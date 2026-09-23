Γεραπετρίτης από τον ΟΗΕ: Άμεση κατάπαυση πυρός στη Μέση Ανατολή και αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας

Ο υπουργός Εξωτερικών τόνισε τους κινδύνους για παγκόσμια ασφάλεια, ενέργεια και επισιτιστική επάρκεια – Συναντήθηκε με τον Ιρανό ομόλογό του Αμπάς Αραγτσί