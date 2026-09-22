Στη Νέα Υόρκη την Τετάρτη ο Μητσοτάκης: Πληθώρα συναντήσεων με ηγέτες, επενδυτές και ομογενείς και ομιλία στον ΟΗΕ

Την Πέμπτη το απόγευμα (τοπική ώρα) η συνάντηση του με τον ΓΓ του ΟΗΕ και αμέσως μετά η ομιλία του στη Γενική Συνέλευση