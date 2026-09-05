Συλλυπητήρια Τασούλα για την απώλεια των πιλότων του Phantom
Συλλυπητήρια Τασούλα για την απώλεια των πιλότων του Phantom
«Εκφράζω τη βαθύτατη θλίψη μου για την απώλεια των δύο Αξιωματικών του μαχητικού αεροσκάφους», τονίζει στην ανακοίνωσή του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
Τα θερμά του συλλυπητήρια εξέφρασε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας για την απώλεια των δυο αξιωματικών, που επέβαιναν στο Phantom, που κατέπεσε νωρίτερα σήμερα κατά την αεροπορική επίδειξη στην Τανάγρα.
Στη δήλωσή του, ο κ. Τασούλας ανέφερε:
«Εκφράζω τη βαθύτατη θλίψη μου για την απώλεια των δύο Αξιωματικών του μαχητικού αεροσκάφους F-4E Phantom II της Πολεμικής Αεροπορίας, που έχασαν τη ζωή τους, έπειτα από πτώση κατά τη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης στην Τανάγρα. Θερμά συλλυπητήρια στις οικογένειές τους και στην Πολεμική Αεροπορία μας».
Στη δήλωσή του, ο κ. Τασούλας ανέφερε:
«Εκφράζω τη βαθύτατη θλίψη μου για την απώλεια των δύο Αξιωματικών του μαχητικού αεροσκάφους F-4E Phantom II της Πολεμικής Αεροπορίας, που έχασαν τη ζωή τους, έπειτα από πτώση κατά τη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης στην Τανάγρα. Θερμά συλλυπητήρια στις οικογένειές τους και στην Πολεμική Αεροπορία μας».
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