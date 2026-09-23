Τα άκουσε η Τέιλορ Σουίφτ για το εξώφυλλο του νέου της single: «Είσαι δισεκατομμυριούχος, βρες έναν επαγγελματία φωτογράφο» της γράφουν

Αντιδράσεις προκάλεσε το εξώφυλλο του νέου single της Τέιλορ Σουίφτ με τίτλο Patient Zero καθώς κάποιοι πρόσεξαν μια λεπτομέρεια που μάλλον τους απογοήτευσε θεωρώντας ότι μια τραγουδίστρια της εμβέλειάς της δεν πρέπει να χρησιμοποιεί Photoshop για να επεξεργαστεί την εικόνα της.
Στο εξώφυλλο του single η 36χρονη Σουίφτ ακουμπά σε έναν τσιμεντένιο τοίχο, φορώντας ένα αμάνικο φόρεμα με ψηλό γιακά. Ωστόσο, χρήστες του διαδικτύου έσπευσαν να επισημάνουν τη λεπτομέρεια που θεώρησαν ως αποτυχημένη επεξεργασία με Photoshop.
Ο λόγος για μια «υπερβολικά λεία» εικόνα που έκανε δύσκολο να διακρίνει κανείς το περίγραμμα ανάμεσα στη μασχάλη και το πλάι του σώματός της.
«Το Photoshop στο εξώφυλλο του “Patient Zero” της Taylor Swift είναι φρικτό... κοπέλα μου, είσαι δισεκατομμυριούχος, σε παρακαλώ, βρες έναν επαγγελματία φωτογράφο», έγραψε κάποιος στο X.
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«Λυπάμαι, αλλά γιατί το πλάι του σώματός της φαίνεται τόσο κακομονταρισμένο; Δείχνει υπερβολικά ρετουσαρισμένο και σχεδόν σαν να έχει φτιαχτεί με AI», σχολίασε ένας άλλος. Ένας ακόμη χρήστης του X επισήμανε: «Χωρίς κακία, αλλά έχουν επεξεργαστεί τη μασχάλη της μέχρι αηδίας»
Ένας άλλος χρήστης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης έγραψε: «Το θόλωμα με FaceApp, η κακοκομμένη φωτογραφία, ο στραβός ορίζοντας... με εκνεύρισε πάρα πολύ». Ένας άλλος σχολίασε: «Μπορώ να σε επεξεργαστώ καλύτερα δωρεάν στο Canva. Έκαναν Photoshop στον ώμο σου μέχρι που εξαφανίστηκε». «Μήπως τα χάνω ή αυτή δεν μοιάζει με την Τέιλορ Σουίφτ;» αναρωτήθηκε άλλος σχολιαστής.
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