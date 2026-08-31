Φιντάν για τη Συμφωνία της Μέκκας: Μια νέα αρχιτεκτονική περιφερειακής ασφάλειας και συνεργασίας, στόχος η επέκταση

«Με αυτή τη συμμαχία, θα δούμε σταδιακά να αναδύεται μεγαλύτερη σταθερότητα στην περιοχή και να μειώνεται η αβεβαιότητα»», σημείωσε ο Τούρκος ΥΠΕΞ - Τι είπε για Νετανιάχου

στόχος της ίδρυσής της είναι η επέκταση.



Μιλώντας στην Κωνσταντινούπολη μετά την πρώτη συνεδρίαση στο πλαίσιο της τριμερούς συμφωνίας μεταξύ της Τουρκίας, του Πακιστάν και της Σαουδικής Αραβίας, ο Φιντάν ανέφερε ότι η συμμαχία αναμένεται να συμβάλει σε «μεγαλύτερη περιφερειακή σταθερότητα. Με αυτή τη συμμαχία, θα δούμε σταδιακά να αναδύεται μεγαλύτερη σταθερότητα στην περιοχή και να μειώνεται η αβεβαιότητα», είπε.



Turkish Foreign Minister Hakan Fidan:



Let me underline that the Mecca Alliance was, from the outset, established with the intention of expanding.



However, it is essential that its foundations be laid very carefully and solidly at the initial stage. pic.twitter.com/rjRBbfi5P3 — Clash Report (@clashreport) August 31, 2026 Σύμφωνα με τον υπουργό Εξωτερικών, η συμφωνία επιτρέπει και σε άλλες χώρες να ενταχθούν στη συμμαχία, αλλά θα χρειαστούν συζητήσεις τόσο με τα υποψήφια μέλη όσο και με τα υφιστάμενα μέλη σχετικά με τους όρους, τις διαδικασίες και τα πρότυπα ένταξης. Επιπλέον, ανέφερε ότι οι εργασίες για την κατάρτιση ενός οδικού χάρτη για τη διαδικασία προσχώρησης βρίσκονται σε εξέλιξη.



Ο Φιντάν ανέφερε ότι οι τρεις χώρες συμφωνούν ως προς την ανάγκη δημιουργίας μιας ισχυρής και θεσμοθετημένης δομής, ικανής να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις και να φέρει σταθερότητα, ειρήνη και ευημερία στην περιοχή, ενώ παράλληλα θα επεκτείνει τη συμμαχία με την πάροδο του χρόνου.







Ο Φιντάν συμμετείχε στη συνάντηση στο Παλάτι Τσιραγκάν της Κωνσταντινούπολης, μαζί με τον Τούρκο Υπουργό Εθνικής Άμυνας, Γιασάρ Γκιουλέρ, και τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου, Στρατηγό Σελτζούκ Μπαϊρακταρόγλου.



Η αντιπροσωπεία του Πακιστάν περιλάμβανε τον Υπουργό Εξωτερικών, Μοχάμαντ Ισχάκ Νταρ, τον Υπουργό Άμυνας, Καβάτζα Μουχάμαντ Άσιφ, και τον Αρχηγό του Στρατού, Στρατάρχη Άσιμ Μουνίρ.



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Ο Νετανιάχου είναι κοινός εχθρός της ανθρωπότητας, της διεθνούς κοινότητας και της ασφάλειας Ερωτηθείς σχετικά με τις πρόσφατες δηλώσεις της κυβέρνησης Νετανιάχου που χαρακτήριζαν την Τουρκία ως στρατηγική απειλή, ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας σχολίασε πως: «ο Νετανιάχου, ο οποίος έχει γίνει κοινός εχθρός της ανθρωπότητας, της διεθνούς κοινότητας και της ασφάλειας», ενώ τον χαρακτήρισε «εγκληματία» και «γενοκτόνο», που δεν πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη.



Turkish Foreign Minister Hakan Fidan on Netanyahu:



Netanyahu, who has become a common enemy of humanity and the international community—and I underline, Netanyahu himself, a criminal and a perpetrator of genocide—is not someone who should be taken seriously at this point.… pic.twitter.com/WTswQYyXDQ — Clash Report (@clashreport) August 31, 2026 Επίσης, υπογράμμισε πως η «νοοτροπία» του και όσοι ενεργούν στο πλευρό του αποτελούν απειλή όχι μόνο για την Τουρκία αλλά και για την παγκόσμια ασφάλεια. «Θα ήταν μεγάλο λάθος να θεωρηθεί αυτό ως πρόβλημα μόνο της Τουρκίας», και κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να σταματήσει τον Νετανιάχου, υποστηρίζοντας ότι οι πολιτικές του βλάπτουν την περιοχή, το Ισραήλ, τον εβραϊκό λαό και τον υπόλοιπο κόσμο.



