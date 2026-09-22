«Δεν τον δικαιολογώ»: Η Νάντια Γιαννακοπούλου αδειάζει τον Φαραντούρη και για την επίθεση στη Σδούκου

Για την αναφορά του κ. Φαραντούρη περί χαριεντισμάτων η κ. Γιαννακοπούλου ανέφερε οτι «προφανώς έχει υπονοούμενα, τα οποία όλες οι γυναίκες υφιστάμεθα- άρα χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή»