Στην Ιταλία αύριο ο Δένδιας για την υπογραφή των φρεγατών Bergamini
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Νίκος Δένδιας Μεσόγειος Φρεγάτες

Στην Ιταλία αύριο ο Δένδιας για την υπογραφή των φρεγατών Bergamini

Θα υπογραφεί η Εφαρμοστική Ρύθμιση μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ιταλικής Δημοκρατίας, η οποία ενεργοποιεί το πρόγραμμα πρόσκτησης δύο ιταλικών φρεγατών τύπου FREMM

Στην Ιταλία αύριο ο Δένδιας για την υπογραφή των φρεγατών Bergamini
Γεωργία Σαδανά
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Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, θα μεταβεί την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2026 στη Ρώμη, όπου θα έχει συνάντηση με τον Ιταλό ομόλογό του Γκουίντο Κροσέτο (Guido Crosetto).

Oι δύο Υπουργοί αναμένεται να συζητήσουν τις τελευταίες εξελίξεις στο διεθνές και περιφερειακό περιβάλλον ασφάλειας, με ιδιαίτερη έμφαση στην ευρωπαϊκή άμυνα, τη στρατηγική κατάσταση στη Μεσόγειο και τα Δυτικά Βαλκάνια και την ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης της αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας και Ιταλίας.

Κατά την συνάντηση μεταξύ του κ. Δένδια με τον κ. Κροσέτο, θα υπογραφεί η Εφαρμοστική Ρύθμιση μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ιταλικής Δημοκρατίας, η οποία ενεργοποιεί το πρόγραμμα πρόσκτησης δύο ιταλικών φρεγατών τύπου FREMM (κλάσης Bergamini).

Η Εφαρμοστική Ρύθμιση θα υπογραφεί από τη Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων (ΓΔΑΕΕ) του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και την αντίστοιχη ιταλική Διεύθυνση Εξοπλισμών, παρουσία επίσης από ελληνικής πλευράς του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ Στρατηγού Δημήτριου Χούπη και του Αρχηγού ΓΕΝ Αντιναύαρχου Δημήτριου – Ελευθέριου Κατάρα ΠΝ, σε υλοποίηση του Μνημονίου Συνεργασίας (MoU) και της Δήλωσης Προθέσεων για την απόκτηση των ιταλικών Φρεγατών τ. FREMM, που υπεγράφησαν στις 29 Σεπτεμβρίου 2025, στη Λα Σπέτσια της Ιταλίας, κατά την συνάντηση του κ. Δένδια με τον κ. Κροσέτο.

Θα ακολουθήσουν δηλώσεις Τύπου των δύο Υπουργών.
Γεωργία Σαδανά
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