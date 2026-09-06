Μητσοτάκης από ΔΕΘ: Δεν θα συζητήσω ποτέ με την Τουρκία ανύπαρκτα ζητήματα, μόνη διαφορά η οριοθέτηση ΑΟΖ, τι είπε για Ασπίδα του Αχιλλέα και F-35

Ο πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα διατηρεί αναφαίρετο το δικαίωμα επέκτασης των χωρικών μας υδάτων στα 12 ν.μ., ενώ έκανε ειδική αναφορά στην Ασπίδα του Αχιλλέα, στο καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου αλλά και στις σχέσεις με τις χώρες της Μέσης Ανατολής