Η «Ασπίδα του Αχιλλέα» αλλάζει τα δεδομένα στο Αιγαίο: Πώς απαντά η Αθήνα στα τουρκικά drones

SPYDER, Barak MX και David's Sling – Πώς χτίζεται το νέο πλέγμα αεράμυνας

F-35, TB3 και η νέα στρατηγική εξίσωση στο Αιγαίο

Στην ευρύτερη σύλληψή της, η «Ασπίδα του Αχιλλέα» δεν αφορά αποκλειστικά την αεράμυνα. Ο Νίκος Δένδιας έχει χρησιμοποιήσει τον όρο για να περιγράψει μια ολιστική αμυντική αρχιτεκτονική, η οποία συνδέει διαφορετικά επιχειρησιακά πεδία και το σύνολο των διαθέσιμων αισθητήρων και μέσων. Σε προηγούμενη παρουσίασή της είχε αναφερθεί σε, ενώ στην εξέλιξη της «Ατζέντας 2030» η έννοια έχει διευρυνθεί ώστε να περιλαμβάνει ξηρά, θάλασσα, αέρα, κυβερνοχώρο και διάστημα.Η συμφωνία με το Ισραήλ αφορά τον αντιαεροπορικό, αντιβαλλιστικό και anti-drone πυρήνα αυτής της αρχιτεκτονικής. Σύμφωνα με τα μέχρι σήμερα στοιχεία, βασικά συστήματα θα είναι τοτης Rafael, τοτηςκαι το, ενώ τα νέα μέσα θα λειτουργούν σε συνδυασμό με υφιστάμενες ελληνικές δυνατότητες.Τη σημασία, μάλιστα, που αποδίδει και το Ισραήλ στη συμφωνία αυτή, αναδεικνύει με σημερινή της ανάρτηση στα social media και η ισραηλινή πρεσβεία στη χώρα μας.Τοπροορίζεται για την αντιμετώπιση αεροπορικών απειλών σε μικρότερες αποστάσεις και ύψη, μεταξύ των οποίων αεροσκάφη,και πύραυλοι. Η συγκεκριμένη κατηγορία αποκτά ιδιαίτερη σημασία απέναντι σε μη επανδρωμένα μέσα, περιφερόμενα πυρομαχικά και απειλές που επιχειρούν σε χαμηλό ύψος.Ακολουθεί το Barak MX της IAI, μιαπου διαθέτει διαφορετικούς αναχαιτιστές ανάλογα με την απαιτούμενη εμβέλεια. Η IAI αναφέρει δυνατότητες από 15 έως 150 χιλιόμετρα, ανάλογα με τον interceptor, και προστασία απέναντι σε UAV, μαχητικά, πυραύλους cruise και τακτικούς βαλλιστικούς πυραύλους.του αποκτά ιδιαίτερη σημασία όταν ο αμυνόμενος δεν έχει απέναντί του έναν μόνο στόχο αλλά πολλαπλές και διαφορετικές απειλές που εμφανίζονται ταυτόχρονα.Στη βαρύτερη πλευρά της αντιπυραυλικής άμυνας βρίσκεται το, το οποίο έχει αναπτυχθεί από κοινού στο πλαίσιο συνεργασίας της ισραηλινής IMDO με την αμερικανική. Κύριος ανάδοχος είναι η Rafael, ενώ στην ανάπτυξή του συμμετέχει η Raytheon/RTX. Το σύστημα έχει σχεδιαστεί για την αναχαίτιση προηγμένων απειλών, μεταξύ των οποίων βαλλιστικοί πύραυλοι, πύραυλοι cruise, αεροσκάφη και UAV.Η συγκεκριμένη δυνατότητα αποκτά σημασία καθώς στην απέναντι πλευρά του Αιγαίου αναπτύσσονται πλέον όχι μόνο drones αλλά και νέες. Σε αυτό το ευρύτερο περιβάλλον απειλών εντάσσεται και το τουρκικό, με βαλλιστικούς πυραύλους εμβέλειας εκατοντάδων χιλιομέτρων. Ηεπομένως αφορά μια διαφορετική κατηγορία απειλής από τα UAV: τη δυνατότητα προστασίας στρατιωτικών εγκαταστάσεων, λιμένων, αεροπορικών βάσεων και άλλων κρίσιμων υποδομών από πυραυλικά πλήγματα.Στη συνολική αρχιτεκτονική παραμένουν σημαντικές και οι υφιστάμενες ελληνικές συστοιχίες. Η επιχειρησιακή εμπειρία των ελληνικών πληρωμάτων ενισχύθηκε μάλιστα τον Μάρτιο του 2026, όταν ελληνική συστοιχίαπου είχε αναπτυχθεί στη Σαουδική Αραβία προχώρησε στην αναχαίτιση δύο ιρανικών βαλλιστικών πυραύλων.