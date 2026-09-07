Στην Ιταλία αύριο ο Δένδιας για την υπογραφή των φρεγατών Bergamini

Θα υπογραφεί η Εφαρμοστική Ρύθμιση μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ιταλικής Δημοκρατίας, η οποία ενεργοποιεί το πρόγραμμα πρόσκτησης δύο ιταλικών φρεγατών τύπου FREMM