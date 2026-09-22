Κοινή «δύναμη κρούσης» Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου απέναντι στις απειλές: Τι συμφωνήθηκε στην Τριμερή του Καΐρου

Η συνάντηση των υπουργών Άμυνας στο Κάιρο σηματοδοτεί την περαιτέρω εμβάθυνση της στρατιωτικής συνεργασίας, με έμφαση στον επιχειρησιακό συντονισμό, την ανταλλαγή πληροφοριών και την ενίσχυση της κοινής ετοιμότητας - Τι αναφέρει το Κοινό Ανακοινωθέν για τις απειλές σε βάρος των τριών χωρών