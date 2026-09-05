Συλλυπητήρια Τασούλα για την απώλεια των πιλότων του Phantom
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Κωνσταντίνος Τασούλας F-4E Phantom Τανάγρα

Συλλυπητήρια Τασούλα για την απώλεια των πιλότων του Phantom

«Εκφράζω τη βαθύτατη θλίψη μου για την απώλεια των δύο Αξιωματικών του μαχητικού αεροσκάφους», τονίζει στην ανακοίνωσή του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

Συλλυπητήρια Τασούλα για την απώλεια των πιλότων του Phantom
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Τα θερμά του συλλυπητήρια εξέφρασε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας για την απώλεια των δυο αξιωματικών, που επέβαιναν στο Phantom, που κατέπεσε νωρίτερα σήμερα κατά την αεροπορική επίδειξη στην Τανάγρα.

Στη δήλωσή του, ο κ. Τασούλας ανέφερε:

«Εκφράζω τη βαθύτατη θλίψη μου για την απώλεια των δύο Αξιωματικών του μαχητικού αεροσκάφους F-4E Phantom II της Πολεμικής Αεροπορίας, που έχασαν τη ζωή τους, έπειτα από πτώση κατά τη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης στην Τανάγρα. Θερμά συλλυπητήρια στις οικογένειές τους και στην Πολεμική Αεροπορία μας».
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