Η «Ασπίδα του Αχιλλέα» αλλάζει τα δεδομένα στο Αιγαίο: Πώς απαντά η Αθήνα στα τουρκικά drones
Η «Ασπίδα του Αχιλλέα» αλλάζει τα δεδομένα στο Αιγαίο: Πώς απαντά η Αθήνα στα τουρκικά drones
Τη Δευτέρα υπογράφονται στο Τελ Αβίβ οι συμφωνίες για το νέο σύστημα αεράμυνας και αντιπυραυλικής προστασίας - SPYDER, Barak MX και David's Sling στον πυρήνα της νέας αρχιτεκτονικής, μαζί με ηλεκτρονικό πόλεμο, Patriot και ελληνικά συστήματα anti-drone
Στην τελική ευθεία εισέρχεται ένα από τα σημαντικότερα εξοπλιστικά προγράμματα των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς τη Δευτέρα 31 Αυγούστου υπογράφονται στο Τελ Αβίβ οι συμφωνίες για την ανάπτυξη του νέου πολυεπίπεδου συστήματος αεράμυνας, αντιβαλλιστικής και anti-drone προστασίας, που αποτελεί βασικό σκέλος της «Ασπίδας του Αχιλλέα».
Οι συμφωνίες πρόκειται να υπογραφούν μεταξύ της Γενικής Διεύθυνσης Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων (ΓΔΑΕΕ) του υπουργείου Εθνικής Άμυνας και της SIBAT, της Διεύθυνσης Διεθνούς Αμυντικής Συνεργασίας του ισραηλινού υπουργείου Άμυνας.
Το πρόγραμμα υπολογίζεται περίπου στα 3 δισ. ευρώ, ενώ έχει εξασφαλιστεί ελληνική βιομηχανική συμμετοχή της τάξης του 25%. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, στη συμφωνία περιλαμβάνεται επίσης η μεταφορά πηγαίου κώδικα, στοιχείο κρίσιμο για τη διασύνδεση και μελλοντική εξέλιξη του συστήματος.
Με την υπογραφή ανοίγει ουσιαστικά ο δρόμος για την ανάπτυξη μιας νέας αμυντικής αρχιτεκτονικής, η οποία δεν περιορίζεται στην προσθήκη ακόμη μερικών αντιαεροπορικών πυραύλων στο ελληνικό οπλοστάσιο. Η επιδίωξη είναι διαφορετική: ραντάρ, αισθητήρες, συστήματα διοίκησης και ελέγχου, ηλεκτρονικός πόλεμος και διαφορετικοί αναχαιτιστές να λειτουργούν ως ένα συνδεδεμένο δίκτυο, ικανό να αξιολογεί την απειλή και να προτείνει την κατάλληλη αντίδραση. Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας έχει περιγράψει ακριβώς αυτή τη φιλοσοφία, μιλώντας για ένα ενοποιημένο Command and Control που αξιολογεί και προτεραιοποιεί τις απειλές και προτείνει την απάντηση.
Η νέα αυτή προσέγγιση αποκτά ιδιαίτερη σημασία στο Αιγαίο, όπου η επόμενη κρίση μπορεί να μην κριθεί αποκλειστικά από τα μαχητικά αεροσκάφη και τις αερομαχίες σε μεγάλο ύψος, αλλά και από το ποια πλευρά θα καταφέρει να εντοπίσει, να παρεμβάλει ή να καταστρέψει εγκαίρως μια απειλή πριν αυτή φτάσει σε στρατιωτικές μονάδες, νησιά ή κρίσιμες υποδομές.
Η μαζική ανάπτυξη μη επανδρωμένων αεροσκαφών έχει μεταβάλει την οικονομία του σύγχρονου πολέμου. Το Bayraktar TB2, έχοντας αποκτήσει διεθνή προβολή μέσα από συγκρούσεις στη Λιβύη, στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ και στην Ουκρανία, αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της δυνατότητας σχετικά χαμηλού κόστους μη επανδρωμένων συστημάτων να ασκούν συνεχή επιχειρησιακή πίεση.
Για την Ελλάδα, η συγκεκριμένη εξίσωση αποκτά πρόσθετη σημασία λόγω της γεωγραφίας του Αιγαίου και της μικρής απόστασης πολλών ελληνικών νησιών από τις τουρκικές ακτές. Το πρόβλημα δεν βρίσκεται μόνο στη δυνατότητα ενός drone να πραγματοποιήσει αναγνώριση ή πλήγμα. Βρίσκεται και στο κόστος της αντίδρασης που μπορεί να προκαλέσει στον αμυνόμενο.
