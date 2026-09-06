Μητσοτάκης για F-35 στην Τουρκία: «Υπάρχουν πολύ σημαντικά εμπόδια, δεν βλέπω πώς θα ξεπεραστούν»

Το μήνυμα για την ελληνική άμυνα - Ο πρωθυπουργός άνοιξε το κάδρο πέρα από τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, επισημαίνοντας ότι η ελληνική εξωτερική πολιτική έχει οικοδομήσει τα τελευταία χρόνια ένα ευρύτερο δίκτυο συμμαχιών στη Βόρεια Αφρική και στη Μέση Ανατολή

F-35 από την εκτιμώντας ότι δεν διαφαίνεται τρόπος να ξεπεραστούν. Ο πρωθυπουργός ξεκαθάρισε παράλληλα ότι η Αθήνα δεν πρόκειται να υποδείξει στις Ηνωμένες Πολιτείες σε ποιες χώρες θα διαθέσουν οπλικά συστήματα, ενώ έστειλε μήνυμα για τον αμυντικό χαρακτήρα της «Ασπίδας του Αχιλλέα» και τη στρατηγική της Ελλάδας στη



Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο απόκτησης



Για τα F-35 δεν έχω να πω τίποτα παραπάνω. Δεν είναι δουλειά μας να υποδείξουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες σε ποιους θα πουλήσουν ή δεν θα πουλήσουν αμυντικά συστήματα», είπε.



Για να προσθέσει αμέσως μετά: «Θα επαναλάβω όμως ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν πολύ σημαντικά εμπόδια προκειμένου η Τουρκία να αποκτήσει F-35, τα οποία δεν βλέπω πώς θα ξεπεραστούν».



Το μήνυμα για την ελληνική άμυνα Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνέδεσε τη συζήτηση για τους εξοπλισμούς με τον ελληνικό αμυντικό σχεδιασμό και ειδικότερα με την «Ασπίδα του Αχιλλέα», τονίζοντας ότι η ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων έχει αμυντικό προσανατολισμό.



Θωρακίζει τη χώρα από οποιαδήποτε απειλή», τόνισε.



Όπως πρόσθεσε, πρόκειται για ένα σύστημα «το οποίο αντιμετωπίζει και τις απειλές του μέλλοντος».



Η Συμφωνία της Μέκκας και η Σαουδική Αραβία Ο πρωθυπουργός άνοιξε παράλληλα το κάδρο πέρα από τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, επισημαίνοντας ότι η ελληνική εξωτερική πολιτική έχει οικοδομήσει τα τελευταία χρόνια ένα ευρύτερο δίκτυο συμμαχιών στη Βόρεια Αφρική και στη Μέση Ανατολή.



Κλείσιμο μιλάμε για την εξωτερική πολιτική της Ελλάδας, να μην περιοριζόμαστε μόνο στο ζήτημα της Ελλάδας με την Τουρκία», είπε.



Ο κ. Μητσοτάκης έκανε λόγο για ένα «εξαιρετικά πυκνό πλέγμα σχέσεων» με χώρες της Βόρειας Αφρικής και της Μέσης Ανατολής, οι οποίες, όπως σημείωσε, έχουν οικοδομηθεί σε μεγάλο βαθμό και μέσα από προσωπικές σχέσεις εμπιστοσύνης με τις ηγεσίες τους.



Για τη Συμφωνία της Μέκκας κράτησε στάση αναμονής ως προς τη σημασία και τις επιπτώσεις της, καθώς, όπως είπε, δεν είναι ακόμη γνωστές όλες οι λεπτομέρειες.



«Αυτή η Συμφωνία της Μέκκας, για την οποία δεν γνωρίζουμε πολλές λεπτομέρειες, σίγουρα είναι μια συμφωνία που αξίζει να την παρακολουθήσουμε», ανέφερε.



