Το... ταμείο για μισθωτούς, συνταξιούχους και δημοσίους υπαλλήλους μετά τη ΔΕΘ: Ποιοι κερδίζουν περισσότερο, δείτε παραδείγματα

Το χρονολόγιο των αυξήσεων των αποδοχών για εκατομμύρια εργαζομένους στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα - Ποιοι μένουν εκτός





Τα οφέλη για τους μισθωτούς





Παράλληλα από την πρώτη Απριλίου θα μειωθούν οι ασφαλιστικές εισφορές κατά μισή ποσοστιαία μονάδα προς όφελος των



Τον Ιανουάριο του 2028 ο κατώτατος μισθός θα φτάσει τα 1000 ευρώ σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα που σημαίνει ότι ένας υπάλληλος του ιδιωτικού τομέα με τρεις τριετίες θα εισπράττει 1.300 ευρώ από την αρχή του 2028. Σύμφωνα με τις κυβερνητικές εξαγγελίες, στόχος είναι ο μέσος μισθός να φτάσει τα 1800 ευρώ το 2030.



Η συνολική αύξηση από το 2021 που ο κατώτατος ανέρχονταν στα 650 ευρώ θα ανέρχεται σε 54%. Η αύξηση του κατώτατου μισθού επιφέρει αύξηση και σε συνδεδεμένα επιδόματα και παροχές όπως το επίδομα ανεργίας, το επίδομα μητρότητας, η αμοιβή των υπερωριών, και άλλα.







• Για ένα νέο 23 ετών χωρίς τριετίες, θα αυξηθεί ο μικτός μισθός από 920 σε 960 ευρώ τον Απρίλιο του 2027 (με μειωμένες κατά 0,5% τις ασφαλιστικές εισφορές) και σε 1.000 ευρώ τον Ιανουάριο του 2028. Ο καθαρός μισθός θα αυξηθεί από 797 σε 836 ευρώ τον Απρίλιο του 2027 και 871 ευρώ τον Ιανουάριο 2028. Συνολικά, σε σχέση με φέτος θα λάβει επιπλέον 414 ευρώ το 2027 και 1040 ευρώ καθαρά το 2028.



• Για έναν μισθωτό 34 ετών με τρεις τριετίες χωρίς τέκνα, θα αυξηθεί ο μικτός μισθός από 1.196 σε 1.248 ευρώ τον Απρίλιο του 2027 (με μειωμένες κατά 0,5% τις ασφαλιστικές εισφορές) και σε 1.300 ευρώ τον Ιανουάριο του 2028. Ο καθαρός μισθός θα αυξηθεί από 959 σε 999 ευρώ τον Απρίλιο του 2027 και 1.035 ευρώ τον Ιανουάριο 2028. Συνολικά, σε σχέση με φέτος θα λάβει επιπλέον 420 ευρώ το 2027 και 1055 ευρώ καθαρά το 2028.



• Για έναν μισθωτό 45 ετών με τρία τέκνα και μικτό μισθό 2.000 ευρώ. Ο καθαρός μισθός θα αυξηθεί από 1621 σε 1.733 ευρώ από τον Ιανουάριο 2027 λόγω μηδενισμού του φόρου και σε 1.743 ευρώ από τον Απρίλιο του 2027 λόγω μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών. Συνολικά, σε σχέση με φέτος θα λάβει επιπλέον 1.673 ευρώ καθαρά το 2027.



• Για έναν μισθωτό 40 ετών με ένα τέκνο και μικτό μηνιαίο μισθό 3.000 ευρώ, ο καθαρός μισθός θα αυξηθεί από 2.109 σε 2.119 ευρώ καθαρά από τον Απρίλιο 2027 λόγω της μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών. Ωστόσο σημειώνεται ότι σε πολλές περιπτώσεις επιχειρήσεων η αύξηση του κατώτατου συμπαρασύρει αυξήσεις και σε υψηλότερα μισθολογικά κλιμάκια. Η συνολική αύξηση από το 2021 που ο κατώτατος ανέρχονταν στα 650 ευρώ θα ανέρχεται σε 54%. Η αύξηση του κατώτατου μισθού επιφέρει αύξηση και σε συνδεδεμένα επιδόματα και παροχές όπως το επίδομα ανεργίας, το επίδομα μητρότητας, η αμοιβή των υπερωριών, και άλλα.







Δημόσιοι Υπάλληλοι Για 720.000



Μαζί με τις ετήσιες



Κλείσιμο Συνταξιούχοι Αυξάνεται



Περισσότερο κερδισμένοι είναι:

- τα ζευγάρια συνταξιούχων που θα πάρουν διπλή ενίσχυση καθώς έχουν καταργηθεί τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

- 270.000 συνταξιούχοι άνω των 65 ετών που δεν έπαιρναν το ετήσιο επίδομα των 250 ευρώ, αλλά στις 30/11 θα λάβουν απευθείας 400 ευρώ.