Ένα UAV μπορεί να οδηγήσει στην ενεργοποίηση αισθητήρων, στην απογείωση μαχητικών ή, εφόσον θεωρηθεί πραγματική απειλή, στη χρήση αντιαεροπορικών όπλων πολύ μεγαλύτερης αξίας. Όταν οι απειλές εμφανίζονται σε μεγάλους αριθμούς ή συνδυάζονται με πυραύλους cruise και άλλα μέσα, το πρόβλημα αποκτά ταυτόχρονα επιχειρησιακή και οικονομική διάσταση.
Αυτή την πραγματικότητα επιχειρεί να αντιμετωπίσει η Αθήνα στο πλαίσιο του μακροπρόθεσμου εξοπλιστικού σχεδιασμού, για τον οποίο προβλέπονται περίπου 28 δισ. ευρώ έως το 2036. Η «Ασπίδα του Αχιλλέα» αποτελεί μέρος αυτής της ευρύτερης μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων από τη λογική των μεμονωμένων οπλικών συστημάτων σε ένα ενοποιημένο αμυντικό οικοσύστημα.
Στο ίδιο περιφερειακό περιβάλλον κινείται και η Τουρκία. Τον Νοέμβριο του 2025 τουρκικές αμυντικές εταιρείες υπέγραψαν συμβάσεις συνολικού ύψους περίπου 6,5 δισ. δολαρίων για την ενίσχυση και ανάπτυξη του πολυεπίπεδου συστήματος αεράμυνας Steel Dome, με την Άγκυρα να επενδύει ταυτόχρονα σε ραντάρ, αισθητήρες, ηλεκτρονικό πόλεμο και πυραυλικά συστήματα διαφορετικών εμβελειών.
Οι συμφωνίες πρόκειται να υπογραφούν μεταξύ της Γενικής Διεύθυνσης Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων (ΓΔΑΕΕ) του υπουργείου Εθνικής Άμυνας και της SIBAT, της Διεύθυνσης Διεθνούς Αμυντικής Συνεργασίας του ισραηλινού υπουργείου Άμυνας.
Το πρόγραμμα υπολογίζεται περίπου στα 3 δισ. ευρώ, ενώ έχει εξασφαλιστεί ελληνική βιομηχανική συμμετοχή της τάξης του 25%. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, στη συμφωνία περιλαμβάνεται επίσης η μεταφορά πηγαίου κώδικα, στοιχείο κρίσιμο για τη διασύνδεση και μελλοντική εξέλιξη του συστήματος.
Με την υπογραφή ανοίγει ουσιαστικά ο δρόμος για την ανάπτυξη μιας νέας αμυντικής αρχιτεκτονικής, η οποία δεν περιορίζεται στην προσθήκη ακόμη μερικών αντιαεροπορικών πυραύλων στο ελληνικό οπλοστάσιο. Η επιδίωξη είναι διαφορετική: ραντάρ, αισθητήρες, συστήματα διοίκησης και ελέγχου, ηλεκτρονικός πόλεμος και διαφορετικοί αναχαιτιστές να λειτουργούν ως ένα συνδεδεμένο δίκτυο, ικανό να αξιολογεί την απειλή και να προτείνει την κατάλληλη αντίδραση. Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας έχει περιγράψει ακριβώς αυτή τη φιλοσοφία, μιλώντας για ένα ενοποιημένο Command and Control που αξιολογεί και προτεραιοποιεί τις απειλές και προτείνει την απάντηση.
Η νέα αυτή προσέγγιση αποκτά ιδιαίτερη σημασία στο Αιγαίο, όπου η επόμενη κρίση μπορεί να μην κριθεί αποκλειστικά από τα μαχητικά αεροσκάφη και τις αερομαχίες σε μεγάλο ύψος, αλλά και από το ποια πλευρά θα καταφέρει να εντοπίσει, να παρεμβάλει ή να καταστρέψει εγκαίρως μια απειλή πριν αυτή φτάσει σε στρατιωτικές μονάδες, νησιά ή κρίσιμες υποδομές.