Στα εμπόδια που εξακολουθούν να υπάρχουν για την απόκτησηαπό την Τουρκία αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξη Τύπου της ΔΕΘ Ο πρωθυπουργός ξεκαθάρισε παράλληλα ότι η Αθήνα δεν πρόκειται να υποδείξει στις Ηνωμένες Πολιτείες σε ποιες χώρες θα διαθέσουν οπλικά συστήματα, ενώ έστειλε μήνυμα για τον αμυντικό χαρακτήρα της «και τη στρατηγική της Ελλάδας στη Μέση Ανατολή μετά τη Συμφωνία της Μέκκας.Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο απόκτησης F-35 από την Άγκυρα, ο πρωθυπουργός απέφυγε να μπει στη λογική υποδείξεων προς την Ουάσιγκτον, επανέλαβε όμως την εκτίμησή του για τις δυσκολίες που εξακολουθεί να αντιμετωπίζει η Τουρκία.Δεν είναι δουλειά μας να υποδείξουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες σε ποιους θα πουλήσουν ή δεν θα πουλήσουν αμυντικά συστήματα», είπε.Για να προσθέσει αμέσως μετά: «Θα επαναλάβω όμως ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν πολύ σημαντικά εμπόδια προκειμένου η Τουρκία να αποκτήσει F-35, τα οποία δεν βλέπω πώς θα ξεπεραστούν».Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνέδεσε τη συζήτηση για τους εξοπλισμούς με τον ελληνικό αμυντικό σχεδιασμό και ειδικότερα με την «Ασπίδα του Αχιλλέα», τονίζοντας ότι η ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων έχει αμυντικό προσανατολισμό.«Η Ελλάδα είναι μια ειρηνική χώρα. Το σύστημα της “Ασπίδας του Αχιλλέα” είναι αμυντικό σύστημα., τόνισε.Όπως πρόσθεσε, πρόκειται για ένα σύστημαΟ πρωθυπουργός άνοιξε παράλληλα το κάδρο πέρα από τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, επισημαίνοντας ότι η ελληνική εξωτερική πολιτική έχει οικοδομήσει τα τελευταία χρόνια ένα ευρύτερο δίκτυο συμμαχιών στη Βόρεια Αφρική και στη Μέση Ανατολή.«Είναι πάρα πολύ σημαντικό, όταν, να μην περιοριζόμαστε μόνο στο ζήτημα της Ελλάδας με την Τουρκία», είπε.Ο κ. Μητσοτάκης έκανε λόγο για ένα «εξαιρετικά πυκνό πλέγμα σχέσεων» με χώρες της Βόρειας Αφρικής και της Μέσης Ανατολής, οι οποίες, όπως σημείωσε, έχουν οικοδομηθεί σε μεγάλο βαθμό και μέσα από προσωπικές σχέσεις εμπιστοσύνης με τις ηγεσίες τους.Για τη Συμφωνία της Μέκκας κράτησε στάση αναμονής ως προς τη σημασία και τις επιπτώσεις της, καθώς, όπως είπε, δεν είναι ακόμη γνωστές όλες οι λεπτομέρειες.«Αυτή η Συμφωνία της Μέκκας, για την οποία δεν γνωρίζουμε πολλές λεπτομέρειες,ανέφερε.

Ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι δεν αλλάζει τον ελληνικό σχεδιασμό ούτε τις σχέσεις της Αθήνας με τις χώρες του Κόλπου.



«Δεν αλλάζει την προτεραιότητα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής να έχει ισχυρές σχέσεις με όλες τις χώρες του Κόλπου, συμπεριλαμβανομένης και της Σαουδικής Αραβίας, την οποία αναμένεται να επισκεφτώ πολύ σύντομα για να επαναβεβαιώσουμε αυτές τις σχέσεις», είπε.



Και κατέληξε: «Δεν σημαίνει αυτή η συμφωνία ότι εμείς παίρνουμε αποστάσεις. Η εξωτερική πολιτική είναι πολύ πιο σύνθετη από αυτό», χαρακτηρίζοντας τη σχέση της Ελλάδας με την περιοχή «γεωπολιτική, στρατηγική αλλά και ενεργειακή».