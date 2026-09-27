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Απίστευτη στιγμή στο Μεξικό: Αργεντινός τερματοφύλακας απέκρουσε μπουκάλι που του πέταξαν από την εξέδρα, δείτε βίντεο
Απίστευτη στιγμή στο Μεξικό: Αργεντινός τερματοφύλακας απέκρουσε μπουκάλι που του πέταξαν από την εξέδρα, δείτε βίντεο
Ο τερματοφύλακας της Τίγρες άνοιξε διάλογο με τους οπαδούς της Πουέμπλα και εκείνοι του έριξαν μπουκάλια με νερό
Η Τίγρες ξεπέρασε το εμπόδιο της Πουέμπλα με 1-0 για το πρωτάθλημα του Μεξικού, με τον Ναουέλ Γκουσμάν να γίνεται το κεντρικό πρόσωπο της αναμέτρησης.
Οι οπαδοί της Πουέμπλα άνοιξαν διάλογο με τον τερματοφύλακα της Τίγρες, ο οποίος συνέχισε να τους κοιτά επίμονα. Μάλιστα την ώρα που από την εξέδρα άρχισαν να πέφτουν μπουκάλια νερού προς το μέρος του, ο Αργεντινός τερματοφύλακας όχι μόνο δεν έδειξε να πτοείται, αλλά ύψωσε τα χέρια του προς την κερκίδα σαν να τους προκαλεί να συνεχίσουν!
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Και σαν να μην έφτανε αυτό, σε ένα από τα μπουκάλια που κατευθύνθηκαν προς το μέρος του, ο Γκουσμάν έκανε κανονική… απόκρουση, με έναν εκ των σεκιούριτι που τον περιφρουρούσαν, να μένει άναυδος.
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