Η μαζική ανάπτυξη μη επανδρωμένων αεροσκαφών έχει μεταβάλει την οικονομία του σύγχρονου πολέμου. Το Bayraktar TB2, έχοντας αποκτήσει διεθνή προβολή μέσα από συγκρούσεις στη Λιβύη, στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ και στην Ουκρανία, αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της δυνατότητας σχετικά χαμηλού κόστους μη επανδρωμένων συστημάτων να ασκούν συνεχή επιχειρησιακή πίεση.
Για την Ελλάδα, η συγκεκριμένη εξίσωση αποκτά πρόσθετη σημασία λόγω της γεωγραφίας του Αιγαίου και της μικρής απόστασης πολλών ελληνικών νησιών από τις τουρκικές ακτές. Το πρόβλημα δεν βρίσκεται μόνο στη δυνατότητα ενός drone να πραγματοποιήσει αναγνώριση ή πλήγμα. Βρίσκεται και στο κόστος της αντίδρασης που μπορεί να προκαλέσει στον αμυνόμενο.
Ένα UAV μπορεί να οδηγήσει στην ενεργοποίηση αισθητήρων, στην απογείωση μαχητικών ή, εφόσον θεωρηθεί πραγματική απειλή, στη χρήση αντιαεροπορικών όπλων πολύ μεγαλύτερης αξίας. Όταν οι απειλές εμφανίζονται σε μεγάλους αριθμούς ή συνδυάζονται με πυραύλους cruise και άλλα μέσα, το πρόβλημα αποκτά ταυτόχρονα επιχειρησιακή και οικονομική διάσταση.
Αυτή την πραγματικότητα επιχειρεί να αντιμετωπίσει η Αθήνα στο πλαίσιο του μακροπρόθεσμου εξοπλιστικού σχεδιασμού, για τον οποίο προβλέπονται περίπου 28 δισ. ευρώ έως το 2036. Η «Ασπίδα του Αχιλλέα» αποτελεί μέρος αυτής της ευρύτερης μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων από τη λογική των μεμονωμένων οπλικών συστημάτων σε ένα ενοποιημένο αμυντικό οικοσύστημα.
Στο ίδιο περιφερειακό περιβάλλον κινείται και η Τουρκία. Τον Νοέμβριο του 2025 τουρκικές αμυντικές εταιρείες υπέγραψαν συμβάσεις συνολικού ύψους περίπου 6,5 δισ. δολαρίων για την ενίσχυση και ανάπτυξη του πολυεπίπεδου συστήματος αεράμυνας Steel Dome, με την Άγκυρα να επενδύει ταυτόχρονα σε ραντάρ, αισθητήρες, ηλεκτρονικό πόλεμο και πυραυλικά συστήματα διαφορετικών εμβελειών.
SPYDER, Barak MX και David's Sling – Πώς χτίζεται το νέο πλέγμα αεράμυναςΣτην ευρύτερη σύλληψή της, η «Ασπίδα του Αχιλλέα» δεν αφορά αποκλειστικά την αεράμυνα. Ο Νίκος Δένδιας έχει χρησιμοποιήσει τον όρο για να περιγράψει μια ολιστική αμυντική αρχιτεκτονική, η οποία συνδέει διαφορετικά επιχειρησιακά πεδία και το σύνολο των διαθέσιμων αισθητήρων και μέσων. Σε προηγούμενη παρουσίασή της είχε αναφερθεί σε αντιαεροπορική, αντιπυραυλική, anti-drone, αντιπλοϊκή και ανθυποβρυχιακή προστασία, ενώ στην εξέλιξη της «Ατζέντας 2030» η έννοια έχει διευρυνθεί ώστε να περιλαμβάνει ξηρά, θάλασσα, αέρα, κυβερνοχώρο και διάστημα.
Η συμφωνία με το Ισραήλ αφορά τον αντιαεροπορικό, αντιβαλλιστικό και anti-drone πυρήνα αυτής της αρχιτεκτονικής. Σύμφωνα με τα μέχρι σήμερα στοιχεία, βασικά συστήματα θα είναι το SPYDER All-in-One της Rafael, το Barak MX της Israel Aerospace Industries και το David's Sling (Σφεντόνα του Δαβίδ), ενώ τα νέα μέσα θα λειτουργούν σε συνδυασμό με υφιστάμενες ελληνικές δυνατότητες.
Τη σημασία, μάλιστα, που αποδίδει και το Ισραήλ στη συμφωνία αυτή, αναδεικνύει με σημερινή της ανάρτηση στα social media και η ισραηλινή πρεσβεία στη χώρα μας.
