Μητσοτάκης από ΔΕΘ: Δεν θα συζητήσω ποτέ με την Τουρκία ανύπαρκτα ζητήματα, μόνη διαφορά η οριοθέτηση ΑΟΖ, τι είπε για Ασπίδα του Αχιλλέα και F-35
Μητσοτάκης από ΔΕΘ: Δεν θα συζητήσω ποτέ με την Τουρκία ανύπαρκτα ζητήματα, μόνη διαφορά η οριοθέτηση ΑΟΖ, τι είπε για Ασπίδα του Αχιλλέα και F-35
Ο πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα διατηρεί αναφαίρετο το δικαίωμα επέκτασης των χωρικών μας υδάτων στα 12 ν.μ., ενώ έκανε ειδική αναφορά στην Ασπίδα του Αχιλλέα, στο καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου αλλά και στις σχέσεις με τις χώρες της Μέσης Ανατολής
Σαφές μήνυμα στην Τουρκία ότι δεν θα συζητήσει ποτέ «μη ζητήματα» και πως η μοναδική διαφορά στις ελληνοτουρκικές σχέσεις είναι η οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών, έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξη Τύπου στη ΔΕΘ.
Ταυτόχρονα, ο πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα διατηρεί αναφαίρετο το δικαίωμα επέκτασης των χωρικών μας υδάτων στα 12 ν.μ., ενώ έκανε ειδική αναφορά στην Ασπίδα του Αχιλλέα, στο καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου αλλά και στις σχέσεις που έχουμε διαμορφώσει με τις χώρες της Μέσης Ανατολής.
Ωστόσο διεμήνυσε: «Η Ελλάδα έχει μία μεγάλη διαφορά με την Τουρκία και αυτή είναι η οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Δεν πρόκειται ποτέ όσο είμαι πρωθυπουργός να μπω σε συζήτηση για ζητήματα τα οποία θέτει η Τουρκία και αποτελούν μη ζητήματα για την ελληνική Πολιτεία» επεσήμανε με έμφαση.
Μάλιστα ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα «διατηρεί το αναφαίρετο δικαίωμα να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα έως τα 12 ναυτικά μίλια, όποτε και όπως κρίνει ότι είναι η καταλληλότερη χρονική συγκυρία». Μια διαχρονική θέση της Αθήνας η οποία άλλωστε αποτυπώθηκε και στα διαβήματα της Ελλάδας για τα θαλάσσια πάρκα που εξήγγειλε προκλητικά η Τουρκία.
Ταυτόχρονα έστειλε μήνυμα για τον αμυντικό χαρακτήρα της «Ασπίδας του Αχιλλέα».
«Η Ελλάδα είναι μια ειρηνική χώρα και προτεραιότητα μας είναι η άμυνα. Το σύστημα της “Ασπίδας του Αχιλλέα” είναι αμυντικό σύστημα. Θωρακίζει τους ουρανούς από οποιαδήποτε απειλή του μέλλοντος και όχι μόνο του παρελθόντος», τόνισε.
Διευκρίνισε δε ότι το αντιβαλλιστικό σύστημα του Ισραήλ ήταν σύμφωνα με τους ειδικούς το καλύτερο για τους πόρους που είχαμε να δαπανήσουμε. «Δεν το επιλέξαμε εμείς αλλά αυτό μας εισηγήθηκαν οι ειδικοί του υπ. Άμυνας» είπε ο κ. Μητσοτάκης διαμηνύοντας ότι «η χώρα θα εξακολουθήσει να εξοπλίζεται» για να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις ασφάλειας.
Αναγνώρισε παρά ταύτα ότι τα χρήματα αυτά λείπουν από άλλες δράσεις που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν. Ο πρωθυπουργός υπενθύμισε ότι μετά από μια δεκαετία κρίσης, η Ελλάδα είχε μείνει πολύ πίσω στα εξοπλιστικά προγράμματα, υπενθυμίζοντας πως το Πολεμικό Ναυτικό είχε να αποκτήσει πλοία επιφανείας εδώ και 30 χρόνια και τώρα θωρακίζεται με τις φρεγάτες Belharra.
Ο κ. Μητσοτάκης επεσήμανε ότι η αλλαγή φιλοσοφίας με πιο φθηνά συστήματα είναι ήδη πραγματικότητα και πως η Ελλάδα προσαρμόζεται σε αυτή. «Ήδη συντελείται είναι και μια αλλαγή κουλτούρας και μη επανδρωμένα συστήματα μπαίνουν δυναμικά και στις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις».
Ταυτόχρονα, ο πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα διατηρεί αναφαίρετο το δικαίωμα επέκτασης των χωρικών μας υδάτων στα 12 ν.μ., ενώ έκανε ειδική αναφορά στην Ασπίδα του Αχιλλέα, στο καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου αλλά και στις σχέσεις που έχουμε διαμορφώσει με τις χώρες της Μέσης Ανατολής.
Αναφαίρετο το δικαίωμα μας για επέκταση στα 12 ν.μ.Ο πρωθυπουργός επανέλαβε ότι η Ελλάδα είναι μια ειρηνική χώρα και επιδιώκει καλές σχέσεις με την γείτονα.
Ωστόσο διεμήνυσε: «Η Ελλάδα έχει μία μεγάλη διαφορά με την Τουρκία και αυτή είναι η οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Δεν πρόκειται ποτέ όσο είμαι πρωθυπουργός να μπω σε συζήτηση για ζητήματα τα οποία θέτει η Τουρκία και αποτελούν μη ζητήματα για την ελληνική Πολιτεία» επεσήμανε με έμφαση.
Μάλιστα ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα «διατηρεί το αναφαίρετο δικαίωμα να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα έως τα 12 ναυτικά μίλια, όποτε και όπως κρίνει ότι είναι η καταλληλότερη χρονική συγκυρία». Μια διαχρονική θέση της Αθήνας η οποία άλλωστε αποτυπώθηκε και στα διαβήματα της Ελλάδας για τα θαλάσσια πάρκα που εξήγγειλε προκλητικά η Τουρκία.
Ταυτόχρονα έστειλε μήνυμα για τον αμυντικό χαρακτήρα της «Ασπίδας του Αχιλλέα».
«Η Ελλάδα είναι μια ειρηνική χώρα και προτεραιότητα μας είναι η άμυνα. Το σύστημα της “Ασπίδας του Αχιλλέα” είναι αμυντικό σύστημα. Θωρακίζει τους ουρανούς από οποιαδήποτε απειλή του μέλλοντος και όχι μόνο του παρελθόντος», τόνισε.
Διευκρίνισε δε ότι το αντιβαλλιστικό σύστημα του Ισραήλ ήταν σύμφωνα με τους ειδικούς το καλύτερο για τους πόρους που είχαμε να δαπανήσουμε. «Δεν το επιλέξαμε εμείς αλλά αυτό μας εισηγήθηκαν οι ειδικοί του υπ. Άμυνας» είπε ο κ. Μητσοτάκης διαμηνύοντας ότι «η χώρα θα εξακολουθήσει να εξοπλίζεται» για να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις ασφάλειας.
Η εξοπλιστική αναβάθμιση μάς δίνει υπεροπλία στην περιοχήΑναφερόμενος στα εξοπλιστικά προγράμματα, ο κ. Μητσοτάκης υπενθύμισε αρχικά πως η Ελλάδα είναι ανάμεσα στις 5 χώρες του ΝΑΤΟ που πιάνει τον στόχο του 3,5% επί του ΑΕΠ για τις δαπάνες. «Αυτό συμβαίνει ότι όχι μόνο επειδή είμαστε συνεπείς αλλά και λόγω της κατάστασης στη γειτονιά μας είπε και έκανε λόγο για προγράμματα που επιφέρουν μια ισχυρή αποτρεπτική δύναμη. «Η αναβάθμιση μας δίνει σημαντική υπεροχή τολμώ να πω και υπεροπλία» υπογράμμισε.
