Μαρινάκης για Σαμαρά: Θλίβομαι για την ανάρτησή του, τα φύλα είναι δύο και δεν πρόκειται να αλλάξει αυτό με κυβέρνηση Μητσοτάκη





Σε ό,τι αφορά την κριτική στην αντιπολίτευση για την κοστολόγηση των μέτρων ο κ. Μαρινάκης είπε:



«Έχω την τιμή να εκπροσωπώ την κυβέρνηση σχεδόν για τριάμισι χρόνια, λίγο παραπάνω από τρία χρόνια. Έχω παρακολουθήσει ως εκπρόσωπος τρεις προϋπολογισμούς και στους τρεις προϋπολογισμούς, οι προϋπολογισμοί έπονται χρονικά της ΔΕΘ. Οι αντιπολιτεύσεις, δηλαδή όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, καταγγέλλουν την κυβέρνηση για τα αυξημένα φορολογικά έσοδα, τα οποία εμείς τεκμηριώνουμε ότι δεν είναι αποτέλεσμα υπερφορολόγησης. Γιατί δεν έχουμε αυξήσει ούτε έναν φόρο. Έχουμε μειώσει ή καταργήσει 83 άμεσους και έμμεσους φόρους. Τη στιγμή που καταγγέλλουν τα παραπάνω έσοδα, λίγους μήνες μετά ζητάνε παραπάνω μέτρα χωρίς να λένε από πού θα δώσουν τα λεφτά. Ξέρετε, η έλλειψη κοστολόγησης δεν είναι ένα πρόβλημα απλό. Είναι βασική αιτία. Η πολιτική που ακολουθήθηκε στην Ελλάδα από το ‘80 και μετά.



Από το ΠΑΣΟΚ του’ 80 και μετά, με κάποιες λίγες εξαιρέσεις από την παράταξή μας είναι ο λόγος που έχασαν οι συνταξιούχοι τη μισή σύνταξή τους, που οι δημόσιοι υπάλληλοι χάσαν τον 13ο μισθό, τα δώρα τους. Είναι ο λόγος που ένας ελεύθερος επαγγελματίας έφτασε να πληρώνει με τον νόμο Κατρούγκαλου και Τσίπρα το 85% δηλαδή των εσόδων του. Αυτό το «δώσε και σε μένα» χωρίς να μπορείς να το προϋπολογίσεις, αυτό το «πάρε» των κυβερνήσεων. Δεν φταίει ο κόσμος. Οι κυβερνήσεις φταίνε. Μάλιστα, είναι ο λόγος που φτάσαμε εδώ. Άρα εμείς τι λέμε; Ποιος είναι προτιμότερος; Ο καθόλου ΕΝΦΙΑ του κ. Τσίπρα ή ο μειωμένος κατά 50% του Κυριάκου Μητσοτάκη; Θεωρητικά είναι καλύτερος ο «καθόλου ΕΝΦΙΑ» του κ. Τσίπρα. Ο κ. Τσίπρας όμως, ενώ είχε πει καθόλου ΕΝΦΙΑ, τον αύξησε. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε μειωμένος κατά 35% και αν βάλετε και τα ασφαλισμένα ακίνητα, είναι μειωμένος κατά 50%. Άρα περισσότερο αξία από τα μέτρα έχει η εφαρμογή τους. Και ό,τι ακούσετε το Σάββατο, όπως και τα προηγούμενα χρόνια και εγώ καταλαβαίνω και το λέω με σεβασμό στον κόσμο που ακόμα περνάει δύσκολα από την ακρίβεια, θα τα δείτε να γίνονται πράξη. Κοιτάξτε κάποια, ένα μικρό μέρος των μέτρων, εφόσον υπάρχει ένα περιθώριο το οποίο το γνωρίζει το υπουργείο Οικονομικών.



Το περιθώριο ήταν περίπου 250 εκατομμύρια, αλλά σκεφτείτε ότι δίνονται και κάποια λεφτά μήνα μήνα για να συγκρατηθούν όσο μπορούμε οι τιμές στα καύσιμα, οι οποίες έχουν πρωτοφανείς αυξήσεις. Κάποια λίγα ενδεχομένως να είναι στο τέλος του χρόνου, αλλά η συντριπτική πλειονότητα των μέτρων θα αφορούν το 2027. Εκεί υπάρχει ο δημοσιονομικός χώρος του ενός δισεκατομμυρίου ευρώ. Ελπίζω να είναι και λίγο περισσότερο. Και να πω βέβαια ότι υπάρχουν και πολλά μέτρα που ανακοινώθηκαν πέρυσι, αλλά θα τα δουν συμπολίτες μας, όπως οι ελεύθεροι επαγγελματίες, το 2027.



Για παράδειγμα, η μείωση των φόρων για τους ελεύθερους επαγγελματίες θα φανεί, πού είναι σημαντική, αναφέρομαι στις ατομικές επιχειρήσεις που μειώθηκε ο φόρος εισοδήματος, θα φανεί στα εκκαθαριστικά τα επόμενα. Οι ανακοινώσεις άρα αφορούν το 2027. Εδώ να πω ότι αυτό το οποίο θα περιγράψει ο Πρωθυπουργός είναι κάτι παραπάνω από ένα άθροισμα μέτρων για την επόμενη χρονιά. Θα είναι ένας οδικός χάρτης, τα μεγάλα στοιχήματα, οι μεγάλοι στόχοι και βέβαια κοστολόγηση, στόχο- στόχο για την επόμενη τετραετία».