🇮🇱🤝🇬🇷 pic.twitter.com/7bbS3fQacs— Israel in Greece 🇮🇱🇬🇷 (@IsraelinGreece) August 30, 2026
Το SPYDER προορίζεται για την αντιμετώπιση αεροπορικών απειλών σε μικρότερες αποστάσεις και ύψη, μεταξύ των οποίων αεροσκάφη, UAV και πύραυλοι cruise. Η συγκεκριμένη κατηγορία αποκτά ιδιαίτερη σημασία απέναντι σε μη επανδρωμένα μέσα, περιφερόμενα πυρομαχικά και απειλές που επιχειρούν σε χαμηλό ύψος.
Ακολουθεί το Barak MX της IAI, μια δικτυοκεντρική οικογένεια αντιαεροπορικών και αντιπυραυλικών συστημάτων που διαθέτει διαφορετικούς αναχαιτιστές ανάλογα με την απαιτούμενη εμβέλεια. Η IAI αναφέρει δυνατότητες από 15 έως 150 χιλιόμετρα, ανάλογα με τον interceptor, και προστασία απέναντι σε UAV, μαχητικά, πυραύλους cruise και τακτικούς βαλλιστικούς πυραύλους.
Η δικτυοκεντρική λογική του αποκτά ιδιαίτερη σημασία όταν ο αμυνόμενος δεν έχει απέναντί του έναν μόνο στόχο αλλά πολλαπλές και διαφορετικές απειλές που εμφανίζονται ταυτόχρονα.
Στη βαρύτερη πλευρά της αντιπυραυλικής άμυνας βρίσκεται το David's Sling, το οποίο έχει αναπτυχθεί από κοινού στο πλαίσιο συνεργασίας της ισραηλινής IMDO με την αμερικανική Missile Defense Agency. Κύριος ανάδοχος είναι η Rafael, ενώ στην ανάπτυξή του συμμετέχει η Raytheon/RTX. Το σύστημα έχει σχεδιαστεί για την αναχαίτιση προηγμένων απειλών, μεταξύ των οποίων βαλλιστικοί πύραυλοι, πύραυλοι cruise, αεροσκάφη και UAV.
Η συγκεκριμένη δυνατότητα αποκτά σημασία καθώς στην απέναντι πλευρά του Αιγαίου αναπτύσσονται πλέον όχι μόνο drones αλλά και νέες πυραυλικές δυνατότητες. Σε αυτό το ευρύτερο περιβάλλον απειλών εντάσσεται και το τουρκικό πρόγραμμα Tayfun, με βαλλιστικούς πυραύλους εμβέλειας εκατοντάδων χιλιομέτρων. Η αντιβαλλιστική προστασία επομένως αφορά μια διαφορετική κατηγορία απειλής από τα UAV: τη δυνατότητα προστασίας στρατιωτικών εγκαταστάσεων, λιμένων, αεροπορικών βάσεων και άλλων κρίσιμων υποδομών από πυραυλικά πλήγματα.
Στη συνολική αρχιτεκτονική παραμένουν σημαντικές και οι υφιστάμενες ελληνικές συστοιχίες Patriot. Η επιχειρησιακή εμπειρία των ελληνικών πληρωμάτων ενισχύθηκε μάλιστα τον Μάρτιο του 2026, όταν ελληνική συστοιχία Patriot που είχε αναπτυχθεί στη Σαουδική Αραβία προχώρησε στην αναχαίτιση δύο ιρανικών βαλλιστικών πυραύλων.
Δίπλα στους πυραυλικούς αναχαιτιστές υπάρχει όμως μια διαφορετική κατηγορία άμυνας, η οποία μπορεί να αποδειχθεί εξαιρετικά σημαντική στην αντιμετώπιση των drones: ο ηλεκτρονικός πόλεμος και τα μη κινητικά συστήματα anti-drone.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο ελληνικός «Κένταυρος», σύστημα ηλεκτρονικού πολέμου της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας που έχει ήδη δοκιμαστεί σε πραγματικές επιχειρησιακές συνθήκες στην Ερυθρά Θάλασσα. Σκοπός τέτοιων συστημάτων είναι ο εντοπισμός UAV και η παρεμβολή στις επικοινωνίες ή στα συστήματα πλοήγησής τους, χωρίς κάθε απειλή να απαιτεί υποχρεωτικά την εκτόξευση αντιαεροπορικού πυραύλου.
