Στο Ελ Αλαμέιν την Τρίτη ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την τριμερή συνάντηση Ελλάδας - Κύπρου - Αιγύπτου
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Κυριάκος Μητσοτάκης Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι

Στο Ελ Αλαμέιν την Τρίτη ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την τριμερή συνάντηση Ελλάδας - Κύπρου - Αιγύπτου

Θα έχει κατ΄ ιδίαν συνάντηση με τον πρόεδρο της Αιγύπτου Φατάχ αλ Σίσι

Στο Ελ Αλαμέιν την Τρίτη ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την τριμερή συνάντηση Ελλάδας - Κύπρου - Αιγύπτου
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Στο Ελ Αλαμέιν θα μεταβεί την Τρίτη ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προκειμένου να συμμετάσχει στην άτυπη τριμερή συνάντηση των ηγετών Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου. 

Σύμφωνα με το επίσημο πρόγραμμα, στις 12.00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) ο πρωθυπουργός θα έχει διμερή συνάντηση με τον Πρόεδρο της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι.

Στις 13.30 θα διεξαχθεί άτυπη τριμερής συνάντηση των ηγετών Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου.

Στις 14.30 οι τρεις ηγέτες θα πραγματοποιήσουν δηλώσεις στον Τύπο.
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