Δημοσκόπηση ALCO: Δένδιας και Πιερρακάκης οι πιο επιτυχημένοι υπουργοί - Θερμό επεισόδιο με Τουρκία φοβάται ένας στους δύο

Ανησυχία για θερμό επεισόδιο με την Τουρκία εκφράζει το 51%, ενώ την ίδια ώρα έξι στους δέκα θεωρούν πολύ και αρκετά σημαντική τη συμφωνία για την «Ασπίδα του Αχιλλέα» που υπέγραψε η χώρα μας, σύμφωνα με το β' μέρος της δημοσκόπησης της Alco για τον Alpha.Εξάλλου, ως δημοφιλέστεροι υπουργοί της κυβέρνησης εμφανίζονται οι Νίκος Δένδιας και Κυριάκος Πιερρακάκης - τόσο στο σύνολο των ψηφοφόρων όσο και ανάμεσα στους «γαλάζιους» ψηφοφόρους.Τέλος, σχεδόν ένας στους τέσσερις ερωτηθέντες έχει στο περιβάλλον του πρόσωπο που έχει υποστεί απόπειρα τηλεφωνικής ή ηλεκτρονικής απάτης.