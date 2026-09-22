Κοινή «δύναμη κρούσης» Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου απέναντι στις απειλές: Τι συμφωνήθηκε στην Τριμερή του Καΐρου
Κοινή «δύναμη κρούσης» Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου απέναντι στις απειλές: Τι συμφωνήθηκε στην Τριμερή του Καΐρου
Η συνάντηση των υπουργών Άμυνας στο Κάιρο σηματοδοτεί την περαιτέρω εμβάθυνση της στρατιωτικής συνεργασίας, με έμφαση στον επιχειρησιακό συντονισμό, την ανταλλαγή πληροφοριών και την ενίσχυση της κοινής ετοιμότητας - Τι αναφέρει το Κοινό Ανακοινωθέν για τις απειλές σε βάρος των τριών χωρών
Αλλαγή επιχειρησιακής κλίμακας στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο σηματοδοτεί η Τριμερής Συνάντηση των Υπουργών Άμυνας Ελλάδας – Αιγύπτου - Κύπρου, αποτυπώνοντας την περαιτέρω αναβάθμιση των αμυντικών σχέσεων μεταξύ των τριών χωρών.
Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια των σημερινών συνομιλιών στο Κάιρο οι Υπουργοί Άμυνας της Ελλάδας και της Κύπρου, Νίκος Δένδιας και Βασίλης Πάλμας αντίστοιχα, όπως και ο Υπουργός Άμυνας και Στρατιωτικής Παραγωγής της Αραβικής Δημοκρατίας και Αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων της Αιγύπτου, Στρατηγός Ashraf SalemZaher εξήραν τα αποτελέσματα που πέτυχαν οι δυνάμεις που συμμετέχουν στις κοινές στρατιωτικές ασκήσεις, με κυριότερη την άσκηση «Μέδουσα», η οποία συμβάλλει στην ενίσχυση του επιχειρησιακού συντονισμού και της ετοιμότητας μάχης για την αποτροπή κάθε μορφής κοινών απειλών και ολοκληρώθηκε τις προηγούμενες μέρες.
Παράλληλα, σε τριμερές επίπεδο συμφωνήθηκε και η «εντατικοποίηση της επικοινωνίας, των διαβουλεύσεων και της ανταλλαγής πληροφοριών και εκτιμήσεων, καθώς και ο συντονισμός των κοινών δυνατοτήτων κατά τρόπο ανάλογο προς τη σοβαρότητα των υφιστάμενων και μελλοντικών στρατιωτικών απειλών και προκλήσεων ασφαλείας σε περιφερειακό επίπεδο, όπως και η πραγματοποίηση της επόμενης συνάντησης του μηχανισμού διαλόγου των Υπουργών Άμυνας της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου, της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ελληνικής Δημοκρατίας στην Ελλάδα, εντός του 2027».
Σημειωτέον ότι ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας επισήμανε πως «είναι ακόμα ένα βήμα στην εμβάθυνση των ελληνο-αιγυπτιακο-κυπριακών σχέσεων και έρχεται σε συνέχεια της πολύ επιτυχημένης επίσης τριμερούς συνάντησης σε επίπεδο κορυφής πριν από λίγες μέρες στο ΕΛ Αλαμέιν», προσθέτοντας πως «η Αίγυπτος ένας στρατηγικός και απαραίτητος σύμμαχος για την Ελλάδα και για την Κύπρο».
«Εμείς οι Έλληνες, τις καλές μας σχέσεις με την Αίγυπτο, δεν τις συναρτάμε από τις σχέσεις με οποιοδήποτε άλλο κράτος, ούτε θεωρούμε τις σχέσεις μας με την Αίγυπτο ως στρεφόμενες κατά οιουδήποτε άλλου κράτους» υπογράμμισε με νόημα ο κ. Δένδιας, καταλήγοντας πως «είναι σχέσεις οι οποίες αναλύονται και εξετάζονται στο πλαίσιο της αμοιβαίας ειλικρίνειας, της μόνιμης και διαρκούς αντίληψης σεβασμού στο Διεθνές Δίκαιο και στο Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας και στο πλαίσιο των συμφωνιών που ήδη έχουμε υπογράψει με την Αίγυπτο, με κορυφαία την συμφωνία για την Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη, την οποία είχα την τιμή να υπογράψω με την προηγούμενη ιδιότητά μου ως Υπουργός Εξωτερικών με τον Αιγύπτιο τότε Υπουργό Εξωτερικών τον Σάμεχ Σούκρι (SamehShoukry). Μια πολύ επιτυχημένη συνάντηση λοιπόν, ένα ακόμα βήμα στις ελληνοαιγυπτιακές σχέσεις».
Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια των σημερινών συνομιλιών στο Κάιρο οι Υπουργοί Άμυνας της Ελλάδας και της Κύπρου, Νίκος Δένδιας και Βασίλης Πάλμας αντίστοιχα, όπως και ο Υπουργός Άμυνας και Στρατιωτικής Παραγωγής της Αραβικής Δημοκρατίας και Αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων της Αιγύπτου, Στρατηγός Ashraf SalemZaher εξήραν τα αποτελέσματα που πέτυχαν οι δυνάμεις που συμμετέχουν στις κοινές στρατιωτικές ασκήσεις, με κυριότερη την άσκηση «Μέδουσα», η οποία συμβάλλει στην ενίσχυση του επιχειρησιακού συντονισμού και της ετοιμότητας μάχης για την αποτροπή κάθε μορφής κοινών απειλών και ολοκληρώθηκε τις προηγούμενες μέρες.
Ταχεία και ενιαία αντίδρασηΠρωτίστως, όμως, στο πλαίσιο αυτό, συμφωνήθηκε αφενός «η σημασία της ενίσχυσης των πλαισίων στρατιωτικής και αμυντικής συνεργασίας για τη στήριξη της συλλογικής ικανότητας ταχείας και ενιαίας αντίδρασης σε τυχόν μελλοντικές εξελίξεις που αφορούν πηγές απειλών κάθε είδους κατά των τριών χωρών», όπως επισημαίνεται και στην Κοινή Δήλωση, δημιουργώντας νέα δεδομένα ως προς τα επίπεδα αλληλεπίδρασης μεταξύ των τριών χωρών.
Παράλληλα, σε τριμερές επίπεδο συμφωνήθηκε και η «εντατικοποίηση της επικοινωνίας, των διαβουλεύσεων και της ανταλλαγής πληροφοριών και εκτιμήσεων, καθώς και ο συντονισμός των κοινών δυνατοτήτων κατά τρόπο ανάλογο προς τη σοβαρότητα των υφιστάμενων και μελλοντικών στρατιωτικών απειλών και προκλήσεων ασφαλείας σε περιφερειακό επίπεδο, όπως και η πραγματοποίηση της επόμενης συνάντησης του μηχανισμού διαλόγου των Υπουργών Άμυνας της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου, της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ελληνικής Δημοκρατίας στην Ελλάδα, εντός του 2027».
Σημειωτέον ότι ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας επισήμανε πως «είναι ακόμα ένα βήμα στην εμβάθυνση των ελληνο-αιγυπτιακο-κυπριακών σχέσεων και έρχεται σε συνέχεια της πολύ επιτυχημένης επίσης τριμερούς συνάντησης σε επίπεδο κορυφής πριν από λίγες μέρες στο ΕΛ Αλαμέιν», προσθέτοντας πως «η Αίγυπτος ένας στρατηγικός και απαραίτητος σύμμαχος για την Ελλάδα και για την Κύπρο».
«Εμείς οι Έλληνες, τις καλές μας σχέσεις με την Αίγυπτο, δεν τις συναρτάμε από τις σχέσεις με οποιοδήποτε άλλο κράτος, ούτε θεωρούμε τις σχέσεις μας με την Αίγυπτο ως στρεφόμενες κατά οιουδήποτε άλλου κράτους» υπογράμμισε με νόημα ο κ. Δένδιας, καταλήγοντας πως «είναι σχέσεις οι οποίες αναλύονται και εξετάζονται στο πλαίσιο της αμοιβαίας ειλικρίνειας, της μόνιμης και διαρκούς αντίληψης σεβασμού στο Διεθνές Δίκαιο και στο Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας και στο πλαίσιο των συμφωνιών που ήδη έχουμε υπογράψει με την Αίγυπτο, με κορυφαία την συμφωνία για την Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη, την οποία είχα την τιμή να υπογράψω με την προηγούμενη ιδιότητά μου ως Υπουργός Εξωτερικών με τον Αιγύπτιο τότε Υπουργό Εξωτερικών τον Σάμεχ Σούκρι (SamehShoukry). Μια πολύ επιτυχημένη συνάντηση λοιπόν, ένα ακόμα βήμα στις ελληνοαιγυπτιακές σχέσεις».
Εγκάρδια συνάντηση με τον Υπουργό Άμυνας και Στρατιωτικής Παραγωγής της Αιγύπτου, Στρατηγό Ashraf Salem Zaher, μετά την τριμερή στο #Κάιρο.— Nikos Dendias (@NikosDendias) September 22, 2026
Συζητήσαμε για την περαιτέρω ενίσχυση της στρατηγικής αμυντικής σχέσης 🇬🇷-🇪🇬, τη διεύρυνση της συνεργασίας μεταξύ των Ενόπλων Δυνάμεών μας,… pic.twitter.com/NmvvSX2xu7
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