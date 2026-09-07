Σκέρτσος: Επιστρέφουμε στην κοινωνία το μέρισμα της ανάπτυξης, ορατά από φέτος τα μέτρα

«Το ζήτημα είναι να μην απλώσουμε τα πόδια μας πέρα από το πάπλωμα» τόνισε ο υπουργός Επικρατείας





«Ακούμε την κοινωνία. Στόχος των ανακοινώσεων του πρωθυπουργού ήταν να δώσει, στο μέτρο του δυνατού, σε όσες περισσότερες κοινωνικές και επαγγελματικές ομάδες γίνεται, ένα μέρισμα από την ανάπτυξη που βλέπουμε να καταγράφεται στους εθνικούς δείκτες», δήλωσε εισαγωγικά ο υπουργός Επικρατείας εξηγώντας ότι «για εμάς δεν έχει κανένα νόημα να αναπτύσσεται σε εθνικό επίπεδο η οικονομία, σε μακροοικονομικό επίπεδο, κι αυτό να μην γίνεται αντιληπτό στην τσέπη των πολιτών, και ειδικά των πιο ευάλωτων συμπολιτών μας».



δαμε έναν πρωθυπουργό που έδειξε συνέπεια, μέτρο, υπευθυνότητα», εξάλλου «το πακέτο δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητο, 2,2 δισ. πρόσθετες δαπάνες για το επόμενο έτος, που θα αρχίσουν όμως να γίνονται ορατές από φέτος», ανέφερε με την ταυτόχρονη επισήμανση, «το ζήτημα είναι να μην απλώσουμε τα πόδια μας πέρα από το πάπλωμα».









Ακολούθως ανέπτυξε την κυβερνητική στρατηγική για «μέρισμα ανάπτυξης και στήριξης των εισοδημάτων: Επιστρέφουμε στην κοινωνία το πλεόνασμα της ανάπτυξης που έχει επιτευχθεί στην εθνική οικονομία», είπε και αναφέρθηκε στα μέτρα που αφορούν σε συνταξιούχους, δημοσίους υπαλλήλους, αγρότες, τρίτεκνες οικογένειες.



Ενώ για το πρόβλημα της ακρίβειας αναφέρθηκε στην πρωτοβουλία μείωσης των τιμών σε 1.700 προϊόντα της τάξης 7-9%, επίσης τα 15 λεπτά μειωμένη τιμή στα καύσιμα κ.α.



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Στο σημείο αυτό αναφέρθηκε στην αυξημένη δυνατότητα παρεμβάσεων εκ μέρους της νέας Αρχής προστασίας του καταναλωτή, επίσης στις έκτακτες φορολογικές επιβαρύνσεις που αυτή η κυβέρνηση επέβαλε στους μεγάλους ομίλους ενέργειας -«πράγμα που δεν είχαμε δει τα προηγούμενα χρόνια από άλλες κυβερνήσεις που αυτοπροσδιορίζονται ως πιο προοδευτικές ή φιλολαϊκές».



Στην κριτική που ακούγεται από ελεύθερους επαγγελματίες, ο υπουργός Επικρατείας χαρακτήρισε «άδικο» εκ μέρους των εκπροσώπων των επαγγελματικών φορέων «να μηδενίζουν. Εδώ μιλάμε για οκτώ μέτρα που ανακοινώθηκαν και αφορούν πρωτίστως τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις», επιχειρηματολόγησε και αναφέρθηκε στα τεκμήρια, το τέλος επιτηδεύματος, τον χαμηλότοκο δανεισμό στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέσω της Αναπτυξιακής Τράπεζας.



«Παραλάβαμε τον κατώτατο μισθό στα 650 ευρώ και τώρα είναι πλέον στα 920» Και με τη γλώσσα των αριθμών, «από το 2019 ως το 2026 η καθαρή αύξηση των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων είναι κοντά στις 50.000. Έχουν προστεθεί στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις πάνω από 570.000 εργαζόμενοι», σημείωσε με έμφαση.