- 2 εκατ. συνταξιούχοι, ευάλωτοι και ανάπηροι που έπαιρναν τα 250 ευρώ και από φέτος θα λαμβάνουν 400 ευρώ



Χαμένοι σε αυτήν την περίπτωση είναι οι συνταξιούχοι κάτω των 60 ετών που εισπράττουν χαμηλές συντάξεις και δε δικαιούνται το 400άρι σε αντίθεση με έναν υψηλοσυνταξιούχο ο οποίος θα λάβει την ενίσχυση αφού δε λαμβάνονται υπόψη εισοδηματικά κριτήρια.



Παράλληλα στο τέλος Δεκεμβρίου στον κύκλο των ετήσιων αυξήσεων εισέρχεται το σύνολο των 2,5 εκατ. συνταξιούχων καθώς καταργείται οριστικά ο μηχανισμός της προσωπικής διαφοράς και θα χορηγείται πλέον ολόκληρη η αύξηση και σε 670.000 συνταξιούχους που έχουν υπόλοιπο από την προσωπική διαφορά.



Ζευγάρια συνταξιούχων που θα λάβουν διπλή ενίσχυση αφού δεν ισχύουν πλέον εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια καθώς και μισθωτοί με τρεις τριετίες που θα φτάσουν στις αρχές του 2028 να αμείβονται με 1300 ευρώ είναι οι πλέον κερδισμένοι από τα νέα μέτρα ενίσχυσης που εξαγγέλθηκαν στη ΔΕΘ . Από την άλλη πλευρά νέοι μισθωτοί χωρίς προϋπηρεσία είναι λιγότερο ωφελημένοι ενώ εκτός των ενισχύσεων μένουν οι συνταξιούχοι κάτω των 65 ετών. Επίσης οι εξαγγελίες δεν περιέλαβαν την ελάφρυνση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης με την οποία επιβαρύνονται περίπου 400.000 συνταξιούχοι με συντάξεις άνω των 1400 ευρώ.Πάνω από 1,5 εκατ. μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό θα λάβουν αύξηση κατά 40 ευρώ από την 1η Απριλίου 2027 οπότε ο μισθός τους θα διαμορφωθεί στα 960 ευρώ μεικτά από 920 σήμερα.Παράλληλα από την πρώτη Απριλίου θα μειωθούν οι ασφαλιστικές εισφορές κατά μισή ποσοστιαία μονάδα προς όφελος των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα οι οποίοι θα δουν τον καθαρό τους μισθό να αυξάνεται περίπου 5 ευρώ μηνιαίως. Αντίστοιχη αύξηση κατά 40 ευρώ μεικτά θα λάβουν και οι δημόσιοι υπάλληλοι όλων των κλιμακίων για τους οποίους ωστόσο δε θα ισχύσει η μείωση των εισφορών.σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα που σημαίνει ότι ένας υπάλληλος του ιδιωτικού τομέα με τρεις τριετίες θα εισπράττει 1.300 ευρώ από την αρχή του 2028. Σύμφωνα με τις κυβερνητικές εξαγγελίες, στόχος είναι ο μέσος μισθός να φτάσει τα 1800 ευρώ το 2030.Η συνολική αύξηση από το 2021 που ο κατώτατος ανέρχονταν στα 650 ευρώ θα ανέρχεται σε 54%. Η αύξηση του κατώτατου μισθού επιφέρει αύξηση και σε συνδεδεμένα επιδόματα και παροχές όπως το επίδομα ανεργίας, το επίδομα μητρότητας, η αμοιβή των υπερωριών, και άλλα. Σύμφωνα με τα παραδείγματα του υπουργείου Οικονομικών , η αύξηση του μισθού κατά 40 ευρώ τον Απρίλιο του 2027 και επιπλέον 40 ευρώ τον Ιανουάριο του 2028, σε συνδυασμό με τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών από τον Απρίλιο του 2027 θα έχει τα εξής οφέλη., θα αυξηθεί ο μικτός μισθός από 920 σε 960 ευρώ τον Απρίλιο του 2027 (με μειωμένες κατά 0,5% τις ασφαλιστικές εισφορές) και σε 1.000 ευρώ τον Ιανουάριο του 2028. Ο καθαρός μισθός θα αυξηθεί από 797 σε 836 ευρώ τον Απρίλιο του 2027 και 871 ευρώ τον Ιανουάριο 2028. Συνολικά, σε σχέση με φέτος θα λάβει επιπλέον 414 ευρώ το 2027 και 1040 ευρώ καθαρά το 2028., θα αυξηθεί ο μικτός μισθός από 1.196 σε 1.248 ευρώ τον Απρίλιο του 2027 (με μειωμένες κατά 0,5% τις ασφαλιστικές εισφορές) και σε 1.300 ευρώ τον Ιανουάριο του 2028. Ο καθαρός μισθός θα αυξηθεί από 959 σε 999 ευρώ τον Απρίλιο του 2027 και 1.035 ευρώ τον Ιανουάριο 2028. Συνολικά, σε