Για την πολιτική διαμάχη με το ΠΑΣΟΚ και το κόμμα Τσίπρα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε:



«Η μάχη ουσιαστικά των δύο κομμάτων αυτών, δεν είναι μόνο μία μάχη για την αξιωματική αντιπολίτευση, τουλάχιστον δημοσκοπικά αυτή τη στιγμή. Είναι μια μάχη για το ποιος θα δώσει τα περισσότερα λεφτά τα οποία δεν υπάρχουν ή δεν λένε από πού θα τα βρουν. Γιατί εννοείται, μια κυβέρνηση μπορεί να πάρει όσα μέτρα θέλει, αρκεί αν ξεπερνάει τις οροφές δαπανών να πει από πού θα πάρει μόνιμους φόρους. Δηλαδή όχι μια έκτακτη φορολόγηση για να τα πάρει από τον έναν κωδικό, από τη μία τσέπη και να τα δώσει σε κάποια άλλη. Με εξαίρεση περιπτώσεις όπως αυτές που προσπαθούμε να κάνουμε, δηλαδή πολιτικές. Η πρόταση που έκανε ο Ν. Ανδρουλάκης για τα κόκκινα δάνεια, πέραν του ότι έτσι όπως το περιέγραψε αρχικά το ΠΑΣΟΚ γιατί πήγε λίγο να το μαζέψει σήμερα, δεν εφαρμόζεται σε καμία χώρα στην Ευρώπη, ούτε στην Κύπρο. Έβγαλε μια ανακοίνωση το υπουργείο Οικονομικών όπου απέδειξε σημείο σημείο ότι αυτό το οποίο γίνεται στην Κύπρο προβλέπεται ήδη στην Ελλάδα.



Εγώ δεν θα το πάω μόνο νομοτεχνικά. Ο κύριος Ανδρουλάκης και το ΠΑΣΟΚ είπε σε όσους πληρώνουν δάνεια, φόρους, εισφορές ότι είναι «κορόιδα». Ξέρετε, σε αυτή τη χώρα, όσο έχουμε υποχρέωση ως κυβέρνηση να φροντίζουμε και να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για έναν δανειολήπτη που βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο, υπάρχουν και αυτοί που πληρώνουν και αυτοί που πληρώνουν, αν πάρουν το μήνυμα ότι ό,τι και να γίνει μπορούν να πάνε στο τέλος και να κάνουν αυτό που προτείνει το ΠΑΣΟΚ, που δεν γίνεται πουθενά και δεν επιτρέπεται κιόλας να γίνει με βάση των ευρωπαϊκών κανόνων, τους έχουμε παραθέσει σημείο σημείο, τότε αυτοί που πληρώνουν πέραν του ότι θα νιώσουν κορόιδα, θα πουν «να μην πληρώσω και εγώ». Ξέρετε το ΠΑΣΟΚ επί των ημερών του Νίκου Ανδρουλάκη, εγώ καταλαβαίνω τι πάει να κάνει. Θέλει να επιστρέψει στο 1980, όπου ήταν πάλι το ΠΑΣΟΚ. Υπάρχουν όμως δύο διαφορές με το ‘80. Πρώτον, λείπει το πολιτικό ταλέντο που κάποιοι το ονόμασαν και λαϊκισμό, θεωρώ δικαίως, του αείμνηστου Ανδρέα Παπανδρέου. Και το δεύτερο και κυριότερο λείπουν τα εύκολα λεφτά, τελειώσανε τα εύκολα λεφτά και οι ψευδαισθήσεις.



Και δεν υπάρχει αυτό. Τώρα ως προς τον κύριο Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρας αύριο θα μιλήσει στη Θεσσαλονίκη. Ο κύριος Τσίπρας θεωρεί ότι του «χρωστάει» ο ελληνικός λαός και μπορεί να εμφανίζεται κάθε φορά με μια άλλη ταυτότητα, όπως συνέβαινε σε πολύ ωραίες ταινίες που έχουν γυριστεί στο παρελθόν. Δηλαδή, αρχικά ο αντιμνημονιακός Τσίπρας που θα καταργούσε το μνημόνιο στη Θεσσαλονίκη, όπως έλεγε, θα καταργούσε τον ΕΝΦΙΑ και όλα τα υπόλοιπα. Στη συνέχεια ο Τσίπρας με μια νέα ταυτότητα να κάνει την κωλοτούμπα. Τώρα ο rebranded κ. Τσίπρας. Ξέρετε, όλοι μπορούμε να διεκδικούμε στη Δημοκρατία, να εκλεγούμε, να επανεκλεγούμε, να κριθούμε από τους πολίτες. Όμως ξέρετε, όλα αυτά τα έχουμε ζήσει. Έχουμε ζήσει τον κύριο Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη, έχουμε ζήσει τον κύριο Τσίπρα να κάνει εγκαίνια με μουσαμάδες. Έχουμε ζήσει τον κύριο Τσίπρα να «καταργεί» εντός εισαγωγικών μια σειρά από φόρους, ενώ αύξησε και επέβαλε πάνω από 23 φορολογικούς συντελεστές. Άρα, νομίζω ότι περισσότερα από όσα λέμε, σημασία έχει πόσα έχουμε κάνει και τι έχουμε κάνει».

«Ένα μικρό μέρος των μέτρων που θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ θα είναι στο τέλος του χρόνου, αλλά η συντριπτική πλειοψηφία των μέτρων θα αφορούν το 2027. Υπάρχουν και πολλά μέτρα που ανακοινώθηκαν πέρυσι, αλλά θα τα δούν συμπολίτες μας, όπως οι ελεύθεροι επαγγελματίες το 2027. Αυτό που θα περιγράψει ο πρωθυπουργός θα είναι κάτι παραπάνω από ένα άθροισμα μέτρων για την επόμενη χρονιά. Θα είναι ένας οδικός χάρτης για την επόμενη τετραετία», είπε.