Εδώ βρίσκεται και ένα από τα σημαντικότερα σημεία στην οικονομία της αεράμυνας. Εάν μια απειλή μπορεί να εξουδετερωθεί με ηλεκτρονικά μέσα, αντί με interceptor μεγάλης αξίας, η σχέση κόστους μεταξύ επίθεσης και άμυνας αρχίζει να μεταβάλλεται.
Κρίσιμος είναι και ο ρόλος του ενοποιημένου Command and Control. Η φιλοσοφία που έχει παρουσιάσει το υπουργείο Εθνικής Άμυνας προβλέπει συγκέντρωση δεδομένων από διαφορετικούς αισθητήρες, επεξεργασία τους και αξιολόγηση και ιεράρχηση των απειλών, ώστε το σύστημα να μπορεί να προτείνει την κατάλληλη αντίδραση. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να λειτουργήσει σε αυτό το επίπεδο ως εργαλείο υποστήριξης της ανάλυσης και της ταχύτερης λήψης αποφάσεων και όχι ως ένα αυτόνομο «μαγικό» όπλο.
Με αυτή τη λογική, ένα drone στο Αιγαίο δεν αντιμετωπίζει απλώς μία συγκεκριμένη συστοιχία. Εφόσον το νέο δίκτυο λειτουργήσει όπως σχεδιάζεται, η απειλή θα εντοπίζεται από διαθέσιμους αισθητήρες, θα αξιολογείται κεντρικά και στη συνέχεια θα επιλέγεται το κατάλληλο μέσο αντιμετώπισης.
Το ισραηλινό πρόγραμμα υπολογίζεται περίπου στα 3,1 δισ. ευρώ, ενώ η ελληνική συμμετοχή έχει συμφωνηθεί στο 25%, με περίπου 12 ελληνικές εταιρείες να αναμένεται να αναλάβουν έργο αξίας άνω των 700 εκατ. ευρώ. Η βιομηχανική αυτή διάσταση έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς η ελληνική πλευρά επιχειρεί να εξασφαλίσει συμμετοχή όχι μόνο στην προμήθεια αλλά και στην υποστήριξη και εξέλιξη της νέας αρχιτεκτονικής.
Το χρονοδιάγραμμα είναι επίσης συγκεκριμένο. Ο Νίκος Δένδιας έχει δηλώσει ότι το σύνολο των αντιαεροπορικών συστημάτων υπερβαίνει ελαφρώς τα 3 δισ. ευρώ και ότι η πλήρης επιχειρησιακή ανάπτυξη προβλέπεται εντός περίπου 35 μηνών, με τις παραδόσεις να πραγματοποιούνται σταδιακά.
F-35, TB3 και η νέα στρατηγική εξίσωση στο ΑιγαίοΗ «Ασπίδα του Αχιλλέα» δεν αναπτύσσεται αποκομμένη από τον υπόλοιπο ελληνικό εξοπλιστικό σχεδιασμό.
Το 2024 η Ελλάδα υπέγραψε την Επιστολή Αποδοχής για την αρχική προμήθεια 20 F-35A, με δικαίωμα παραγγελίας ακόμη 20 αεροσκαφών. Η παραλαβή των πρώτων ελληνικών μαχητικών πέμπτης γενιάς έχει προγραμματιστεί να αρχίσει από το 2028.
Η Τουρκία βρίσκεται σε διαφορετική θέση ως προς το συγκεκριμένο αμερικανικό πρόγραμμα. Μετά την παραλαβή των ρωσικών S-400 το 2019, οι Ηνωμένες Πολιτείες προχώρησαν στην απομάκρυνσή της από το πρόγραμμα F-35, με το Πεντάγωνο να υποστηρίζει ότι τα δύο συστήματα είναι ασύμβατα και ότι η λειτουργία των S-400 κοντά στα F-35 θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο κρίσιμα χαρακτηριστικά του αεροσκάφους.
Η Άγκυρα αναπτύσσει παράλληλα το δικό της μαχητικό KAAN και επενδύει σημαντικά στις εγχώριες πυραυλικές και μη επανδρωμένες δυνατότητες.
Ιδιαίτερη σημασία για το Αιγαίο έχει το Bayraktar TB3, η ναυτική εξέλιξη της οικογένειας Bayraktar. Τον Απρίλιο του 2025, το TB3 πραγματοποίησε τέσσερις δοκιμαστικές εξόδους από το TCG Anadolu, με πλήρως αυτόνομες απογειώσεις και προσγειώσεις ενώ το πλοίο έπλεε στον Κόλπο του Σάρου. Τον επόμενο μήνα, TB3 πραγματοποίησαν και επιτυχείς βολές με πυρομαχικά MAM-L στο πλαίσιο της άσκησης Denizkurdu-2025.
