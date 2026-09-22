Δημοσκόπηση RealPolls: Στις 8,9 μονάδες η διαφορά ΝΔ-ΕΛΑΣ, στην τρίτη θέση το ΠΑΣΟΚ και στο 0,8% ο ΣΥΡΙΖΑ
Δημοσκόπηση RealPolls: Στις 8,9 μονάδες η διαφορά ΝΔ-ΕΛΑΣ, στην τρίτη θέση το ΠΑΣΟΚ και στο 0,8% ο ΣΥΡΙΖΑ
Εκτός Βουλής το ΜεΡΑ 25 που συγκεντρώνει 2,4%, καθώς και ΣΥΡΙΖΑ, Νίκη και Νέα Αριστερά που συγκεντρώνουν 0,8%
Προβάδισμα 8,9 ποσοστιαίων μονάδων διατηρεί η ΝΔ έναντι της ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, σύμφωνα νέα δημοσκόπηση της RealPolls για λογαριασμό του Protagon.
Σύμφωνα με την έρευνα η Νέα Δημοκρατία διατηρεί το καθαρό προβάδισμα, αν και υποχωρεί στο 24% στην πρόθεση ψήφου από 25,8% τον Ιούνιο. Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη υποχωρεί στο 15,1% από 18,2% στην τελευταία μέτρηση. Στην τρίτη θέση βρέθηκε το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής με 9,4%.
Στην τέταρτη θέση βρίσκεται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καρυστιανού με 6% και ακολουθούν ΚΚΕ και Ελληνική Λύση με 4,8%, Πλεύση Ελευθερίας με 4,2% και Φωνή Λογικής με 3,7%.
Εκτός Βουλής το ΜεΡΑ 25 που συγκεντρώνει 2,4%, καθώς και ΣΥΡΙΖΑ, Νίκη και Νέα Αριστερά που συγκεντρώνουν 0,8%.
Στην πρόβλεψη εκλογικού αποτελέσματος, η Νέα Δημοκρατία αναρριχάται στο 29,7% (από 28,3% τον περασμένο Ιούνιο), πάνω από την εκλογική επίδοση των ευρωεκλογών του 2024.
Μείωση καταγράφει το κόμμα Τσίπρα που υποχωρεί στο 17,9%, καταγράφοντας απώλειες 3,5 ποσοστιαίων μονάδων. Σε αυτή τη μέτρηση, η διαφορά του κυβερνώντος κόμματος από την ΕΛ.Α.Σ. επανέρχεται σε διψήφιο, στο 11,8%. Το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ ανεβαίνει στο 10,8%.
Ακολουθεί το κόμμα Καρυστιανού με 7,5% και έπονται η Ελληνική Λύση με 6,2%, το ΚΚΕ με 5,8%, η Πλεύση Ελευθερίας με 4,9% και η Φωνή Λογικής με 4,6%. Εκτός ορίου κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης είναι το ΜέΡΑ25 (με 2,5%) και ο ΣΥΡΙΖΑ (0,8%).
Όσον αφορά στην παρουσία των τριών μεγάλων κομμάτων στη ΔΕΘ και το πώς κατάφεραν να πείσουν τους πολίτες, απάντησαν: κανένα (47%) και ακολουθεί η ΝΔ (27%), η ΕΛΑΣ (11,4%) και το ΠΑΣΟΚ (9,4%), ενώ στην ερώτηση ποιον εμπιστεύεστε περισσότερο κυριαρχεί και πάλι ο κανένας (41,7%) και ακολουθούν η ΝΔ (29%), η ΕΛΑΣ (16,1%) και το ΠΑΣΟΚ (11,5%).
Σύμφωνα με την έρευνα η Νέα Δημοκρατία διατηρεί το καθαρό προβάδισμα, αν και υποχωρεί στο 24% στην πρόθεση ψήφου από 25,8% τον Ιούνιο. Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη υποχωρεί στο 15,1% από 18,2% στην τελευταία μέτρηση. Στην τρίτη θέση βρέθηκε το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής με 9,4%.
Στην τέταρτη θέση βρίσκεται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καρυστιανού με 6% και ακολουθούν ΚΚΕ και Ελληνική Λύση με 4,8%, Πλεύση Ελευθερίας με 4,2% και Φωνή Λογικής με 3,7%.
Εκτός Βουλής το ΜεΡΑ 25 που συγκεντρώνει 2,4%, καθώς και ΣΥΡΙΖΑ, Νίκη και Νέα Αριστερά που συγκεντρώνουν 0,8%.
