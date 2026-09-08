«Μεταγραφές» των δύο πρώην βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, Τελιγιορίδου και Αβραμάκη, ανακοινώνει ο Ανδρουλάκης σήμερα στη Θεσσαλονίκη

Οι δύο βουλευτές είχαν «προαναγγείλει» την ένταξή τους στο ΠΑΣΟΚ με την παρουσία τους στην πρόσφατη εκδήλωση της 3ης του Σεπτέμβρη στο Ηράκλειο Κρήτης