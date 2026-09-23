Γεραπετρίτης από τον ΟΗΕ: Άμεση κατάπαυση πυρός στη Μέση Ανατολή και αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας
Γεραπετρίτης από τον ΟΗΕ: Άμεση κατάπαυση πυρός στη Μέση Ανατολή και αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας
Ο υπουργός Εξωτερικών τόνισε τους κινδύνους για παγκόσμια ασφάλεια, ενέργεια και επισιτιστική επάρκεια – Συναντήθηκε με τον Ιρανό ομόλογό του Αμπάς Αραγτσί
Την ανάγκη για άμεση κατάπαυση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή και για πλήρη αποκατάσταση της ελευθερίας και της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας υπογράμμισε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, σε δήλωσή του στην ΕΡΤ από τη Νέα Υόρκη, όπου διεξάγονται οι εργασίες της 81ης Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.
Ο κ. Γεραπετρίτης αναφέρθηκε στις επαφές που είχε με ομολόγους του από το Ιράν, το Πακιστάν και το Μπαχρέιν, επισημαίνοντας ότι η διατήρηση της αστάθειας στην περιοχή δημιουργεί κινδύνους όχι μόνο για την παγκόσμια ασφάλεια, αλλά και για την επισιτιστική ασφάλεια και την ενεργειακή αλυσίδα διεθνώς.
Παράλληλα, τόνισε ότι η Ελλάδα, ενόψει και της ανάληψης της Προεδρίας του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ τον Οκτώβριο, θα εργαστεί για την ενίσχυση της διεθνούς πολυμέρειας και την προάσπιση του διεθνούς δικαίου.
Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στην ευρύτερη Μέση Ανατολή, καθώς και οι προοπτικές αποκλιμάκωσης και σταθερότητας στην περιοχή.
Ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε την καίρια σημασία του διαλόγου και της διπλωματίας για την προώθηση της ειρήνης και της περιφερειακής ασφάλειας, ενώ τόνισε την ανάγκη πλήρους σεβασμού του Διεθνούς Δικαίου, με ιδιαίτερη έμφαση στη θαλάσσια ασφάλεια και την ελευθερία της ναυσιπλοΐας.
Όπως επισημάνθηκε, η Ελλάδα διατηρεί ανοικτό δίαυλο επικοινωνίας με το Ιράν και υποστηρίζει σταθερά την επίλυση των διαφορών μέσω της διπλωματικής οδού.
Ο κ. Γεραπετρίτης εξέφρασε επίσης την ετοιμότητα της Ελλάδας να προσφέρει τις καλές της υπηρεσίες για την προώθηση της περιφερειακής ειρήνης και ασφάλειας, καθώς και για τον σεβασμό του Δικαίου της Θάλασσας (UNCLOS).
Ο κ. Γεραπετρίτης σημείωσε ότι συμμετείχε σε συνάντηση μεταξύ των υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και χωρών της ευρύτερης Μέσης Ανατολής, ενώ είχε κατ’ ιδίαν επαφές με τους υπουργούς Εξωτερικών του Ιράν, του Πακιστάν και του Μπαχρέιν.
Όπως τόνισε, το βασικό συμπέρασμα από τις συνομιλίες ήταν η ανάγκη για άμεση αποκλιμάκωση της έντασης και αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας των θαλάσσιων διαδρόμων.
«Αυτό το οποίο προκύπτει είναι η ανάγκη για άμεση κατάπαυση των εχθροπραξιών, για πλήρη αποκατάσταση της ελευθερίας και της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας», δήλωσε χαρακτηριστικά.
«Αποτελεί πραγματικά ένα σοβαρό κίνδυνο για την παγκόσμια ασφάλεια και όχι μόνο, αλλά και για την επισιτιστική ασφάλεια, για την ασφάλεια όλης της ενεργειακής αλυσίδας στον κόσμο, το να μην υπάρξει πλήρης αποκατάσταση των θαλάσσιων διαδρόμων», ανέφερε.
Παράλληλα, ο κ. Γεραπετρίτης έκανε γνωστό ότι είχε συζητήσεις με υπουργούς Εξωτερικών άλλων χωρών για ζητήματα περιφερειακής ασφάλειας, μεταξύ των οποίων οι ομόλογοί του από την Αλγερία, την Κολομβία και τη Δομινικανή Δημοκρατία, καθώς και με άλλους αξιωματούχους.
«Η διεθνής πολυμέρεια αποτελεί μια μεγάλη προτεραιότητα. Δεν μπορεί το Διεθνές Δίκαιο να υποχωρεί απέναντι στην ισχύ», ανέφερε.
Όπως τόνισε, η Ελλάδα, ως μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και με την προεδρία του οργάνου τον επόμενο μήνα, θα επιδιώξει την ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας.
«Η Ελλάδα αυξάνει το διπλωματικό της αποτύπωμα, βρίσκεται παντού στον κόσμο, ενισχύει τις διπλωματικές της συνεργασίες», σημείωσε ο κ. Γεραπετρίτης.
Ο κ. Γεραπετρίτης αναφέρθηκε στις επαφές που είχε με ομολόγους του από το Ιράν, το Πακιστάν και το Μπαχρέιν, επισημαίνοντας ότι η διατήρηση της αστάθειας στην περιοχή δημιουργεί κινδύνους όχι μόνο για την παγκόσμια ασφάλεια, αλλά και για την επισιτιστική ασφάλεια και την ενεργειακή αλυσίδα διεθνώς.
