Γκίλφοϊλ: «Πιο τολμηρή και ισχυρότερη από ποτέ» η σχέση Ελλάδας-ΗΠΑ

«Η Βόρεια Ελλάδα θυμίζει Silicon Valley στην ακμή της» δήλωσε η Αμερικανίδα πρέσβης σε συνέντευξή της - Τι είπε για επενδύσεις, ενέργεια, άμυνα και τον κομβικό ρόλο της Ελλάδας στην περιοχή