Μητσοτάκης από το Στάνφορντ: «Η Ελλάδα του 2030 θα είναι πιο ισχυρή οικονομικά και διεθνώς»

Ανάπτυξη με κοινωνικό αποτύπωμα

Εξωτερική πολιτική και διεθνής ρόλος της Ελλάδας

Η διατλαντική συνεργασία και η Ελλάδα του 2030

Ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι η οικονομική πρόοδος επιτρέπει την ενίσχυση της κοινωνικής πολιτικής, με σειρά παρεμβάσεων, όπως οι μειώσεις φόρων και η αύξηση του κατώτατου μισθού.Σύμφωνα με τον κ. Μητσοτάκη, ο κατώτατος μισθός έχει αυξηθεί σωρευτικά κατά 42%, ενώ παράλληλα η χώρα αντιμετωπίζει το χρόνιο πρόβλημα της φοροδιαφυγής.Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, υποστηρίζοντας ότι διασφαλίστηκαν σημαντικά κεφάλαια για δημόσιες επενδύσεις και φοροελαφρύνσεις.Αναφερόμενος στη διεθνή θέση της χώρας, ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η Ελλάδα ακολουθεί ενεργητική εξωτερική πολιτική με «πυξίδα» το Διεθνές Δίκαιο.Παράλληλα, στάθηκε στην ενίσχυση των αποτρεπτικών δυνατοτήτων των Ενόπλων Δυνάμεων, αλλά και στη διαχείριση του μεταναστευτικού, υποστηρίζοντας ότι η Ελλάδα προστατεύει τα σύνορά της, τα οποία αποτελούν ταυτόχρονα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.Όπως ανέφερε, η πολιτική αυτή έχει στερήσει πολιτικό «οξυγόνο» από κόμματα της άκρας δεξιάς.Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε ακόμη στη σημασία της διατλαντικής συνεργασίας, ιδιαίτερα σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών προκλήσεων.Παράλληλα, εξέφρασε τη στήριξή του στην ενίσχυση των ευρωπαϊκών δυνατοτήτων, στη βάση και των προτάσεων της έκθεσης Ντράγκι για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης.Κλείνοντας, παρουσίασε το όραμά του για την Ελλάδα του 2030, σημειώνοντας ότι πρόκειται για έτος-ορόσημο, καθώς συμπληρώνονται 200 χρόνια από την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους.