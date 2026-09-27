Απίστευτη στιγμή στο Μεξικό: Αργεντινός τερματοφύλακας απέκρουσε μπουκάλι που του πέταξαν από την εξέδρα, δείτε βίντεο
SPORTS
Τίγρες Ναουέλ Γκουσμάν

Απίστευτη στιγμή στο Μεξικό: Αργεντινός τερματοφύλακας απέκρουσε μπουκάλι που του πέταξαν από την εξέδρα, δείτε βίντεο

Ο τερματοφύλακας της Τίγρες άνοιξε διάλογο με τους οπαδούς της Πουέμπλα και εκείνοι του έριξαν μπουκάλια με νερό

Απίστευτη στιγμή στο Μεξικό: Αργεντινός τερματοφύλακας απέκρουσε μπουκάλι που του πέταξαν από την εξέδρα, δείτε βίντεο

Η Τίγρες ξεπέρασε το εμπόδιο της Πουέμπλα με 1-0 για το πρωτάθλημα του Μεξικού, με τον Ναουέλ Γκουσμάν να γίνεται το κεντρικό πρόσωπο της αναμέτρησης.

Οι οπαδοί της Πουέμπλα άνοιξαν διάλογο με τον τερματοφύλακα της Τίγρες, ο οποίος συνέχισε να τους κοιτά επίμονα. Μάλιστα την  ώρα που από την εξέδρα άρχισαν να πέφτουν μπουκάλια νερού προς το μέρος του, ο Αργεντινός τερματοφύλακας όχι μόνο δεν έδειξε να πτοείται, αλλά ύψωσε τα χέρια του προς την κερκίδα σαν να τους προκαλεί να συνεχίσουν!



Και σαν να μην έφτανε αυτό, σε ένα από τα μπουκάλια που κατευθύνθηκαν προς το μέρος του, ο Γκουσμάν έκανε κανονική… απόκρουση, με έναν εκ των σεκιούριτι που τον περιφρουρούσαν, να μένει άναυδος.

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