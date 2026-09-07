Ο ΣΥΡΙΖΑ καταθέτει μήνυση και ζητά την ανάσυρση από το αρχείο της υπόθεσης με τα «αδιευκρίνιστα ποσά» για τον Άδωνι Γεωργιάδη
Ο ΣΥΡΙΖΑ καταθέτει μήνυση και ζητά την ανάσυρση από το αρχείο της υπόθεσης με τα «αδιευκρίνιστα ποσά» για τον Άδωνι Γεωργιάδη
Κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα ζητήσει από τον εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος να ανοίξει ξανά η υπόθεση
Επίσημη αίτηση για την ανάσυρση από το αρχείο της δικογραφίας που αφορά στα «αδιευκρίνιστα» ποσά του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, θα καταθέσει αύριο κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στον εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος. Το κλιμάκιο αποτελείται από τον Τομεάρχη Διαφάνειας, Παύλο Πολάκη, τον Συντονιστή του Τμήματος Διαφάνειας, Μάρκο Χατζησάββα και τον δικηγόρο Γιάννη Απατσίδη, νομίμως εξουσιοδοτημένο από την Πολιτική Γραμματεία του κόμματος.
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Τομέα Διαφάνειας του κόμματος, «πρόκειται για την υπόθεση την οποία είχαν θέσει στο αρχείο οι εισαγγελείς Παναγιώτης Καψιμάλης και Χρήστος Μπαρδάκης -με τον τελευταίο, πρώην επικεφαλής της Οικονομικής Εισαγγελίας, να τελεί επί δύο συναπτά έτη υπό παρακολούθηση από το κακόβουλο λογισμικό Predator, για άγνωστους λόγους, σίγουρα όμως σχετιζόμενους με την άσκηση των καθηκόντων του».
«Στο πλαίσιο αυτό, κατατίθεται αυτοτελής μηνυτήρια αναφορά. Ζητείται ρητά η ενδελεχής εξέταση και αξιολόγηση νέων κρίσιμων αποδεικτικών στοιχείων που συντρέχουν στην υπόθεση, μεταξύ των οποίων και όσα αποκάλυψε ο πρ. βουλευτής της ΝΔ, Μάριος Σαλμάς», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ και καταλήγει: «Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία εντάσσεται σε έναν ευρύτερο σχεδιασμό για την πλήρη διαλεύκανση των πτυχών του σκανδάλου Novartis, το οποίο συγκαλύφθηκε από την κυβέρνηση με την αρωγή επίορκου μέρους της Δικαιοσύνης. Τις επόμενες ημέρες θα ακολουθήσουν και άλλες θεσμικές ενέργειες, για τις οποίες θα υπάρξει αναλυτική ενημέρωση».
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Τομέα Διαφάνειας του κόμματος, «πρόκειται για την υπόθεση την οποία είχαν θέσει στο αρχείο οι εισαγγελείς Παναγιώτης Καψιμάλης και Χρήστος Μπαρδάκης -με τον τελευταίο, πρώην επικεφαλής της Οικονομικής Εισαγγελίας, να τελεί επί δύο συναπτά έτη υπό παρακολούθηση από το κακόβουλο λογισμικό Predator, για άγνωστους λόγους, σίγουρα όμως σχετιζόμενους με την άσκηση των καθηκόντων του».
«Στο πλαίσιο αυτό, κατατίθεται αυτοτελής μηνυτήρια αναφορά. Ζητείται ρητά η ενδελεχής εξέταση και αξιολόγηση νέων κρίσιμων αποδεικτικών στοιχείων που συντρέχουν στην υπόθεση, μεταξύ των οποίων και όσα αποκάλυψε ο πρ. βουλευτής της ΝΔ, Μάριος Σαλμάς», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ και καταλήγει: «Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία εντάσσεται σε έναν ευρύτερο σχεδιασμό για την πλήρη διαλεύκανση των πτυχών του σκανδάλου Novartis, το οποίο συγκαλύφθηκε από την κυβέρνηση με την αρωγή επίορκου μέρους της Δικαιοσύνης. Τις επόμενες ημέρες θα ακολουθήσουν και άλλες θεσμικές ενέργειες, για τις οποίες θα υπάρξει αναλυτική ενημέρωση».
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