον τρόπο μειώνεται η άμεση επιβάρυνση του ηλεκτρικού δικτύου και καθίσταται τεχνικά πιο εφικτή η εγκατάσταση φορτιστών πολλών εκατοντάδων kW ή ακόμη και άνω του 1 MW. Η BYD εφαρμόζει ήδη αυτή τη φιλοσοφία στο Flash Charging.Μάλιστα, η BYD έχει ήδη περάσει από τις ανακοινώσεις στην πράξη. Μέχρι τα τέλη Αυγούστου είχε φτάσει τις 10.000 εγκαταστάσεις Flash Charging στην Κίνα, έχοντας θέσει ως στόχο τις 20.000 έως το τέλος του 2026.Η Geely δεν θέλει, όμως, να δημιουργήσει ένα κλειστό δίκτυο αποκλειστικά για τα δικά της αυτοκίνητα. Το σχέδιο είναι οι μελλοντικοί φορτιστές να είναι διαθέσιμοι και σε ηλεκτρικά άλλων κατασκευαστών.Η λογική πίσω από αυτή την απόφαση είναι απολύτως επιχειρηματική: ένας σταθμός φόρτισης πρέπει να λειτουργεί περισσότερο σαν πρατήριο καυσίμων παρά σαν αποκλειστική υπηρεσία μιας αυτοκινητοβιομηχανίας. Όσο περισσότερα αυτοκίνητα μπορούν να τον χρησιμοποιούν, τόσο μεγαλύτερη είναι και η δυνατότητα αξιοποίησης της επένδυσης.Και η Ευρώπη βρίσκεται στο πλάνο. Η Geely θεωρεί τη Βρετανία μία από τις σημαντικές αγορές για την παγκόσμια ανάπτυξή της και δεν αποκλείει την εισαγωγή της συγκεκριμένης τεχνολογίας τα επόμενα χρόνια. Ωστόσο, η εταιρεία εμφανίζεται πιο συγκρατημένη σε σχέση με την Κίνα, καθώς η ανάπτυξη δικτύων υπερταχείας φόρτισης στην Ευρώπη απαιτεί συνεργασίες με εταιρείες υποδομών και προσαρμογή στις διαφορετικές συνθήκες κάθε αγοράς.Το μήνυμα, πάντως, είναι ξεκάθαρο. Η επόμενη μεγάλη μάχη στην ηλεκτροκίνηση δεν θα δοθεί μόνο στην αυτονομία, ούτε αποκλειστικά στην τιμή των αυτοκινήτων. Θα δοθεί στον χρόνο που χρειάζεται ένα ηλεκτρικό για να πάρει αρκετή ενέργεια ώστε να συνεχίσει το ταξίδι του. Και εδώ οι Κινέζοι κατασκευαστές έχουν ήδη ανεβάσει τον πήχη σε επίπεδα που μέχρι πρόσφατα έμοιαζαν εξωπραγματικά. Η BYD βρίσκεται ήδη στα 1.500 kW. Η Geely μιλά πλέον για 1.800 kWΑν η συγκεκριμένη τεχνολογία περάσει από τα εργαστήρια στους δρόμους και συνδυαστεί με μπαταρίες που μπορούν πραγματικά να αξιοποιήσουν αυτή την ισχύ, τότε τα πέντε λεπτά για μια ουσιαστική φόρτιση δεν θα αποτελούν πλέον τεχνολογικό πείραμα. Θα είναι η νέα πραγματικότητα των ηλεκτρικών αυτοκινήτων.