Ο ΥΠΕΞ της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν , τόνισε σήμερα (31/8) ότι η Συμφωνία της Μέκκας έχει δρομολογήσει μια διαδικασία για τη δημιουργία μιας «νέας αρχιτεκτονικής ασφάλειας και συνεργασίας» στην περιοχή, ενώΜιλώντας στην Κωνσταντινούπολη μετά την πρώτη συνεδρίαση στο πλαίσιο της τριμερούς συμφωνίας μεταξύ της Τουρκίας, του Πακιστάν και της Σαουδικής Αραβίας, ο Φιντάν ανέφερε ότι η συμμαχία αναμένεται να συμβάλει σε «. Με αυτή τη συμμαχία, θα δούμε σταδιακά να αναδύεται μεγαλύτερη σταθερότητα στην περιοχή και να μειώνεται η αβεβαιότητα», είπε.Σύμφωνα με τον υπουργό Εξωτερικών, η συμφωνία επιτρέπει και σε άλλες χώρες να ενταχθούν στη συμμαχία, αλλά θα χρειαστούν συζητήσεις τόσο με τα υποψήφια μέλη όσο και με τα υφιστάμενα μέλη σχετικά με τους όρους, τις διαδικασίες και τα πρότυπα ένταξης. Επιπλέον, ανέφερε ότι οι εργασίες για την κατάρτιση ενός οδικού χάρτη για τη διαδικασία προσχώρησης βρίσκονται σε εξέλιξη.Ο Φιντάν ανέφερε ότι οι τρεις χώρες συμφωνούν ως προς την ανάγκη δημιουργίας μιας ισχυρής και θεσμοθετημένης δομής, ικανής να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις και να φέρει σταθερότητα, ειρήνη και ευημερία στην περιοχή, ενώ παράλληλα θα επεκτείνει τη συμμαχία με την πάροδο του χρόνου.Όπως ξεκαθάρισε, ένας πιθανός νέος σύμμαχος θα πρέπει να ενταχθεί σε μια καλά εδραιωμένη και αποτελεσματικά λειτουργούσα δομή. «Τώρα συνεργαζόμαστε για να ολοκληρώσουμε το δύσκολο κομμάτι, που είναι η φάση της ίδρυσης».Ο Φιντάν συμμετείχε στη συνάντηση στο Παλάτι Τσιραγκάν της Κωνσταντινούπολης, μαζί με τον Τούρκο Υπουργό Εθνικής Άμυνας, Γιασάρ Γκιουλέρ, και τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου, Στρατηγό Σελτζούκ Μπαϊρακταρόγλου.Η αντιπροσωπεία του Πακιστάν περιλάμβανε τον Υπουργό Εξωτερικών, Μοχάμαντ Ισχάκ Νταρ, τον Υπουργό Άμυνας, Καβάτζα Μουχάμαντ Άσιφ, και τον Αρχηγό του Στρατού, Στρατάρχη Άσιμ Μουνίρ.Η Σαουδική Αραβία εκπροσωπήθηκε από τον Υπουργό Εξωτερικών Φαϊζάλ μπιν Φαρχάν, τον Υπουργό Άμυνας Χαλίντ μπιν Σαλμάν και τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου, Στρατηγό Φαγιάδ μπιν Χαμέδ Αλ-Ρουβάιλι.Ερωτηθείς σχετικά με τις πρόσφατες δηλώσεις της κυβέρνησης Νετανιάχου που χαρακτήριζαν την Τουρκία ως στρατηγική απειλή, ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας σχολίασε πως: «ασφάλειας», ενώ τον χαρακτήρισε «» και «»,Επίσης, υπογράμμισε πως η «νοοτροπία» του και όσοι ενεργούν στο πλευρό του αποτελούν απειλή όχι μόνο για την Τουρκία αλλά και για την παγκόσμια ασφάλεια. «Θα ήταν μεγάλο λάθος να θεωρηθεί αυτό ως πρόβλημα μόνο της Τουρκίας», και κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να σταματήσει τον Νετανιάχου, υποστηρίζοντας ότι οι πολιτικές του βλάπτουν την περιοχή, το Ισραήλ, τον εβραϊκό λαό και τον υπόλοιπο κόσμο.

Ο Τούρκος ΥΠΕΞ επεσήμανε, ακόμα, ότι οι δηλώσεις του Νετανιάχου υποδηλώνουν ότι δεν επιθυμεί τη δημιουργία παλαιστινιακού κράτους ούτε τον τερματισμό των συνεχιζόμενων κατοχών σε χώρες της περιοχής. «Θέλει να συνεχιστεί η γενοκτονική και κατακτητική προσέγγιση, η οποία θέτει σε κίνδυνο την περιφερειακή και διεθνή ασφάλεια», δήλωσε ο Φιντάν. «Αυτή αποτελεί σοβαρή απειλή όχι μόνο για εμάς, αλλά και για ολόκληρη την περιοχή και τη διεθνή κοινότητα. Το διεθνές σύστημα πρέπει να καταπολεμήσει αυτή την απειλή, την απειλή του Νετανιάχου».