σχέση με φέτος θα λάβει επιπλέον 420 ευρώ το 2027 και 1055 ευρώ καθαρά το 2028.. Ο καθαρός μισθός θα αυξηθεί από 1621 σε 1.733 ευρώ από τον Ιανουάριο 2027 λόγω μηδενισμού του φόρου και σε 1.743 ευρώ από τον Απρίλιο του 2027 λόγω μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών. Συνολικά, σε σχέση με φέτος θα λάβει επιπλέον 1.673 ευρώ καθαρά το 2027., ο καθαρός μισθός θα αυξηθεί από 2.109 σε 2.119 ευρώ καθαρά από τον Απρίλιο 2027 λόγω της μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών. Ωστόσο σημειώνεται ότι σε πολλές περιπτώσεις επιχειρήσεων η αύξηση του κατώτατου συμπαρασύρει αυξήσεις και σε υψηλότερα μισθολογικά κλιμάκια. Η συνολική αύξηση από το 2021 που ο κατώτατος ανέρχονταν στα 650 ευρώ θα ανέρχεται σε 54%. Η αύξηση του κατώτατου μισθού επιφέρει αύξηση και σε συνδεδεμένα επιδόματα και παροχές όπως το επίδομα ανεργίας, το επίδομα μητρότητας, η αμοιβή των υπερωριών, και άλλα.Χαμένοι σε αυτή την περίπτωση είναι οι μισθωτοί που αμείβονται έστω και με λίγα ευρώ παραπάνω από τον κατώτατο μισθό καθώς δεν είναι σίγουρο ότι θα λάβουν αύξηση από την επιχείρηση ενώ δε δικαιούνται προσαύξηση λόγω τριετιών εκτός αν προβλέπεται από την συλλογική τους σύμβαση. Επίσης χαμένοι είναι οι χαμηλόμισθοί που δεν πρόλαβαν να «κτίσουν» τριετίες και πρέπει να περιμένουν τα επόμενα χρόνια για να προσαυξηθεί ο μισθός τους λόγω προϋπηρεσίας.Για 720.000 δημοσίους υπαλλήλους θεσπίζεται από τον Δεκέμβριο του 2027 επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ μικτά. Η ενίσχυση είναι μόνιμη και θα μετρά και για τις συντάξιμες αποδοχές Επιπλέον ο βασικός μισθός θα αυξηθεί τον Απρίλιο 2027 κατά 40 ευρώ και άλλα 40 από τον Ιανουάριο του 2028, σύνολο 80 ευρώ.Μαζί με τις ετήσιες αυξήσεις ένας υπάλληλος 40 ετών με 2 παιδιά και καθαρό μισθό 1450 ευρώ θα δει αύξηση 562 ευρώ καθαρά το 2027 και 432 ευρώ το 2028Αυξάνεται σε 400 ευρώ καθαρά η ενίσχυση στους συνταξιούχους και επεκτείνεται σε μόνιμη βάση από τον Νοέμβριο του 2026 στο σύνολο των συνταξιούχων άνω των 65 ετών (επιπλέον 270.000 δικαιούχοι, συνολικά θα το λαμβάνουν 2,2 εκατ. δικαιούχοι). Το ίδιο ποσό θα λαμβάνουν οι συνταξιούχοι άνω των 60 που λαμβάνουν μόνο σύνταξη χηρείας, τα άτομα με αναπηρία και οι ανασφάλιστοι υπερήλικες. Η ενίσχυση θα δοθεί τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου. Τα ποσά συνήθως πιστώνονται στους λογαριασμούς από την Παρασκευή.Χαμένοι σε αυτήν την περίπτωση είναι οι συνταξιούχοι κάτω των 60 ετών που εισπράττουν χαμηλές συντάξεις και δε δικαιούνται το 400άρι σε αντίθεση με έναν υψηλοσυνταξιούχο ο οποίος θα λάβει την ενίσχυση αφού δε λαμβάνονται υπόψη εισοδηματικά κριτήρια.Παράλληλα στο τέλος Δεκεμβρίου στον κύκλο των ετήσιων αυξήσεων εισέρχεται το σύνολο των 2,5 εκατ. συνταξιούχων καθώς καταργείται οριστικά ο μηχανισμός της προσωπικής διαφοράς και θα χορηγείται πλέον ολόκληρη η αύξηση και σε 670.000 συνταξιούχους που έχουν υπόλοιπο από την προσωπική διαφορά.

Χαμένοι είναι ωστόσο οι περίπου 400.000 συνταξιούχοι με συντάξεις άνω των 1.400 ευρώ που υφίστανται την παρακράτηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης . Παρότι το μέτρο της ελάφρυνσης της εισφοράς είχε πέσει στο τραπέζι , προς το παρόν δεν συμπεριλήφθηκαν στους «τυχερούς» των μέτρων της ΔΕΘ. Δεν αποκλείεται πάντως η ελάφρυνση να εξεταστεί και πάλι μετά την απόφαση της σχετικής δίκης στο Ελεγκτικό Συνέδριο τον Οκτώβριο.