Πέφτουν οι υπογραφές για την «Ασπίδα του Αχιλλέα», πώς αλλάζει την αεράμυνα και την αντιβαλλιστική προστασία
Πέφτουν οι υπογραφές για την «Ασπίδα του Αχιλλέα», πώς αλλάζει την αεράμυνα και την αντιβαλλιστική προστασία
Το πρόγραμμα, αξίας άνω των 3 δισ. ευρώ αναμένεται να ολοκληρωθεί σε 35 μήνες - Στο Τελ Αβίβ σήμερα οι υπογραφές
Χρειάστηκαν κοντά τρία χρόνια συνεχών διαπραγματεύσεων, σε πολλά ταυτόχρονα επίπεδα, μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ για να φτάσουμε στη σημερινή ημέρα, με τις τελικές υπογραφές για την «Ασπίδα του Αχιλλέα» να αναμένονται σήμερα 31/8 στο Τελ Αβίβ και να οδηγούν πλέον στην ενεργοποίηση του ελληνικού πολυεπίπεδου αντιαεροπορικού, αντι-drone και αντιβαλλιστικού Θόλου.
Οι διακρατικές συμβάσεις θα υπογραφούν μεταξύ της Γενικής Διεύθυνσης Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων (ΓΔΑΕΕ) του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, με επικεφαλής τον υποστράτηγο Ιωάννη Μπούρα, και της (SIBAT) και της MAFAT, του αντίστοιχου ΕΛΚΑΔιεύθυνσης Αμυντικής Συνεργασίας του υπουργείου Άμυνας του ΙσραήλΚ.
Μετά την υπογραφή, η ισραηλινή πλευρά θα δώσει τις παραγγελίες στις εταιρείες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα και συγκεκριμένα στην Israel Aerospace Industries (IAI), τη Rafael και την ELTA Systems, θυγατρική της IAI, ώστε να ξεκινήσει η υλοποίηση των επιμέρους έργων. Ήδη και οι τρεις ισραηλινές εταιρείες έχουν συνάψει συνεργασίες με ελληνικές εταιρείες και έχουν καθορίσει τα επόμενα βήματα.
Σύμφωνα με τον υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια, το χρονοδιάγραμμα για την «Ασπίδα του Αχιλλέα» προβλέπει ότι το σύστημα θα είναι πλήρως επιχειρησιακό σε 35 μήνες, με τις παραδόσεις να πραγματοποιούνται σταδιακά και τα επιμέρους επίπεδα του «Θόλου» να τίθενται σε λειτουργία διαδοχικά.
Η «Ασπίδα του Αχιλλέα» αποτελεί ένα από τα πιο εμβληματικά εξοπλιστικά προγράμματα των τελευταίων ετών για τις Ένοπλες Δυνάμεις, καθώς αυτό που την ξεχωρίζει είναι ο στόχος να δημιουργηθεί ένα ολοκληρωμένο, πολυεπίπεδο σύστημα αεράμυνας και αντιβαλλιστικής προστασίας. Αποτελεί ουσιαστικά μια νέα φιλοσοφία, πέρα από τις αποσπασματικές αγορές οπλικών συστημάτων που χαρακτήρισαν επί σειρά ετών τον αμυντικό σχεδιασμό.
Η νέα αρχιτεκτονική φιλοδοξεί να αποτελέσει το κέντρο βάρους της διακλαδικότητας των Ενόπλων Δυνάμεων. Τα νέα υπερσύγχρονα οπλικά συστήματα, από τα F-35 και τα αναβαθμισμένα F-16 Viper έως τις φρεγάτες FDI Belharra και τα σύγχρονα drones, θα πρέπει να λειτουργούν ως συγκοινωνούντα δοχεία, ανταλλάσσοντας δεδομένα και επιχειρησιακή εικόνα μέσα από ένα ενιαίο δικτυοκεντρικό περιβάλλον.
Η «Ασπίδα του Αχιλλέα», όμως, αποτελεί εμβληματικό εξοπλιστικό πρόγραμμα και για την οικονομία της χώρας και κυρίως για την ελληνική αμυντική βιομηχανία.
Το πρόγραμμα, αξίας άνω των 3 δισ. ευρώ, με την προκαταβολή να εκτιμάται περίπου στα 600 εκατ. ευρώ, είναι το πρώτο μεγάλο εξοπλιστικό μετά τις φρεγάτες Belharra, ύψους περίπου 4 δισ. ευρώ, και τα μαχητικά Rafale, περίπου 3 δισ. ευρώ, στο οποίο έχει εξασφαλιστεί καθαρή ελληνική συμμετοχή τουλάχιστον 25%.