Αναγνώρισε παρά ταύτα ότι τα χρήματα αυτά λείπουν από άλλες δράσεις που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν. Ο πρωθυπουργός υπενθύμισε ότι μετά από μια δεκαετία κρίσης, η Ελλάδα είχε μείνει πολύ πίσω στα εξοπλιστικά προγράμματα, υπενθυμίζοντας πως το Πολεμικό Ναυτικό είχε να αποκτήσει πλοία επιφανείας εδώ και 30 χρόνια και τώρα θωρακίζεται με τις φρεγάτες Belharra.
Ο κ. Μητσοτάκης επεσήμανε ότι η αλλαγή φιλοσοφίας με πιο φθηνά συστήματα είναι ήδη πραγματικότητα και πως η Ελλάδα προσαρμόζεται σε αυτή. «Ήδη συντελείται είναι και μια αλλαγή κουλτούρας και μη επανδρωμένα συστήματα μπαίνουν δυναμικά και στις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις».
Δεν βλέπω πώς θα ξεπεραστούν τα προβλήματα για F-35 στην ΤουρκίαΕρωτηθείς για το ενδεχόμενο απόκτησης F-35 από την Άγκυρα, ο πρωθυπουργός απέφυγε να μπει στη λογική υποδείξεων προς την Ουάσιγκτον, επανέλαβε όμως την εκτίμησή του για τις δυσκολίες που εξακολουθεί να αντιμετωπίζει η Τουρκία.
«Για τα F-35 δεν έχω να πω τίποτα παραπάνω. Δεν είναι δουλειά μας να υποδείξουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες σε ποιους θα πουλήσουν ή δεν θα πουλήσουν αμυντικά συστήματα», είπε για να προσθέσει αμέσως μετά: «Θα επαναλάβω όμως ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν πολύ σημαντικά εμπόδια προκειμένου η Τουρκία να αποκτήσει F-35, τα οποία δεν βλέπω πώς θα ξεπεραστούν».
Ωστόσο, ο κ. Μητσοτάκης θέλησε να διευρύνει τον ορίζοντα των ελληνικών πρωτοβουλιών στην εξωτερική πολιτική.
«Είναι πάρα πολύ σημαντικό, όταν μιλάμε για την εξωτερική πολιτική της Ελλάδας, να μην περιοριζόμαστε μόνο στο ζήτημα της Ελλάδας με την Τουρκία», είπε και επεσήμανε ότι η χώρα μας έχει οικοδομήσει τα τελευταία χρόνια ένα ευρύτερο δίκτυο συμμαχιών στη Βόρεια Αφρική και στη Μέση Ανατολή.
Σε λίγους μήνες η πόντιση καλωδίου με Κύπρο, η Τουρκία δεν πιστεύω θα το εμποδίσειΟ πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, μεταξύ των οποίων η επέκταση των χωρικών υδάτων στο Ιόνιο, οι συμφωνίες οριοθέτησης ΑΟΖ με την Ιταλία και την Αίγυπτο, ο Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός και η δημιουργία θαλάσσιων πάρκων.
Όπως τόνισε, οι πρωτοβουλίες αυτές αποδεικνύουν ότι η Ελλάδα ασκεί έμπρακτα την εθνική της κυριαρχία.
Αναφέρθηκε και στις έρευνες για υδρογονάνθρακες δυτικά της Κέρκυρας και νοτίως της Κρήτης, επισημαίνοντας ότι το ενδιαφέρον μεγάλης αμερικανικής εταιρείας επιβεβαιώνει στην πράξη τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας.
Ως προς την πόντιση του καλωδίου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε ως «θετική εξέλιξη το γεγονός ότι ένας γαλλικός όμιλος επενδύει σε αυτό» και πρόσθεσε: «Είναι θέμα πολύ λίγων μηνών να επανεκκινήσουν οι διαδικασίες. Η Τουρκία δεν έχει καμία νομιμοποίηση να εμποδίσει το έργο και πιστεύω ότι δεν θα το κάνει».
Ωστόσο έσπευσε να προσθέσει ότι «είμαστε και σε συνεννόηση με τη Γαλλία για να αντιμετωπίσουμε όλα τα ενδεχόμενα».
Αναδεικνύοντας τον ρόλο της Ελλάδας στις γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τον Κόλπο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε λόγο για ένα «εξαιρετικά πυκνό πλέγμα σχέσεων» με χώρες της Βόρειας Αφρικής και της Μέσης Ανατολής, οι οποίες, όπως σημείωσε, έχουν οικοδομηθεί σε μεγάλο βαθμό και μέσα από προσωπικές σχέσεις εμπιστοσύνης με τις ηγεσίες τους.
Πρόσθεσε δε ότι η Ελλάδα μπορεί να λειτουργήσει ως «γέφυρα μεταξύ της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και των χωρών του Κόλπου».
Οι σχέσεις με τις χώρες του Κόλπου, με Αίγυπτο και ΙσραήλΟ κ. Μητσοτάκης έκανε αναφορές στις σχέσεις της Ελλάδας με τον Λίβανο, την Ιορδανία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κατάρ και την Αίγυπτο. Μάλιστα ειδικά για την Αίγυπτο, σημείωσε ότι η σχέση μας έχει γεωπολιτική, στρατιωτική και ενεργειακή διάσταση, με ιδιαίτερη αναφορά στη διασύνδεση ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ των δύο χωρών., ενώ προανήγγειλε ότι θα επαναβεβαιώσει τη στρατηγική σχέση κατά την επικείμενη συνάντησή του με τον Πρόεδρο Σίσι.
Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε, τέλος, ότι η στρατηγική σχέση της Ελλάδας με το Ισραήλ δεν αναιρεί τον ρόλο της Αθήνας ως χώρας-γέφυρας στην περιοχή. «Η Ελλάδα δεν σημαίνει ότι επειδή έχει μια στρατηγική σχέση με το Ισραήλ, παραμελεί τον ρόλο της ως μια χώρα γέφυρα και μια χώρα η οποία επιδιώκει πάντα να βρίσκει συναινετικές λύσεις συνολικά στη Μέση Ανατολή», σημείωσε, τονίζοντας ότι οι σχέσεις αυτές ενισχύουν τη χώρα γεωπολιτικά και αμυντικά και δημιουργούν σημαντικές επενδυτικές δυνατότητες.
Παρακολουθούμε τη συμφωνία της ΜέκκαςΑναφερόμενος στη συμφωνία της Μέκκας, σημείωσε ότι πρόκειται για εξέλιξη που η Αθήνα παρακολουθεί, χωρίς όμως να μεταβάλλεται η στρατηγική της.
«Αυτή η Συμφωνία της Μέκκας, για την οποία δεν γνωρίζουμε πολλές λεπτομέρειες, σίγουρα είναι μια συμφωνία που αξίζει να την παρακολουθήσουμε», ανέφερε για να προσθέσει: «Δεν αλλάζει την προτεραιότητα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής να έχει ισχυρές σχέσεις με όλες τις χώρες του Κόλπου, συμπεριλαμβανομένης και της Σαουδικής Αραβίας, την οποία αναμένεται να επισκεφτώ πολύ σύντομα για να επαναβεβαιώσουμε αυτές τις σχέσεις».
Διευκρίνισε δε ότι «δεν σημαίνει ότι επειδή η συμφωνία της Μέκκας μπορεί να έφερε πιο κοντά τη Σαουδική Αραβία με την Τουρκία, ότι αυτό σημαίνει ότι αυτόματα εμείς παίρνουμε αποστάσεις. Η εξωτερική πολιτική είναι πολύ πιο σύνθετη από αυτό», χαρακτηρίζοντας τη σχέση της Ελλάδας με την περιοχή «γεωπολιτική, στρατηγική αλλά και ενεργειακή».
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