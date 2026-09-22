Δένδιας μετά τη συνάντηση με Σίσι: Κοινές οι προκλήσεις Ελλάδας – Αιγύπτου, κομβική η συνεργασία μας με το Κάιρο

Σίσι: Στρατηγική η σχέση Ελλάδας και Αιγύπτου

Η τριμερής συνεργασία Ελλάδας, Αιγύπτου και Κύπρου

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Δένδιας: Ενίσχυση του συντονισμού απέναντι στις κοινές προκλήσεις

Τη σημασία της στρατηγικής και αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας και Αιγύπτου υπογράμμισαν ο υπουργός Εθνικής Άμυναςκαι ο πρόεδρος της Αιγύπτουκατά τη συνάντησή τους σήμερα στο Κάιρο.Στη συνάντηση συμμετείχαν ο αρχηγός των αιγυπτιακών Ενόπλων Δυνάμεων και υπουργός Άμυνας και Στρατιωτικής Παραγωγής, αντιστράτηγος, καθώς και ο επικεφαλής της Αρχής Εξοπλισμών των Ενόπλων Δυνάμεων της Αιγύπτου, υποστράτηγοςΑπό ελληνικής πλευράς παρέστησαν ο πρέσβης της Ελλάδας στο Κάιρο,, και ο διευθυντής της Διεύθυνσης Διεθνών Σχέσεων και Στρατιωτικής Στρατηγικής του ΓΕΕΘΑ, υποστράτηγοςκαλωσόρισε την επίσκεψη τουστην Αίγυπτο και αναφέρθηκε στην κομβική σημασία της στρατηγικής – εταιρικής όπως σημείωσε σχέσης των δύο χωρών.Ο Αιγύπτιος πρόεδρος τόνισε την ανάγκη να ενισχυθούν οι προσπάθειες για την περαιτέρω ανάπτυξη αυτής της σχέσης σε διαφορετικούς τομείς, με ιδιαίτερη έμφαση στη στρατιωτική και αμυντική συνεργασία, προς όφελος των δύο λαών. Ζήτησε, παράλληλα, από τον υπουργό Εθνικής Άμυνας να μεταφέρει τους χαιρετισμούς του στον πρωθυπουργόΚατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκε και η τριμερής συνεργασία μεταξύ Ελλάδας, Αιγύπτου και Κύπρου. Ουπογράμμισε ότι το συγκεκριμένο σχήμα έχει εξελιχθεί σε επιτυχημένο πρότυπο περιφερειακής συνεργασίας, με στόχο την εδραίωση της ειρήνης και της σταθερότητας, καθώς και την προώθηση της κοινής ευημερίας στην Ανατολική Μεσόγειο.Ο πρόεδρος της Αιγύπτου επισήμανε ακόμη την ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης του συντονισμού μεταξύ των τριών χωρών, τόσο για την αντιμετώπιση των κοινών προκλήσεων όσο και για την προώθηση της ανάπτυξής τους.εξέφρασε την ικανοποίησή του για την επίσκεψή του στην Αίγυπτο και μετέφερε στοντους χαιρετισμούς του Έλληνα ΠρωθυπουργούΟ υπουργός Εθνικής Άμυνας υπογράμμισε τη σημασία που αποδίδει η Ελλάδα στο βάθος και στη μακρά ιστορική διαδρομή των σχέσεών της με την Αίγυπτο, επιβεβαιώνοντας τη βούληση της Αθήνας να ενισχύσει τον συντονισμό με το Κάιρο απέναντι στις κοινές προκλήσεις.Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη συνεργασία των δύο χωρών για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης. Οεξέφρασε, επίσης, την εκτίμηση της ελληνικής πλευράς για τον κομβικό ρόλο που διαδραματίζει η Αίγυπτος στον περιορισμό των παράτυπων μεταναστευτικών ροών.