Nations League: Πέρασε από το Βελιγράδι η Ολλανδία 2-1 τη Σερβία, δείτε τα γκολ
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Nations League: Πέρασε από το Βελιγράδι η Ολλανδία 2-1 τη Σερβία, δείτε τα γκολ

Τα δυο γκολ του Μέρντικ αρκούσαν στην Ολλανδία να φύγει με το «διπλό» με 2-1 από την έδρα της Σερβίας και να πιάσει κορυφή στον όμιλο της Ελλάδας - Ισοφάρισε προσωρινά ο Γιόβιτς για τους γηπεδούχους

Nations League: Πέρασε από το Βελιγράδι η Ολλανδία 2-1 τη Σερβία, δείτε τα γκολ
Με δύο γκολ του Μερξ Μέεερνινγκ η Ολλανδία πέρασε από το Βελιγράδι με νίκη 2-1 επί της Σερβίας, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής του Nations League.

Ο στράικερ της Άλκμααρ σκόραρε στο 30΄ και το 69΄ ενώ ενδιάμεσα ο Λούκα Γιόβιτς της ΑΕΚ είχε ισοφαρίσει για τους γηπεδούχους.

Έτσι οι «Οράνιε» πέτυχαν την πρώτη τους νίκη στον 2ο όμιλο της League A, ενώ οι Σέρβοι γνώρισαν δεύτερη συνεχή ήττα με το ίδιο σκορ, μετά από αυτήν της περασμένης Πέμπτης από την Ελλάδα.

Πρώτη νίκη και για τη Δανία (4ος όμιλος) που δεν δυσκολεύτηκε (2-0) με αντίπαλο την Ουαλία στο «Πάρκεν» της Κοπεγχάγης.

Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 2ης αγωνιστικής του Nations League:


LEAGUE A

1ος ΟΜΙΛΟΣ

Βέλγιο-Γαλλία 28/9
Τουρκία-Ιταλία 28/9

2ος ΟΜΙΛΟΣ

Κλείσιμο
Σερβία-Ολλανδία 1-2
(46΄ Γιόβιτς - 30΄πεν.,69΄ Μέερντινκ) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ

Γερμανία-ΕΛΛΑΔΑ 21:45


3ος ΟΜΙΛΟΣ

Ισπανία-Κροατία 29/9
Τσεχία-Αγγλία 29/9


4ος ΟΜΙΛΟΣ

Δανία-Ουαλία 2-0
(53΄ Χόιλουντ, 66΄ Ίσακσεν) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ

Νορβηγία-Πορτογαλία 21:45

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