Δίπλα στουςυπάρχει όμως μια διαφορετική κατηγορία άμυνας, η οποία μπορεί να αποδειχθεί εξαιρετικά σημαντική στην αντιμετώπιση των drones: ο ηλεκτρονικός πόλεμος και τα μη κινητικά συστήματα anti-drone.Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο ελληνικός «Κένταυρος», σύστημα ηλεκτρονικού πολέμου της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας που έχει ήδη δοκιμαστεί σε πραγματικές επιχειρησιακές συνθήκες στην Ερυθρά Θάλασσα. Σκοπός τέτοιων συστημάτων είναι ο εντοπισμός UAV και η παρεμβολή στις επικοινωνίες ή στα συστήματα πλοήγησής τους, χωρίς κάθε απειλή να απαιτεί υποχρεωτικά την εκτόξευση αντιαεροπορικού πυραύλου.Εδώ βρίσκεται και ένα από τα σημαντικότερα σημεία στην οικονομία της αεράμυνας. Εάν μια απειλή μπορεί να εξουδετερωθεί με ηλεκτρονικά μέσα, αντί με, η σχέση κόστους μεταξύ επίθεσης και άμυνας αρχίζει να μεταβάλλεται.Κρίσιμος είναι και ο ρόλος του ενοποιημένου. Η φιλοσοφία που έχει παρουσιάσει το υπουργείο Εθνικής Άμυνας προβλέπει συγκέντρωση δεδομένων από διαφορετικούς αισθητήρες, επεξεργασία τους και αξιολόγηση και ιεράρχηση των απειλών, ώστε το σύστημα να μπορεί να προτείνει την κατάλληλη αντίδραση. Ημπορεί να λειτουργήσει σε αυτό το επίπεδο ως εργαλείο υποστήριξης της ανάλυσης και της ταχύτερης λήψης αποφάσεων και όχι ως έναΜε αυτή τη λογική, ένα drone στο Αιγαίο δεν αντιμετωπίζει απλώς μία. Εφόσον το νέο δίκτυο λειτουργήσει όπως σχεδιάζεται, η απειλή θα εντοπίζεται από διαθέσιμους αισθητήρες, θα αξιολογείται κεντρικά και στη συνέχεια θα επιλέγεται το κατάλληλο μέσο αντιμετώπισης.Το ισραηλινό πρόγραμμα υπολογίζεται περίπου, ενώ η ελληνική συμμετοχή έχει συμφωνηθεί στο 25%, με περίπου 12 ελληνικές εταιρείες να αναμένεται να αναλάβουν έργο αξίας άνω των. Η βιομηχανική αυτή διάσταση έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς η ελληνική πλευρά επιχειρεί να εξασφαλίσει συμμετοχή όχι μόνο στην προμήθεια αλλά και στην υποστήριξη και εξέλιξη της νέας αρχιτεκτονικής.Το χρονοδιάγραμμα είναι επίσης συγκεκριμένο. Οέχει δηλώσει ότι το σύνολο των αντιαεροπορικών συστημάτων υπερβαίνει ελαφρώς τακαι ότι η πλήρης επιχειρησιακή ανάπτυξη προβλέπεται εντός περίπου 35 μηνών, με τις παραδόσεις να πραγματοποιούνται σταδιακά.Η «Ασπίδα του Αχιλλέα»Το 2024 η Ελλάδα υπέγραψε τηνγια την αρχική προμήθεια 20, με δικαίωμα παραγγελίας ακόμη 20 αεροσκαφών. Η παραλαβή των πρώτωνέχει προγραμματιστεί να αρχίσει από τοΗ Τουρκία βρίσκεται σε διαφορετική θέση ως προς το συγκεκριμένο αμερικανικό πρόγραμμα. Μετά την παραλαβή των ρωσικώντο 2019, οι Ηνωμένες Πολιτείες προχώρησαν στην απομάκρυνσή της από το πρόγραμμα F-35, με το Πεντάγωνο να υποστηρίζει ότι τα δύο συστήματα είναι ασύμβατα και ότι η λειτουργία των S-400 κοντά στα F-35 θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο κρίσιμα χαρακτηριστικά του αεροσκάφους.αναπτύσσει παράλληλα το δικό τηςκαι επενδύει σημαντικά στις εγχώριες πυραυλικές και μη επανδρωμένες δυνατότητες.Ιδιαίτερη σημασία για το Αιγαίο έχει το, η ναυτική εξέλιξη της οικογένειας Bayraktar. Τον Απρίλιο του 2025, το TB3 πραγματοποίησε τέσσερις δοκιμαστικές εξόδους από το, με πλήρως αυτόνομες απογειώσεις και προσγειώσεις ενώ το πλοίο έπλεε στον Κόλπο του Σάρου. Τον επόμενο μήνα, TB3 πραγματοποίησαν και επιτυχείς βολές με πυρομαχικά MAM-L στο πλαίσιο της άσκησηςΗ δυνατότητα ανάπτυξης οπλισμένων UAV από μεγάλη ναυτική πλατφόρμα δίνει στην Τουρκία ένα επιπλέον εργαλείο επιτήρησης και δυνητικής προσβολής στόχων στη θάλασσα και στην ξηρά.Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι ταή ταθα επιχειρούν στο μέλλον απέναντι στο ίδιο αμυντικό περιβάλλον που υπήρχε πριν από λίγα χρόνια. Αυτό ακριβώς φιλοδοξεί να αλλάξει η νέα ελληνική αρχιτεκτονική.Η λογική πίσω από την «Ασπίδα του Αχιλλέα» είναι ότι ταδεν πρέπει να επιβαρύνονται με κάθε. Ο ίδιος ο Νίκος Δένδιας έχει εξηγήσει ότι η ανάπτυξη της νέας αρχιτεκτονικής αποσκοπεί στο να απελευθερώσει μεγάλες πλατφόρμες, όπως τα σύγχρονα μαχητικά και οι φρεγάτες, από μέρος του έργου της προστασίας της επικράτειας ώστε να μπορούν να επικεντρώνονται στον αποτρεπτικό τους ρόλο.Σε αυτή την εικόνα εντάσσεται και η ευρύτερη στρατηγική σχέση της Ελλάδας με το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Αθήνα και το Τελ Αβίβ έχουν αναπτύξει τα τελευταία χρόνια στενή στρατιωτική συνεργασία, η οποία περιλαμβάνει κοινή εκπαίδευση, ασκήσεις και συνεργασία σε τομείς όπως η αντιμετώπιση των UAV. Η προμήθεια ισραηλινών συστημάτων αεράμυνας προσθέτει πλέον ακόμη μία διάσταση σε αυτή τη σχέση.Παράλληλα, τοέχει δημιουργήσει ένα πρόσθετο πλαίσιο περιφερειακής συνεργασίας στην, ενώ η προστασία ενεργειακών και άλλων κρίσιμων υποδομών αποκτά ολοένα μεγαλύτερη σημασία σε ένα περιβάλλον όπου οι απειλές δεν περιορίζονται πλέον στα συμβατικά μέσα.Η «Ασπίδα του Αχιλλέα» δεν κάνει την Ελλάδα απρόσβλητη, ούτε σταματά την ανάπτυξη των τουρκικών drones, πυραύλων ή άλλων οπλικών συστημάτων. Κανένα σύστημα αεράμυνας δεν μπορεί να εγγυηθεί απόλυτη προστασία, ιδιαίτερα απέναντι σε μεγάλης κλίμακας και σύνθετες επιθέσεις.Εκείνο που επιχειρεί να μεταβάλει είναι η εξίσωση της άμυνας.Για χρόνια, ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα τηςήταν η δυνατότητα του επιτιθέμενου να. Όσο αυξάνονται όμως οι επιλογές μεταξύ ηλεκτρονικού πολέμου, συστημάτων anti-drone και πυραυλικών αναχαιτιστών διαφορετικών κατηγοριών, τόσο μεγαλύτερη γίνεται η δυνατότητα προσαρμογής της αντίδρασης στην εκάστοτε απειλή.Κάθε νέος αισθητήρας, κάθε jammer, κάθε διασυνδεδεμένη συστοιχία και κάθε σύστημα ηλεκτρονικού πολέμου προσθέτει ένα ακόμη εμπόδιο στην προσπάθεια ενός επιτιθέμενου να εκμεταλλευτεί τον αριθμό και το χαμηλό κόστος των μη επανδρωμένων μέσων.