Αυτό σημαίνει ότι ένα σημαντικό μέρος της δαπάνης περίπου 700 εκατ. ευρώ θα επιστρέψει στην ελληνική οικονομία μέσω έργων που θα ανατεθούν σε ελληνικές εταιρείες, συμπαραγωγής, μεταφοράς τεχνογνωσίας και ανάπτυξης τεχνολογικών δυνατοτήτων. Είναι μια εξέλιξη που, μετά από τη δεκαετή οικονομική κρίση και πολλά χρόνια προσπάθειας αναδιάταξης, βάζει ξανά την ελληνική αμυντική βιομηχανία στο επίκεντρο των μεγάλων εξοπλιστικών προγραμμάτων.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Οι διακρατικές συμβάσεις θα υπογραφούν μεταξύ της Γενικής Διεύθυνσης Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων (ΓΔΑΕΕ) του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, με επικεφαλής τον υποστράτηγο Ιωάννη Μπούρα, και της (SIBAT) και της MAFAT, του αντίστοιχου ΕΛΚΑΔιεύθυνσης Αμυντικής Συνεργασίας του υπουργείου Άμυνας του ΙσραήλΚ.
Μετά την υπογραφή, η ισραηλινή πλευρά θα δώσει τις παραγγελίες στις εταιρείες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα και συγκεκριμένα στην Israel Aerospace Industries (IAI), τη Rafael και την ELTA Systems, θυγατρική της IAI, ώστε να ξεκινήσει η υλοποίηση των επιμέρους έργων. Ήδη και οι τρεις ισραηλινές εταιρείες έχουν συνάψει συνεργασίες με ελληνικές εταιρείες και έχουν καθορίσει τα επόμενα βήματα.
Σύμφωνα με τον υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια, το χρονοδιάγραμμα για την «Ασπίδα του Αχιλλέα» προβλέπει ότι το σύστημα θα είναι πλήρως επιχειρησιακό σε 35 μήνες, με τις παραδόσεις να πραγματοποιούνται σταδιακά και τα επιμέρους επίπεδα του «Θόλου» να τίθενται σε λειτουργία διαδοχικά.
Εμβληματικό εξοπλιστικό πρόγραμμα
Η «Ασπίδα του Αχιλλέα» αποτελεί ένα από τα πιο εμβληματικά εξοπλιστικά προγράμματα των τελευταίων ετών για τις Ένοπλες Δυνάμεις, καθώς αυτό που την ξεχωρίζει είναι ο στόχος να δημιουργηθεί ένα ολοκληρωμένο, πολυεπίπεδο σύστημα αεράμυνας και αντιβαλλιστικής προστασίας. Αποτελεί ουσιαστικά μια νέα φιλοσοφία, πέρα από τις αποσπασματικές αγορές οπλικών συστημάτων που χαρακτήρισαν επί σειρά ετών τον αμυντικό σχεδιασμό.
Η νέα αρχιτεκτονική φιλοδοξεί να αποτελέσει το κέντρο βάρους της διακλαδικότητας των Ενόπλων Δυνάμεων. Τα νέα υπερσύγχρονα οπλικά συστήματα, από τα F-35 και τα αναβαθμισμένα F-16 Viper έως τις φρεγάτες FDI Belharra και τα σύγχρονα drones, θα πρέπει να λειτουργούν ως συγκοινωνούντα δοχεία, ανταλλάσσοντας δεδομένα και επιχειρησιακή εικόνα μέσα από ένα ενιαίο δικτυοκεντρικό περιβάλλον.
Η «Ασπίδα του Αχιλλέα», όμως, αποτελεί εμβληματικό εξοπλιστικό πρόγραμμα και για την οικονομία της χώρας και κυρίως για την ελληνική αμυντική βιομηχανία.
Το πρόγραμμα, αξίας άνω των 3 δισ. ευρώ, με την προκαταβολή να εκτιμάται περίπου στα 600 εκατ. ευρώ, είναι το πρώτο μεγάλο εξοπλιστικό μετά τις φρεγάτες Belharra, ύψους περίπου 4 δισ. ευρώ, και τα μαχητικά Rafale, περίπου 3 δισ. ευρώ, στο οποίο έχει εξασφαλιστεί καθαρή ελληνική συμμετοχή τουλάχιστον 25%.
Αυτό σημαίνει ότι ένα σημαντικό μέρος της δαπάνης περίπου 700 εκατ. ευρώ θα επιστρέψει στην ελληνική οικονομία μέσω έργων που θα ανατεθούν σε ελληνικές εταιρείες, συμπαραγωγής, μεταφοράς τεχνογνωσίας και ανάπτυξης τεχνολογικών δυνατοτήτων. Είναι μια εξέλιξη που, μετά από τη δεκαετή οικονομική κρίση και πολλά χρόνια προσπάθειας αναδιάταξης, βάζει ξανά την ελληνική αμυντική βιομηχανία στο επίκεντρο των μεγάλων εξοπλιστικών προγραμμάτων.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα