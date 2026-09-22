Γεωργιάδης: Ο Μητσοτάκης θα πάρει αυτοδυναμία και βάζω και στοίχημα, ούτε μία στο τρισεκατομμύριο συγκυβέρνηση με Βελόπουλο

«Δεν ζήτησα συγγνώμη ως υπουργός Υγείας γιατί το υπουργείο δεν έχει ελεγκτική αρμοδιότητα»

Η κλινική στα εγκαίνια της οποίας παρευρέθηκα, δεν κάνει πλασμαφαίρεση



«Τα παραμύθια για τα ξυλόλια τα είχαν φάει και πολλοί στη ΝΔ, ευτυχώς όχι εγώ...»

Γεωργιάδης: «Στοίχημα ότι η ΝΔ θα είναι αυτοδύναμη – Ούτε μία στο τρισεκατομμύριο συγκυβέρνηση με Βελόπουλο»

Δεν υπάρχει περίπτωση να πει κάποιος στον Μητσοτάκη "φύγε εσύ να έρθω εγώ"



Γεωργιάδης για Μπακογιάννη: «Δεν νομίζω ότι ισχύει αυτό που είπε για τους υπουργούς»

Ο Άδωνις Γεωργιάδης αναφέρθηκε και στις αντιδράσεις για το αν θα έπρεπε να υπάρξει δημόσια συγγνώμη από την Πολιτεία.«Αν δεν ζητάμε συγγνώμη είμαστε ανάλγητοι. Όταν ζητάμε συγγνώμη είμαστε ένοχοι», είπε χαρακτηριστικά.Ωστόσο, διευκρίνισε ότι δεν ζήτησε συγγνώμη με την ιδιότητα του υπουργού Υγείας, καθώς, όπως υποστήριξε, το υπουργείο δεν έχει αρμοδιότητα ελέγχου των ιδιωτικών ιατρείων.«Δεν ζήτησα συγγνώμη ως υπουργός Υγείας γιατί το υπουργείο δεν έχει καμία ελεγκτική αρμοδιότητα. Εγώ δεν έχω την παραμικρή ευθύνη. Αρμοδιότητα ελέγχων έχουν οι ιατρικοί σύλλογοι, η εισαγγελία, η αστυνομία και η Εθνική Αρχή Διαφάνειας», επανέλαβε.Πρόσθεσε πάντως ότι ως εκπρόσωπος της Ελληνικής Δημοκρατίας αισθάνθηκε την ανάγκη, στην κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη, να εκφράσει τη θλίψη του για το γεγονός ότι το θεσμικό πλαίσιο που ισχύει δεν κατάφερε να αποτρέψει την τραγωδία.Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου ελεγκτικού σώματος στο υπουργείο Υγείας, χωρίς όμως να το παρουσιάσει ως ειλημμένη απόφαση.«Υπάρχει και η σκέψη να φτιάξουμε ελεγκτικό σώμα στο υπουργείο Υγείας, αλλά αυτό δεν μπορώ να το πω αυτή τη στιγμή με βεβαιότητα», είπε.Ο κ. Γεωργιάδης δεν παρέλειψε επίσης να επιτεθεί στο ΠΑΣΟΚ για τις αιχμές που άφησε το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης σε ότι αφορά το συνέδριο του 2023 στο οποίο συμμετείχε η Ιωάννα Γάκα.O κ. Γεωργιάδης αναφέρθηκε και στην παρουσία του στα εγκαίνια κλινικής στα νότια προάστια λέγοντας ότι αυτή κλινική δεν κάνει πλασμαφαίρεση. «Να μην κάψουμε και τα χλωρά μαζί με τα ξηρά» είπε ο υπουργός Υγείας και πρόσθεσε ότι ο «Ηρακλής Πουαρό» ο Πολάκης πήρε δημοσίευμα από το site του Βελόπουλου.Κάποια θα ήθελαν να στήσουν με την υπόθεση Μαζωνάκη ένα αφήγημα αντίστοιχο του ξυλολίου... Τα παραμύθια για τα ξυλόλια τα είχαν φάει και πολλοί στη ΝΔ, ευτυχώς όχι εγώ... είπε μεταξύ άλλων ο υπουργός ΥγείαςΣτο πολιτικό σκέλος της συνέντευξης, ο υπουργός Υγείας εμφανίστηκε αισιόδοξος για την εκλογική πορεία της Νέας Δημοκρατίας, εκτιμώντας ότι το κόμμα θα εξασφαλίσει αυτοδυναμία.«Εγώ από την αρχή ήμουν φανατικά υπέρ της εξάντλησης της τετραετίας γιατί αυτό είναι το σωστό», ανέφερε.«Είμαι εξαιρετικά αισιόδοξος. Ο Μητσοτάκης θα πάρει αυτοδυναμία και βάζω και στοίχημα. Και με την πρώτη εκλογή, δεν θα υπάρξει δεύτερη», πρόσθεσε.Για το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, ο κ. Γεωργιάδης δήλωσε ότι δεν γνωρίζει αν τελικά θα προχωρήσει μια τέτοια κίνηση, σχολιάζοντας χαρακτηριστικά: «Πολύ λάδι αλλά τηγανίτα τίποτα».Αναφερόμενος στα πιθανά σενάρια συνεργασιών, υποστήριξε ότι το μόνο κόμμα με το οποίο θα μπορούσε να υπάρξει συγκυβέρνηση της ΝΔ είναι το ΠΑΣΟΚ.«Από τη στιγμή που το ΠΑΣΟΚ είπε συνεδριακά όχι, η συζήτηση αυτή έχει τελειώσει», είπε, ενώ απέκλεισε κατηγορηματικά οποιαδήποτε συνεργασία με την Ελληνική Λύση του Κυριάκου Βελόπουλου, λέγοντας ότι «δεν υπάρχει ούτε μία στο τρισεκατομμύριο» τέτοιο ενδεχόμενο.Ερωτηθείς για τη δήλωση της Ντόρας Μπακογιάννη ότι κάποιοι υπουργοί έχουν καβαλήσει το καλάμι ο Αδωνις Γεωργιάδης είπε: «Δεν νομίζω ότι ισχύει, δεν το βλέπω....»