Από τη δέσμη ανακοινώσεων του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης ξεκίνησε η εφ' όλης της ύλης συνέντευξη του υπουργού Επικρατείας Άκη Σκέρτσου στο Open.«Ακούμε την κοινωνία. Στόχος των ανακοινώσεων του πρωθυπουργού ήταν να δώσει, στο μέτρο του δυνατού, σε όσες περισσότερες κοινωνικές και επαγγελματικές ομάδες γίνεται, δήλωσε εισαγωγικά ο υπουργός Επικρατείας εξηγώντας ότι «για εμάς δεν έχει κανένα νόημα να αναπτύσσεται σε εθνικό επίπεδο η οικονομία, σε μακροοικονομικό επίπεδο, κι αυτό να μην γίνεται αντιληπτό στην τσέπη των πολιτών, και ειδικά των πιο ευάλωτων συμπολιτών μας».Γενικά για τις κυβερνητικές ανακοινώσεις, «είεξάλλου «το πακέτο δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητο, 2,2 δισ. πρόσθετες δαπάνες για το επόμενο έτος, που θα αρχίσουν όμως να γίνονται ορατές από φέτος», ανέφερε με την ταυτόχρονη επισήμανση,Εξειδικεύοντας στη συνέχεια τις κυβερνητικές εξαγγελίες, η πρώτη αναφορά αφορούσε τους συνταξιούχους. Ομάδα για την οποία ο Ά. Σκέρτσος παρέθεσε τις κυβερνητικές δράσεις: «Σταθερές ετήσιες αυξήσεις στις συντάξεις, μείωση φορολογικών συντελεστών με τη φορολογική μεταρρύθμιση που είναι σε εφαρμογή ήδη από τον Ιανουάριο του 2026, κατάργηση της προσωπικής διαφοράς, νέα μόνιμη ενίσχυση -όλα αυτά στηρίζουν το εισόδημα των συνταξιούχων», τόνισε αναγνωρίζοντας ότι «προφανώς υπάρχουν κι άλλες ανάγκες».Ακολούθως ανέπτυξε την κυβερνητική στρατηγική για «μέρισμα ανάπτυξης και στήριξης των εισοδημάτων, είπε και αναφέρθηκε στα μέτρα που αφορούν σε συνταξιούχους, δημοσίους υπαλλήλους, αγρότες, τρίτεκνες οικογένειες.Ενώ για το πρόβλημα της ακρίβειας αναφέρθηκε στηνεπίσης τα 15 λεπτά μειωμένη τιμή στα καύσιμα κ.α.Τούτων δοθέντων, «δεν είναι αντικειμενική η κριτική ότι δεν κάνει κάτι η κυβέρνηση για την ακρίβεια. Δεν λέω ότι το λύνουμε το πρόβλημα, υπάρχει. Είναι διεθνές, δεν είναι μόνο ελληνικό αλλά η κυβέρνηση προσπαθεί».Στο σημείο αυτό αναφέρθηκε στην αυξημένη δυνατότητα παρεμβάσεων εκ μέρους της νέας Αρχής προστασίας του καταναλωτή, επίσης στις έκτακτες φορολογικές επιβαρύνσεις που αυτή η κυβέρνηση επέβαλε στους μεγάλους ομίλους ενέργειας -Στην κριτική που ακούγεται από ελεύθερους επαγγελματίες, ο υπουργός Επικρατείας χαρακτήρισε «άδικο» εκ μέρους των εκπροσώπων των επαγγελματικών φορέων «να μηδενίζουν. Εδώ μιλάμε για οκτώ μέτρα που ανακοινώθηκαν και αφορούν πρωτίστως τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις», επιχειρηματολόγησε και αναφέρθηκε στα τεκμήρια, το τέλος επιτηδεύματος, τον χαμηλότοκο δανεισμό στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέσω της Αναπτυξιακής Τράπεζας.Και με τη γλώσσα των αριθμών, «από το 2019 ως το 2026 η καθαρή αύξηση των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων είναι κοντά στις 50.000. Έχουν προστεθεί στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις πάνω από 570.000 εργαζόμενοι», σημείωσε με έμφαση.

Επιπλέον, «η κυβέρνηση καταφέρνει να κρατάει την επιχειρηματικότητα, τις επενδύσεις, την απασχόληση σε καλύτερα επίπεδα από την υπόλοιπη Ευρώπη».



Με δυο λόγια, «μειώνουμε φόρους, μειώνουμε ασφαλιστικές εισφορές, μειώνουμε γραφειοκρατία. Δημιουργούμε ένα επιχειρηματικό περιβάλλον που υποστηρίζει την επιχειρηματικότητα. Θεωρώ ότι είμαστε από τις πιο φιλοεπιχειρηματικές κυβερνήσεις των πολλών τελευταίων δεκαετιών», τόνισε ο Ά.Σκέρτσος, ο οποίος αναφέρθηκε και στα κυβερνητικά μέτρα για τους αγρότες: υπολόγισε, έτσι, ότι το 1/5 των κατ' επάγγελμα αγροτών θα πληρώνει μηδενικό φόρο.



Αναφορικά με την ανεργία, ανέφερε ότι «σήμερα έχουν υψηλότερη ανεργία από την Ελλάδα, η Γαλλία, η Ισπανία, η Σουηδία και η Φινλανδία».



Και για τις αυξήσεις στους μισθούς σημείωσε: «Παραλάβαμε τον κατώτατο μισθό στα 650 ευρώ και τώρα είναι πλέον στα 920. Ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι τον Ιανουάριο του 2028 δεν θα υπάρχει κατώτατος μισθός στην πλήρη απασχόληση με τριψήφιο νούμερο». Αυτονόητα, «αντίστοιχα αυξάνεται ο μέσος μισθός», συμπλήρωσε.



Στο σημείο επικαλέσθηκε στοιχεία της Eurostat, σύμφωνα με τα οποία η Ελλάδα βρίσκεται στη μέση του πίνακα στη σχέση, αγοραστική δύναμη και κατώτατος μισθός.



Μίλησε όμως και για τα μη εισοδηματικά μέτρα, όπως: ο δωρεάν προσωπικός γιατρός, οι δωρεάν διαγνωστικές προληπτικές εξετάσεις, το δωρεάν ψηφιακό φροοντιστήριο, η δωρεάν κατ' οίκον διανομή φαρμάκων στο σπίτι.



«Η παράταξη της ΝΔ είναι εκ των πραγμάτων πολυσυλλεκτική» Αλλάζοντας κεφάλαιο, στην αμιγώς πολιτική ατζέντα, το αρχικό σχόλιό του για τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά ήταν το εξής: «Ο κ. Σαμαράς όπως και κάθε πρωθυπουργός, έχει το δικαίωμα να εκφράζεται, να εκθέτει ανησυχίες, αντιρρήσεις, συστάσεις. Ωστόσο πρέπει να σκεφτούμε ποια είναι η χρησιμότητα των μεγάλων κομμάτων εξουσίας. Η παράταξη της ΝΔ είναι εκ των πραγμάτων πολυσυλλεκτική». Επιπλέον, «οι παρατάξεις υπερβαίνουν τους προσωπικούς εγωισμούς. Οι παρατάξεις είναι βασικοί παράγοντας για την πολιτική σταθερότητα».



Και με το επιχείρημα στη συνέχεια, ότι «η ΝΔ, ως αυτοδύναμη κυβέρνηση από το 2019, έχει καταφέρει να αντιμετωπίσει κρίσεις και πολύ δύσκολες καταστάσεις, με γρήγορες και αποτελεσματικές αποφάσεις», αφού παρατήρησε ότι ο πρώην πρωθυπουργός «προς το παρόν δεν έχει ανακοινώσει κόμμα», είπε:



«Ο κ. Σαμαράς οφείλει να προστατεύσει την υστεροφημία του, έχω υπάρξει συνεργάτης του την περίοδο 2012 - 2014», ενώ θύμισε ότι «ο κ. Σαμαράς συνεργάσθηκε με ανθρώπους από άλλα κόμματα για το καλό της πατρίδας».



Σύμφωνα με τον υπουργό, «πρέπει να πρυτανεύσει η λογική και η ενότητα. Δεν πρέπει να υπάρχουν εσωτερικοί εχθροί εντός της μεγάλης αυτής παράταξης, η οποία έχει αποδείξει ότι είναι παράταξη ευθύνης για τον τόπο».



