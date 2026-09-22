Δημοσκόπηση ALCO: Δένδιας και Πιερρακάκης οι πιο επιτυχημένοι υπουργοί - Θερμό επεισόδιο με Τουρκία φοβάται ένας στους δύο
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Δημοσκόπηση ALCO: Δένδιας και Πιερρακάκης οι πιο επιτυχημένοι υπουργοί - Θερμό επεισόδιο με Τουρκία φοβάται ένας στους δύο

Σημαντική η συμφωνία για την «Ασπίδα του Αχιλλέα» λέει το 60% - Ένας στους τέσσερις ερωτηθέντες έχει στο περιβάλλον του πρόσωπο που έχει υποστεί απόπειρα τηλεφωνικής ή ηλεκτρονικής απάτης

Δημοσκόπηση ALCO: Δένδιας και Πιερρακάκης οι πιο επιτυχημένοι υπουργοί - Θερμό επεισόδιο με Τουρκία φοβάται ένας στους δύο
34 ΣΧΟΛΙΑ
Ανησυχία για θερμό επεισόδιο με την Τουρκία εκφράζει το 51%, ενώ την ίδια ώρα έξι στους δέκα θεωρούν πολύ και αρκετά σημαντική τη συμφωνία για την «Ασπίδα του Αχιλλέα» που υπέγραψε η χώρα μας, σύμφωνα με το β' μέρος της δημοσκόπησης της Alco για τον Alpha.

Εξάλλου, ως δημοφιλέστεροι υπουργοί της κυβέρνησης εμφανίζονται οι Νίκος Δένδιας και Κυριάκος Πιερρακάκης - τόσο στο σύνολο των ψηφοφόρων όσο και ανάμεσα στους «γαλάζιους» ψηφοφόρους. 

Τέλος, σχεδόν ένας στους τέσσερις ερωτηθέντες έχει στο περιβάλλον του πρόσωπο που έχει υποστεί απόπειρα τηλεφωνικής ή ηλεκτρονικής απάτης.  


Δείτε το β' μέρος της δημοσκόπησης της Alco για τον Alpha:


Δημοσκόπηση ALCO: Δένδιας και Πιερρακάκης οι πιο επιτυχημένοι υπουργοί - Θερμό επεισόδιο με Τουρκία φοβάται ένας στους δύο
Δημοσκόπηση ALCO: Δένδιας και Πιερρακάκης οι πιο επιτυχημένοι υπουργοί - Θερμό επεισόδιο με Τουρκία φοβάται ένας στους δύο
Δημοσκόπηση ALCO: Δένδιας και Πιερρακάκης οι πιο επιτυχημένοι υπουργοί - Θερμό επεισόδιο με Τουρκία φοβάται ένας στους δύο
Δημοσκόπηση ALCO: Δένδιας και Πιερρακάκης οι πιο επιτυχημένοι υπουργοί - Θερμό επεισόδιο με Τουρκία φοβάται ένας στους δύο
Δημοσκόπηση ALCO: Δένδιας και Πιερρακάκης οι πιο επιτυχημένοι υπουργοί - Θερμό επεισόδιο με Τουρκία φοβάται ένας στους δύο
Δημοσκόπηση ALCO: Δένδιας και Πιερρακάκης οι πιο επιτυχημένοι υπουργοί - Θερμό επεισόδιο με Τουρκία φοβάται ένας στους δύο

34 ΣΧΟΛΙΑ

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