Η δυνατότητα ανάπτυξης οπλισμένων UAV από μεγάλη ναυτική πλατφόρμα δίνει στην Τουρκία ένα επιπλέον εργαλείο επιτήρησης και δυνητικής προσβολής στόχων στη θάλασσα και στην ξηρά.
Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι τα TB3 ή τα TB2 θα επιχειρούν στο μέλλον απέναντι στο ίδιο αμυντικό περιβάλλον που υπήρχε πριν από λίγα χρόνια. Αυτό ακριβώς φιλοδοξεί να αλλάξει η νέα ελληνική αρχιτεκτονική.
Η λογική πίσω από την «Ασπίδα του Αχιλλέα» είναι ότι τα ακριβά και υψηλής αξίας μέσα των Ενόπλων Δυνάμεων δεν πρέπει να επιβαρύνονται με κάθε αποστολή χωρικής άμυνας όταν αυτή μπορεί να εκτελεστεί από ένα πυκνό δίκτυο αισθητήρων και επίγειων συστημάτων. Ο ίδιος ο Νίκος Δένδιας έχει εξηγήσει ότι η ανάπτυξη της νέας αρχιτεκτονικής αποσκοπεί στο να απελευθερώσει μεγάλες πλατφόρμες, όπως τα σύγχρονα μαχητικά και οι φρεγάτες, από μέρος του έργου της προστασίας της επικράτειας ώστε να μπορούν να επικεντρώνονται στον αποτρεπτικό τους ρόλο.
Σε αυτή την εικόνα εντάσσεται και η ευρύτερη στρατηγική σχέση της Ελλάδας με το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Αθήνα και το Τελ Αβίβ έχουν αναπτύξει τα τελευταία χρόνια στενή στρατιωτική συνεργασία, η οποία περιλαμβάνει κοινή εκπαίδευση, ασκήσεις και συνεργασία σε τομείς όπως η αντιμετώπιση των UAV. Η προμήθεια ισραηλινών συστημάτων αεράμυνας προσθέτει πλέον ακόμη μία διάσταση σε αυτή τη σχέση.
Παράλληλα, το σχήμα 3+1 Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ και Ηνωμένων Πολιτειών έχει δημιουργήσει ένα πρόσθετο πλαίσιο περιφερειακής συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο, ενώ η προστασία ενεργειακών και άλλων κρίσιμων υποδομών αποκτά ολοένα μεγαλύτερη σημασία σε ένα περιβάλλον όπου οι απειλές δεν περιορίζονται πλέον στα συμβατικά μέσα.
Η «Ασπίδα του Αχιλλέα» δεν κάνει την Ελλάδα απρόσβλητη, ούτε σταματά την ανάπτυξη των τουρκικών drones, πυραύλων ή άλλων οπλικών συστημάτων. Κανένα σύστημα αεράμυνας δεν μπορεί να εγγυηθεί απόλυτη προστασία, ιδιαίτερα απέναντι σε μεγάλης κλίμακας και σύνθετες επιθέσεις.
Εκείνο που επιχειρεί να μεταβάλει είναι η εξίσωση της άμυνας.
Για χρόνια, ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα της μαζικής χρήσης drones ήταν η δυνατότητα του επιτιθέμενου να δημιουργεί πίεση με μέσα πολύ χαμηλότερου κόστους από εκείνα που πιθανόν να χρειαζόταν ο αμυνόμενος για να τα αντιμετωπίσει. Όσο αυξάνονται όμως οι επιλογές μεταξύ ηλεκτρονικού πολέμου, συστημάτων anti-drone και πυραυλικών αναχαιτιστών διαφορετικών κατηγοριών, τόσο μεγαλύτερη γίνεται η δυνατότητα προσαρμογής της αντίδρασης στην εκάστοτε απειλή.
Κάθε νέος αισθητήρας, κάθε jammer, κάθε διασυνδεδεμένη συστοιχία και κάθε σύστημα ηλεκτρονικού πολέμου προσθέτει ένα ακόμη εμπόδιο στην προσπάθεια ενός επιτιθέμενου να εκμεταλλευτεί τον αριθμό και το χαμηλό κόστος των μη επανδρωμένων μέσων.
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