Ερωτηθείς για τον νόμο για τον γάμο ομόφυλων ζευγαριών παρατήρησε εν πρώτοις ότι «ο νόμος ήταν μέρος του επίσημου προγράμματος της ΝΔ, δεν ήταν κάτι κρυφό. Δεν υπάρχει ατζέντα Σκέρτσου που επιβλήθηκε στη ΝΔ», απάντησε.



Αναγνωρίζοντας δε, ότι «γνωρίζουμε ότι υπάρχει κόστος», αντέτεινε: «Ωστόσο στα ατομικά δικαιώματα, τα ανθρώπινα δικαιώματα πρέπει να λαμβάνονται και τέτοιες αποφάσεις». Άποψή του δε, ότι «όσοι επιμένουν στα ταυτοτικά ζητήματα, το κάνουν από έλλειψη θέσεων για τα πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας».



Και για το θέμα που ανέκυψε με τα βιβλία του Δημοτικού, κάλεσε «να μην δραματοποιούμε κάτι το οποίο δεν έχει μπει ακόμη στα σχολεία». Τα εν λόγω βιβλία είναι υπό αξιολόγηση, προσέθεσε με την πρόσθετη παρατήρηση ότι «το πολλαπλό βιβλίο είναι κατάκτηση για το ελληνικό σχολείο που θα την δούμε το 2027».



«Άλλα λέει ο κ. Τσίπρας στις ομιλίες του και μετά έρχονται να τον διορθώσουν οι συνεργάτες του. Είναι αυτό αξιοπιστία;» Στη συνέχεια η συνέντευξη εστίασε στον έτερο πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα και τους συνεργάτες του: «Δεν έμαθαν τίποτε, δεν ξέχασαν τίποτε σε σχέση με το πώς πολιτεύθηκαν την προηγούμενη δεκαετία όπου είδαμε τις φοβερές παλινωδίες που κόντεψαν να μας βγάλουν από την Ευρωζώνη, ευτυχώς αυτό αποσοβήθηκε», ήταν το πρώτο σχόλιό του.



Πιο συγκεκριμένα, ακολούθως, «πριν την ομιλία Τσίπρα είδαμε διαρροές ότι θα κοστίσει 7,5 δισ. την τετραετία. Μόνο ένα από τα 43 μέτρα που ανακοινώθηκε, οι 50.000 νέες κατοικίες, η κάθε μία από αυτές κοστίζει 150.000 ευρώ. Μιλάμε για 7,5 δισ. μόνο για το μέτρο αυτό», υπογράμμισε και συνέχισε: «Άλλα λέει ο κ. Τσίπρας στις ομιλίες του και μετά έρχονται να τον διορθώσουν οι συνεργάτες του. Είναι αυτό αξιοπιστία;», διερωτήθηκε.



Ερωτηθείς, τέλος, για την πρόταση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης για μείωση του ΦΠΑ στο 6% σε βασικά προϊόντα, ο υπουργός Επικρατείας επιχειρηματολόγησε ότι «όπου έχει εφαρμοσθεί αυτό το μέτρο καταφέρνει να φθάσει στην τελική τιμή κατά το 1/5. Πετάς λεφτά στις τσέπες μεσαζόντων, που δεν φθάνουν στον καταναλωτή».



Και, επιστρέφοντας στη γενική κριτική του κατά της ΕΛ.Α.Σ., «όπως είπε πολύ καλά ο πρωθυπουργός, μιλάμε για μια οκνηρία, να κάτσουν να καταλάβουν ποιο είναι το δημοσιονομικό περιβάλλον στο οποίο θα κληθούν να κινηθούν εφόσον κυβερνήσουν και να αναλάβουν αντίστοιχες αποφάσεις. Πετάνε αριθμούς στον αέρα χωρίς να έχουν μελετήσει τους περιορισμούς στους υπόκεινται η Ελλάδα και τα άλλα κράτη της Ευρώπης».



Τελευταία διαπίστωση: «Δεν ισχυριζόμαστε σε καμία περίπτωση ότι όταν οι αριθμοί σε μακροοικονομικό επίπεδο πηγαίνουν καλά, ευημερούν και οι άνθρωποι, ωστόσο σίγουρα οι άνθρωποι δεν μπορούν να ευημερούν όταν οι αριθμοί δεν πηγαίνουν καλά».

07.09.2026, 15:42