Επανέρχεται ο Δραγασάκης: Οι δυνάμεις της Αριστεράς και του προοδευτικού χώρου πρέπει να πάρουν την πρωτοβουλία
Επανέρχεται ο Δραγασάκης: Οι δυνάμεις της Αριστεράς και του προοδευτικού χώρου πρέπει να πάρουν την πρωτοβουλία
«Μπορεί να αναληφθεί η ευθύνη από την ΕΛΑΣ, το ΠΑΣΟΚ και τα άλλα αριστερά, προοδευτικά κόμματα, για τη συνδιαμόρφωση ενός άλλου κλίματος» επιμένει ο πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Τσίπρα
Τη θέση του της συνεργασίας των προοδευτικών δυνάμεων διατύπωσε εκ νέου σήμερα ο ανεξάρτητος βουλευτής και πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, Γιάννης Δραγασάκης, στον απόηχο της συζήτησης που έχει ανοίξει δημόσια τα τελευταία εικοσιτετράωρα υπέρ ενός προοδευτικού «συνασπισμού κομμάτων».
Μιλώντας στο Mega, ο κ. Δραγασάκης τόνισε πως «το κλίμα, που διαμορφώνεται στην οικονομία είναι αναντίστοιχο με το πολιτικό κλίμα, όπου συνήθως κυριαρχούν αντιπαραθέσεις όχι προγραμματικού χαρακτήρα, ενώ υπάρχουν και φαινόμενα τοξικότητας».
«Θεωρώ λοιπόν, ότι οι δυνάμεις της Αριστεράς και του προοδευτικού χώρου πρέπει να πάρουν την πρωτοβουλία, για να υπάρχει καταρχήν ένα άλλο κλίμα. Yπάρχουν οι δυνατότητες και μπορεί να αναληφθεί η ευθύνη από την ΕΛΑΣ, το ΠΑΣΟΚ και τα άλλα αριστερά, προοδευτικά κόμματα, για τη συνδιαμόρφωση ενός άλλου κλίματος που να μην απωθεί το κόσμο από τη πολιτική σαν να είναι ένα παιχνίδι που δεν τον αφορά» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Δραγασάκης.
«Επίσης, διαπιστώνω ότι παρά τις μεγάλες διαφορές, υπάρχουν και κοινοί τόποι, κυρίως σε άμεσα προβλήματα», όπως επισήμανε, ενώ ζήτησε να σταματήσουν οι μεταγραφές, γιατί αυτό το κλίμα απωθεί τον κόσμο.
Μιλώντας στο Mega, ο κ. Δραγασάκης τόνισε πως «το κλίμα, που διαμορφώνεται στην οικονομία είναι αναντίστοιχο με το πολιτικό κλίμα, όπου συνήθως κυριαρχούν αντιπαραθέσεις όχι προγραμματικού χαρακτήρα, ενώ υπάρχουν και φαινόμενα τοξικότητας».
«Θεωρώ λοιπόν, ότι οι δυνάμεις της Αριστεράς και του προοδευτικού χώρου πρέπει να πάρουν την πρωτοβουλία, για να υπάρχει καταρχήν ένα άλλο κλίμα. Yπάρχουν οι δυνατότητες και μπορεί να αναληφθεί η ευθύνη από την ΕΛΑΣ, το ΠΑΣΟΚ και τα άλλα αριστερά, προοδευτικά κόμματα, για τη συνδιαμόρφωση ενός άλλου κλίματος που να μην απωθεί το κόσμο από τη πολιτική σαν να είναι ένα παιχνίδι που δεν τον αφορά» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Δραγασάκης.
«Επίσης, διαπιστώνω ότι παρά τις μεγάλες διαφορές, υπάρχουν και κοινοί τόποι, κυρίως σε άμεσα προβλήματα», όπως επισήμανε, ενώ ζήτησε να σταματήσουν οι μεταγραφές, γιατί αυτό το κλίμα απωθεί τον κόσμο.
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