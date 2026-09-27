Ο εκφωνητής του Γερμανία-Ελλάδα καλωσόρισε τους πρωταθλητές Ευρώπης του 2004 στα ελληνικά, δείτε βίντεο
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Ο εκφωνητής του Γερμανία-Ελλάδα καλωσόρισε τους πρωταθλητές Ευρώπης του 2004 στα ελληνικά, δείτε βίντεο

Η ηχηρή παρουσία των 6.000 Ελλήνων έχει κλέψει την παράσταση στο Άουγσμπουργκ πριν την έναρξη του αγώνα με τη Γερμανία

Ο εκφωνητής του Γερμανία-Ελλάδα καλωσόρισε τους πρωταθλητές Ευρώπης του 2004 στα ελληνικά, δείτε βίντεο
Αποστολή στη Γερμανία: Δημήτρης Τυχάλας
Η Εθνική μας ομάδα φιλοξενείται από τη Γερμανία στο Άουγκσμπουργκ για τη 2η αγωνιστική του Nations League

Περίπου 6.000 Έλληνες έχουν ακολουθήσει την ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς και η φιλοξενία είναι κάτι παραπάνω από ζεστή από τους Γερμανούς και τον εκφωνητή του γηπέδου. 

Όταν η ομάδα βγήκε στον αγωνιστικό χώρο για προθέρμανση ο ίδιος φώναξε στα μεγάφωνα, «υποδεχθείτε τους πρωταθλητής Ευρώπης του 2004 και λίγο μετά στα ελληνικά «καλησπέρα Ελλάδα».

Όταν εμφανίστηκαν οι Γερμανοί περισσότερο ακουγόταν οι αποδοκιμασίες των Ελλήνων και αμέσως άρχισαν να φωνάζουν «διπλό στη Γερμανία Ελλάς ολέ».

Το μοναδικό σημείο του γηπέδου που είναι ασφυκτικά γεμάτο εδώ και αρκετή ώρα είναι το πέταλο εκεί με τους Έλληνες. 

Αποστολή στη Γερμανία: Δημήτρης Τυχάλας

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