Μητσοτάκης από το Στάνφορντ: «Η Ελλάδα του 2030 θα είναι πιο ισχυρή οικονομικά και διεθνώς»
Μητσοτάκης από το Στάνφορντ: «Η Ελλάδα του 2030 θα είναι πιο ισχυρή οικονομικά και διεθνώς»
Ο πρωθυπουργός παρουσίασε το τρίπτυχο ανάπτυξη - διεθνής θέση - κοινωνική συνοχή σε εκδήλωση του Ινστιτούτου Hoover
Τη στρατηγική της κυβέρνησης για την οικονομική ανάπτυξη, την ενίσχυση της διεθνούς θέσης της χώρας και την αντιμετώπιση των κοινωνικών ανισοτήτων παρουσίασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Hoover του Πανεπιστημίου Στάνφορντ στην Καλιφόρνια.
Στη συζήτηση συμμετείχε και η πρώην υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ και διευθύντρια του Ινστιτούτου Hoover, Κοντολίζα Ράις, με τον Έλληνα πρωθυπουργό να αναφέρεται στις πολιτικές που, όπως σημείωσε, επέτρεψαν στην Ελλάδα να αντιμετωπίσει τις διαδοχικές διεθνείς κρίσεις των τελευταίων ετών.
Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η κυβερνητική προσέγγιση βασίζεται σε ένα τρίπτυχο: δυναμική ανάπτυξη της οικονομίας, ισχυρότερη παρουσία της Ελλάδας στη διεθνή σκηνή και περιορισμό των ανισοτήτων.
Παράλληλα, σημείωσε ότι η χώρα προσελκύει σημαντικές άμεσες ξένες επενδύσεις, έχει μειώσει την ανεργία κατά περίπου 10 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2019, ενώ έχει καταγράψει τη μεγαλύτερη μείωση της αναλογίας χρέους προς ΑΕΠ στην ιστορία του ΟΟΣΑ.
Όπως ανέφερε, η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των διεθνών αγορών επιβεβαιώθηκε εκ νέου από τις πρόσφατες αναβαθμίσεις των προοπτικών και της πιστοληπτικής αξιολόγησης της χώρας.
Όπως ανέφερε, παρά τη μεγάλη αναταραχή στις διεθνείς αγορές ομολόγων, η Ελλάδα εμφανίζει χαμηλότερο κόστος δανεισμού από τέσσερα κράτη-μέλη του G7.
Παράλληλα, έκανε αναφορά στην επιστροφή Ελλήνων που είχαν μεταναστεύσει στο εξωτερικό, σημειώνοντας ότι πλέον «δίνουν ψήφο εμπιστοσύνης» στις προοπτικές της χώρας και επιλέγουν να επιστρέψουν.
Στη συζήτηση συμμετείχε και η πρώην υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ και διευθύντρια του Ινστιτούτου Hoover, Κοντολίζα Ράις, με τον Έλληνα πρωθυπουργό να αναφέρεται στις πολιτικές που, όπως σημείωσε, επέτρεψαν στην Ελλάδα να αντιμετωπίσει τις διαδοχικές διεθνείς κρίσεις των τελευταίων ετών.
Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η κυβερνητική προσέγγιση βασίζεται σε ένα τρίπτυχο: δυναμική ανάπτυξη της οικονομίας, ισχυρότερη παρουσία της Ελλάδας στη διεθνή σκηνή και περιορισμό των ανισοτήτων.
Η πορεία της ελληνικής οικονομίαςΟ πρωθυπουργός τόνισε ότι η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται με ρυθμούς υψηλότερους από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακολουθώντας παράλληλα, όπως ανέφερε, συνετή δημοσιονομική πολιτική με σταθερά πρωτογενή πλεονάσματα.
Παράλληλα, σημείωσε ότι η χώρα προσελκύει σημαντικές άμεσες ξένες επενδύσεις, έχει μειώσει την ανεργία κατά περίπου 10 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2019, ενώ έχει καταγράψει τη μεγαλύτερη μείωση της αναλογίας χρέους προς ΑΕΠ στην ιστορία του ΟΟΣΑ.
Όπως ανέφερε, η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των διεθνών αγορών επιβεβαιώθηκε εκ νέου από τις πρόσφατες αναβαθμίσεις των προοπτικών και της πιστοληπτικής αξιολόγησης της χώρας.
«Χαμηλότερο κόστος δανεισμού από τέσσερα μέλη του G7»Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποστήριξε ότι η βελτίωση της ελληνικής οικονομίας αποτυπώνεται και στο κόστος δανεισμού της χώρας.
Όπως ανέφερε, παρά τη μεγάλη αναταραχή στις διεθνείς αγορές ομολόγων, η Ελλάδα εμφανίζει χαμηλότερο κόστος δανεισμού από τέσσερα κράτη-μέλη του G7.
Παράλληλα, έκανε αναφορά στην επιστροφή Ελλήνων που είχαν μεταναστεύσει στο εξωτερικό, σημειώνοντας ότι πλέον «δίνουν ψήφο εμπιστοσύνης» στις προοπτικές της χώρας και επιλέγουν να επιστρέψουν.
Ανάπτυξη με κοινωνικό αποτύπωμαΟ πρωθυπουργός ανέφερε ότι η οικονομική πρόοδος επιτρέπει την ενίσχυση της κοινωνικής πολιτικής, με σειρά παρεμβάσεων, όπως οι μειώσεις φόρων και η αύξηση του κατώτατου μισθού.
Σύμφωνα με τον κ. Μητσοτάκη, ο κατώτατος μισθός έχει αυξηθεί σωρευτικά κατά 42%, ενώ παράλληλα η χώρα αντιμετωπίζει το χρόνιο πρόβλημα της φοροδιαφυγής.
Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, υποστηρίζοντας ότι διασφαλίστηκαν σημαντικά κεφάλαια για δημόσιες επενδύσεις και φοροελαφρύνσεις.
Εξωτερική πολιτική και διεθνής ρόλος της ΕλλάδαςΑναφερόμενος στη διεθνή θέση της χώρας, ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η Ελλάδα ακολουθεί ενεργητική εξωτερική πολιτική με «πυξίδα» το Διεθνές Δίκαιο.
Παράλληλα, στάθηκε στην ενίσχυση των αποτρεπτικών δυνατοτήτων των Ενόπλων Δυνάμεων, αλλά και στη διαχείριση του μεταναστευτικού, υποστηρίζοντας ότι η Ελλάδα προστατεύει τα σύνορά της, τα οποία αποτελούν ταυτόχρονα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Όπως ανέφερε, η πολιτική αυτή έχει στερήσει πολιτικό «οξυγόνο» από κόμματα της άκρας δεξιάς.
Η διατλαντική συνεργασία και η Ελλάδα του 2030Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε ακόμη στη σημασία της διατλαντικής συνεργασίας, ιδιαίτερα σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών προκλήσεων.
Παράλληλα, εξέφρασε τη στήριξή του στην ενίσχυση των ευρωπαϊκών δυνατοτήτων, στη βάση και των προτάσεων της έκθεσης Ντράγκι για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης.
Κλείνοντας, παρουσίασε το όραμά του για την Ελλάδα του 2030, σημειώνοντας ότι πρόκειται για έτος-ορόσημο, καθώς συμπληρώνονται 200 χρόνια από την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους.
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