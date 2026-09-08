Ανάσα δροσιάς με ισχυρά μελτέμια από σήμερα, επιστρέφει η αστάθεια, η πρόγνωση Τσατραφύλλια στο protothema
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Ανάσα δροσιάς με ισχυρά μελτέμια από σήμερα, επιστρέφει η αστάθεια, η πρόγνωση Τσατραφύλλια στο protothema

Στους 31 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική σήμερα - Δεν θα ξεπεράσει τους 30 στη Θεσσαλονίκη

Ανάσα δροσιάς με ισχυρά μελτέμια από σήμερα, επιστρέφει η αστάθεια, η πρόγνωση Τσατραφύλλια στο protothema
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Ανάσα δροσιάς θα πάρουμε από σήμερα στη χώρα μας, καθώς η ενίσχυση των βοριάδων θα απομακρύνει την πολλή ζέστη από την περιοχή μας.

Παράλληλα, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του protothema.gr, Γιώργο Τσατραφύλλια, επανέρχεται σταδιακά και η αστάθεια.
🌬️Ανάσα δροσιάς με ισχυρά μελτέμια από σήμερα

Πιο αναλυτικά:

Για σήμερα, Τρίτη (8/9), περιμένουμε αίθριες καιρικές συνθήκες στις περισσότερες περιοχές, με εξαίρεση τα δυτικά, όπου κυρίως στα ορεινά θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες βροχές.

Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 με 34 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά και τους 31 με 32 βαθμούς στην Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και τα νησιά του Ιονίου. Στις Κυκλάδες και το βόρειο Αιγαίο οι μέγιστες τιμές θα περιοριστούν στους 26 με 28 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες έως βορειοδυτικές διευθύνσεις, φτάνοντας τοπικά τα 7 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο θα πνέουν από νοτιοδυτικές διευθύνσεις και δεν θα ξεπερνούν τα 4 μποφόρ.

Κλείσιμο
Στην Αττική προβλέπεται αίθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς, ενώ οι βόρειοι άνεμοι στα ανατολικά θα φτάνουν τοπικά τα 6 μποφόρ.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται μόνο λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι στον Θερμαϊκό θα είναι ασθενείς έως μέτριοι και η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς.

Ο καιρός των επόμενων ημερών

Την Τετάρτη, την Πέμπτη και την Παρασκευή θα διατηρηθούν τα ισχυρά μελτέμια, ενώ η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει σημαντική μεταβολή. Αξιόλογες βροχές δεν προβλέπονται.

Το Σάββατο, με την εξασθένηση των βοριάδων, η θερμοκρασία θα ανέβει ξανά λίγο, ενώ το απόγευμα θα εκδηλωθεί τοπική αστάθεια, κυρίως στα ορεινά.

Την Κυριακή η θερμοκρασία θα υποχωρήσει λίγο, ενώ δεν αποκλείεται οι βροχές να επεκταθούν σε περισσότερες περιοχές.

Τέλος, τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία δεν δείχνουν ακόμη ξεκάθαρη είσοδο του φθινοπώρου σε ό,τι αφορά τις θερμοκρασίες. Μπορεί η έντονη ζέστη να περιορίζεται, ωστόσο στα πεδινά οι μέγιστες τιμές θα παραμένουν σε αρκετές περιπτώσεις πάνω από τους 30 βαθμούς και τοπικά θα αγγίζουν τους 32 με 33
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