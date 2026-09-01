Ο Μελέτης Μελετόπουλος παρομοιάζει τον Σαμαρά με τον Ανδρέα Παπανδρέου, και προβλέπει ότι θα είναι... πρώτο κόμμα
Ο Μελέτης Μελετόπουλος παρομοιάζει τον Σαμαρά με τον Ανδρέα Παπανδρέου, και προβλέπει ότι θα είναι... πρώτο κόμμα
Ο επίκουρος καθηγητής του πανεπιστημίου της Γενεύης δηλώνει ότι θέλει να είναι υποψήφιος με το υπό ίδρυση κόμμα του πρώην πρωθυπουργού
Με τον Ανδρέα Παπανδρέου συγκρίνει τον Αντώνη Σαμαρά ο επίκουρος καθηγητής Μελέτης Μελετόπουλος, που δηλώνει ότι θέλει να είναι υποψήφιος με το υπό ίδρυση κόμμα του πρώην πρωθυπουργού το οποίο βλέπει ακόμη και... πρώτο στις εκλογές.
«Χωρίς ο Σαμαράς να έχει ανακοινώσει τίποτε, έχει γίνει το επίκεντρο της προεκλογικής συζήτησης» ισχυρίστηκε ο δρ. Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Γενεύης σε συνέντευξή του στο κανάλι της Ναυτεμπορικής και στον Φ. Φιλιππακόπουλο για να προσθέσει: «Ο Ανδρέας Παπανδρέου το '81 σάρωσε γιατί υπήρχε από κάτω κοινωνική ανάγκη γι' αυτό που εξέφραζε» υποστηρίζοντας ότι και τώρα υπάρχει κάτι αντίστοιχο.
Οι μάλλον υπερβολικά... αισιόδοξες εκτιμήσεις του κ. Μελετόπουλου εξηγούνται προφανώς από την πρόθεσή του να πολιτευτεί με το υπό εκκόλαψη κόμμα, όπως παραδέχθηκε.
Ισχυρίστηκε ότι η κυβέρνηση δεν εκφράζει την πλειοψηφία του κόσμου και της κεντροδεξιάς, ενώ επιχείρησε να υποτιμήσει την αδιαμφισβήτητη πρωτιά με διαφορά της ΝΔ σε όλες τις δημοσκοπήσεις κάνοντας λόγο για «κατάρρευση του κυβερνώντος κόμματος» και για κενό το οποίο δεν μπορεί να καλύψει ο κ. Τσίπρας.
«Η πτώση του Μητσοτάκη θα είναι ανάλογη με την άνοδο του Σαμαρά» πρόσθεσε. Κατά την δική του ανάλυση, το επικείμενο κόμμα Σαμαρά θα πάρει λίγο από μικρά κόμματα ταυτοτικά της Δεξιάς, ένα μεγάλο κομμάτι από τα δύο εκατομμύρια ψηφοφόρων που απέχουν και ένα μεγάλο μέρος από το παλιό πατριωτικό ΠΑΣΟΚ. «Μην απορήσετε αν δείτε τον Σαμαρά να είναι η έκπληξη των εκλογών» είπε, για να το κλιμακώσει: «Εάν συνεχιστεί η δυναμική τους μήνες που ακολουθούν, μην απορήσετε μάλιστα αν τον δείτε πρώτο κόμμα».
Δείτε τη συνέντευξη του Μελέτη Μελετόπουλου:
«Χωρίς ο Σαμαράς να έχει ανακοινώσει τίποτε, έχει γίνει το επίκεντρο της προεκλογικής συζήτησης» ισχυρίστηκε ο δρ. Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Γενεύης σε συνέντευξή του στο κανάλι της Ναυτεμπορικής και στον Φ. Φιλιππακόπουλο για να προσθέσει: «Ο Ανδρέας Παπανδρέου το '81 σάρωσε γιατί υπήρχε από κάτω κοινωνική ανάγκη γι' αυτό που εξέφραζε» υποστηρίζοντας ότι και τώρα υπάρχει κάτι αντίστοιχο.
Οι μάλλον υπερβολικά... αισιόδοξες εκτιμήσεις του κ. Μελετόπουλου εξηγούνται προφανώς από την πρόθεσή του να πολιτευτεί με το υπό εκκόλαψη κόμμα, όπως παραδέχθηκε.
Ισχυρίστηκε ότι η κυβέρνηση δεν εκφράζει την πλειοψηφία του κόσμου και της κεντροδεξιάς, ενώ επιχείρησε να υποτιμήσει την αδιαμφισβήτητη πρωτιά με διαφορά της ΝΔ σε όλες τις δημοσκοπήσεις κάνοντας λόγο για «κατάρρευση του κυβερνώντος κόμματος» και για κενό το οποίο δεν μπορεί να καλύψει ο κ. Τσίπρας.
«Η πτώση του Μητσοτάκη θα είναι ανάλογη με την άνοδο του Σαμαρά» πρόσθεσε. Κατά την δική του ανάλυση, το επικείμενο κόμμα Σαμαρά θα πάρει λίγο από μικρά κόμματα ταυτοτικά της Δεξιάς, ένα μεγάλο κομμάτι από τα δύο εκατομμύρια ψηφοφόρων που απέχουν και ένα μεγάλο μέρος από το παλιό πατριωτικό ΠΑΣΟΚ. «Μην απορήσετε αν δείτε τον Σαμαρά να είναι η έκπληξη των εκλογών» είπε, για να το κλιμακώσει: «Εάν συνεχιστεί η δυναμική τους μήνες που ακολουθούν, μην απορήσετε μάλιστα αν τον δείτε πρώτο κόμμα».
Δείτε τη συνέντευξη του Μελέτη Μελετόπουλου:
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