Παράλληλα, τόνισε ότι η Ελλάδα, ενόψει και της ανάληψης της Προεδρίας του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ τον Οκτώβριο, θα εργαστεί για την ενίσχυση της διεθνούς πολυμέρειας και την προάσπιση του διεθνούς δικαίου.
Συνάντηση Γεραπετρίτη με τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών Αμπάς ΑραγτσίΣτο πλαίσιο των επαφών του στη Νέα Υόρκη, ο Γιώργος Γεραπετρίτης συναντήθηκε με τον υπουργό Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί.
Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στην ευρύτερη Μέση Ανατολή, καθώς και οι προοπτικές αποκλιμάκωσης και σταθερότητας στην περιοχή.
Ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε την καίρια σημασία του διαλόγου και της διπλωματίας για την προώθηση της ειρήνης και της περιφερειακής ασφάλειας, ενώ τόνισε την ανάγκη πλήρους σεβασμού του Διεθνούς Δικαίου, με ιδιαίτερη έμφαση στη θαλάσσια ασφάλεια και την ελευθερία της ναυσιπλοΐας.
Όπως επισημάνθηκε, η Ελλάδα διατηρεί ανοικτό δίαυλο επικοινωνίας με το Ιράν και υποστηρίζει σταθερά την επίλυση των διαφορών μέσω της διπλωματικής οδού.
Ο κ. Γεραπετρίτης εξέφρασε επίσης την ετοιμότητα της Ελλάδας να προσφέρει τις καλές της υπηρεσίες για την προώθηση της περιφερειακής ειρήνης και ασφάλειας, καθώς και για τον σεβασμό του Δικαίου της Θάλασσας (UNCLOS).
📍New York | 22 September— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) September 22, 2026
FM George Gerapetritis met with #Iran FM @araghchi on the sidelines of #UNGA81
In focus:recent #MiddleEast developments. 🇬🇷FM stressed the importance of dialogue &diplomacy, full respect for International Law, maritime security & freedom of navigation pic.twitter.com/htd1jIsuSJ
Οι επαφές με Ιράν και χώρες της Μέσης Ανατολής«Στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρέθηκε η κατάσταση στην ευρύτερη Μέση Ανατολή και στο Ιράν», ανέφερε ο υπουργός Εξωτερικών.
Ο κ. Γεραπετρίτης σημείωσε ότι συμμετείχε σε συνάντηση μεταξύ των υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και χωρών της ευρύτερης Μέσης Ανατολής, ενώ είχε κατ’ ιδίαν επαφές με τους υπουργούς Εξωτερικών του Ιράν, του Πακιστάν και του Μπαχρέιν.
Όπως τόνισε, το βασικό συμπέρασμα από τις συνομιλίες ήταν η ανάγκη για άμεση αποκλιμάκωση της έντασης και αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας των θαλάσσιων διαδρόμων.
📍New York | 22 September— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) September 22, 2026
🇬🇷 FM George Gerapetritis met with 🇧🇭 #Bahrain FM Abdullatif bin Rashid Al Zayani.
In focus:
* #MiddleEast & Gulf: Gaza, Yemen & Red Sea
* maritime security & freedom of navigation
* 🇬🇷🇧🇭 bilateral cooperation & connectivity
* cooperation within #UNSC pic.twitter.com/x5Knbe00Hy
«Αυτό το οποίο προκύπτει είναι η ανάγκη για άμεση κατάπαυση των εχθροπραξιών, για πλήρη αποκατάσταση της ελευθερίας και της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας», δήλωσε χαρακτηριστικά.
Προειδοποίηση για κινδύνους στην ενέργεια και την επισιτιστική ασφάλειαΟ υπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε ότι η απρόσκοπτη ναυσιπλοΐα αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για τη διεθνή σταθερότητα, καθώς οποιαδήποτε διαταραχή στους θαλάσσιους διαδρόμους μπορεί να επηρεάσει την παγκόσμια οικονομία.
«Αποτελεί πραγματικά ένα σοβαρό κίνδυνο για την παγκόσμια ασφάλεια και όχι μόνο, αλλά και για την επισιτιστική ασφάλεια, για την ασφάλεια όλης της ενεργειακής αλυσίδας στον κόσμο, το να μην υπάρξει πλήρης αποκατάσταση των θαλάσσιων διαδρόμων», ανέφερε.
Παράλληλα, ο κ. Γεραπετρίτης έκανε γνωστό ότι είχε συζητήσεις με υπουργούς Εξωτερικών άλλων χωρών για ζητήματα περιφερειακής ασφάλειας, μεταξύ των οποίων οι ομόλογοί του από την Αλγερία, την Κολομβία και τη Δομινικανή Δημοκρατία, καθώς και με άλλους αξιωματούχους.
Η Ελλάδα υπέρ της ενίσχυσης της πολυμέρειαςΟ υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε επίσης στη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, με αντικείμενο τη λειτουργία, τη δομή και τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων στον διεθνή οργανισμό.
«Η διεθνής πολυμέρεια αποτελεί μια μεγάλη προτεραιότητα. Δεν μπορεί το Διεθνές Δίκαιο να υποχωρεί απέναντι στην ισχύ», ανέφερε.
Όπως τόνισε, η Ελλάδα, ως μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και με την προεδρία του οργάνου τον επόμενο μήνα, θα επιδιώξει την ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας.
«Η Ελλάδα αυξάνει το διπλωματικό της αποτύπωμα, βρίσκεται παντού στον κόσμο, ενισχύει τις διπλωματικές της συνεργασίες», σημείωσε ο κ. Γεραπετρίτης.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα