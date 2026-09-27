Στους 64 οι νεκροί από το ναυάγιο φέρι στη Θάλασσα της Ιάβας
Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό 71 αγνοουμένων, σχεδόν δύο εβδομάδες μετά τη βύθιση του πλοίου
«Από τους 243 ανθρώπους πάνω στο σκάφος, 172 απομακρύνθηκαν εσπευσμένα, 108 επιβίωσαν, 64 απεβίωσαν και 71 αναζητούνται ακόμη», συνόψισε ο Γιούντι Μπραμάντιο, αξιωματούχος της ινδονησιακής υπηρεσίας έρευνας και διάσωσης, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.
Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), Marsekal Madya TNI Mochamad Safi’i, menyampaikan hasil Operasi SAR hari ke-13 terhadap korban kecelakaan Kapal Virgo Transport-8 di Laut Jawa. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 11 korban, lima di antaranya diangkat… pic.twitter.com/VAwx6CafsN— Radio Elshinta (@RadioElshinta) September 25, 2026
Το φέρι Virgo Transport 8 συνέδεε τα ινδονησιακά νησιά Ιάβα και Βόρνεο όταν βυθίστηκε εν μέσω θαλασσοταραχής, με κύματα ύψους κάπου 2,5 μέτρων, κατά τις αρχές.
Rekaman video memperlihatkan kepanikan penumpang di dalam kabin KM Virgo Transport 8 saat kapal mulai kemasukan air, sesaat sebelum insiden kapal terbalik.— DISTRIK NEWS | PT DISTRIK MEDIA GROUP (@distriknewscom) September 14, 2026
Air terlihat sudah menggenangi lantai dan barang-barang berserakan.
Para penumpang yang berada di tempat tidur tingkat… pic.twitter.com/0Dfc6JnOG8
Τα ναυτικά δυστυχήματα είναι τρομακτικά συχνά στην Ινδονησία, αρχιπέλαγος 17.000 και πλέον νησιών που εξαρτάται σε ιδιαίτερα υψηλό βαθμό από τις ακτοπλοϊκές συνδέσεις, κυρίως λόγω παραβιάσεων ή ανεπαρκούς τήρησης κανονισμών ασφαλείας και απρόβλεπτων μετεωρολογικών συνθηκών.
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