Δημοσκόπηση RealPolls: Στις 8,9 μονάδες η διαφορά ΝΔ-ΕΛΑΣ, στην τρίτη θέση το ΠΑΣΟΚ και στο 0,8% ο ΣΥΡΙΖΑ

Όσον αφορά στο ενδιαφέρον των πολιτών για τα επιμέρους μέτρα που εξαγγέλθηκαν από το βήμα της ΔΕΘ, από την ενδεικτική λίστα της ΝΔ, το 21,9% των πολιτών ξεχωρίζει τον κατώτατο μισθό των 1.000 ευρώ το 2028, στη λίστα του ΠΑΣΟΚ, το 29,1% επιλέγει την επαναφορά του 13ου μισθού και της 13ης σύνταξης και το 17,8% την τετραήμερη εργασία χωρίς μείωση αποδοχών, ενώ στη λίστα της ΕΛΑΣ, πρώτη έρχεται η μείωση του ΦΠΑ στο 6% στα βασικά είδη, με 26,6%, και ακολουθεί ο κατώτατος μισθός των 1.000 ευρώ μέσα στο 2027, με 12,4%. Αξίζει, πάντως να σημειωθεί ότι στη λίστα της ΝΔ κυριαρχεί το κανένα (30%).Στο ερώτημα για το ποιο κόμμα ήταν το κερδισμένο από την πολιτική αντιπαράθεση των τελευταίων εβδομάδων, ένα 44,6% απαντά κανένα από τα τρία, ενώ δίνει στη ΝΔ ένα 24,7%, κοντά στην πρόθεση ψήφου. Το κόμμα Τσίπρα περιορίζεται στο 11,2%, πολύ κάτω από την πρόθεση ψήφου, ενώ το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, είναι στο 8,5%.Το 44,2% θεωρεί ότι το κυβερνών κόμμα θα κερδίσει τις επόμενες εκλογές, έναντι 6,2% για το κόμμα Τσίπρα και 2% για το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ. Υπάρχει, ωστόσο, και ένα 40,3% που επιλέγει την απάντηση «κανένα με καθαρή νίκη».Επίσης, το 71,2% εκτιμά ότι η ΝΔ μάλλον ή σίγουρα δεν θα πετύχει αυτοδυναμία, ενώ το 26,3% απαντά θετικά. Πρόκειται για την προσδοκία των ερωτώμενων για την κάλπη, η οποία συνυπάρχει με το καθαρό προβάδισμα του κυβερνώντος κόμματος. Η έρευνα δείχνει ότι η ΝΔ διατηρεί το πλεονέκτημα του φαβορί, ενώ η προοπτική να κυβερνήσει μόνη της δεν θεωρείται πιθανή από την πλειονότητα των ερωτώμενων.Τέλος, όσον αφορά στην πορεία της χώρας, το 67,1% θεωρεί ότι κινείται μάλλον προς τη λάθος κατεύθυνση και το 29,6% προς τη σωστή.