Στην πρόβλεψη εκλογικού αποτελέσματος, η Νέα Δημοκρατία αναρριχάται στο 29,7% (από 28,3% τον περασμένο Ιούνιο), πάνω από την εκλογική επίδοση των ευρωεκλογών του 2024.
Μείωση καταγράφει το κόμμα Τσίπρα που υποχωρεί στο 17,9%, καταγράφοντας απώλειες 3,5 ποσοστιαίων μονάδων. Σε αυτή τη μέτρηση, η διαφορά του κυβερνώντος κόμματος από την ΕΛ.Α.Σ. επανέρχεται σε διψήφιο, στο 11,8%. Το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ ανεβαίνει στο 10,8%.
Ακολουθεί το κόμμα Καρυστιανού με 7,5% και έπονται η Ελληνική Λύση με 6,2%, το ΚΚΕ με 5,8%, η Πλεύση Ελευθερίας με 4,9% και η Φωνή Λογικής με 4,6%. Εκτός ορίου κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης είναι το ΜέΡΑ25 (με 2,5%) και ο ΣΥΡΙΖΑ (0,8%).
Όσον αφορά στην παρουσία των τριών μεγάλων κομμάτων στη ΔΕΘ και το πώς κατάφεραν να πείσουν τους πολίτες, απάντησαν: κανένα (47%) και ακολουθεί η ΝΔ (27%), η ΕΛΑΣ (11,4%) και το ΠΑΣΟΚ (9,4%), ενώ στην ερώτηση ποιον εμπιστεύεστε περισσότερο κυριαρχεί και πάλι ο κανένας (41,7%) και ακολουθούν η ΝΔ (29%), η ΕΛΑΣ (16,1%) και το ΠΑΣΟΚ (11,5%).
Όσον αφορά στο ενδιαφέρον των πολιτών για τα επιμέρους μέτρα που εξαγγέλθηκαν από το βήμα της ΔΕΘ, από την ενδεικτική λίστα της ΝΔ, το 21,9% των πολιτών ξεχωρίζει τον κατώτατο μισθό των 1.000 ευρώ το 2028, στη λίστα του ΠΑΣΟΚ, το 29,1% επιλέγει την επαναφορά του 13ου μισθού και της 13ης σύνταξης και το 17,8% την τετραήμερη εργασία χωρίς μείωση αποδοχών, ενώ στη λίστα της ΕΛΑΣ, πρώτη έρχεται η μείωση του ΦΠΑ στο 6% στα βασικά είδη, με 26,6%, και ακολουθεί ο κατώτατος μισθός των 1.000 ευρώ μέσα στο 2027, με 12,4%. Αξίζει, πάντως να σημειωθεί ότι στη λίστα της ΝΔ κυριαρχεί το κανένα (30%).
Στο ερώτημα για το ποιο κόμμα ήταν το κερδισμένο από την πολιτική αντιπαράθεση των τελευταίων εβδομάδων, ένα 44,6% απαντά κανένα από τα τρία, ενώ δίνει στη ΝΔ ένα 24,7%, κοντά στην πρόθεση ψήφου. Το κόμμα Τσίπρα περιορίζεται στο 11,2%, πολύ κάτω από την πρόθεση ψήφου, ενώ το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, είναι στο 8,5%.
Το 44,2% θεωρεί ότι το κυβερνών κόμμα θα κερδίσει τις επόμενες εκλογές, έναντι 6,2% για το κόμμα Τσίπρα και 2% για το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ. Υπάρχει, ωστόσο, και ένα 40,3% που επιλέγει την απάντηση «κανένα με καθαρή νίκη».
Επίσης, το 71,2% εκτιμά ότι η ΝΔ μάλλον ή σίγουρα δεν θα πετύχει αυτοδυναμία, ενώ το 26,3% απαντά θετικά. Πρόκειται για την προσδοκία των ερωτώμενων για την κάλπη, η οποία συνυπάρχει με το καθαρό προβάδισμα του κυβερνώντος κόμματος. Η έρευνα δείχνει ότι η ΝΔ διατηρεί το πλεονέκτημα του φαβορί, ενώ η προοπτική να κυβερνήσει μόνη της δεν θεωρείται πιθανή από την πλειονότητα των ερωτώμενων.
Τέλος, όσον αφορά στην πορεία της χώρας, το 67,1% θεωρεί ότι κινείται μάλλον προς τη λάθος κατεύθυνση και το 29,6% προς τη σωστή.
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