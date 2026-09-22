Γεωργιάδης: Ψευδές και συκοφαντικό το δημοσίευμα που με συνδέει με ιδιωτική κλινική, πρόκειται για ξένους επενδυτές, δεν κάνουν πλασμαφαιρέσεις
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Άδωνις Γεωργιάδης Πλασμαφαίρεση

Γεωργιάδης: Ψευδές και συκοφαντικό το δημοσίευμα που με συνδέει με ιδιωτική κλινική, πρόκειται για ξένους επενδυτές, δεν κάνουν πλασμαφαιρέσεις

«Η συγκεκριμένη κλινική «ούτε παρέχει, ούτε ποτέ παρείχε υπηρεσίες πλασμαφαίρεσης» - Είναι επενδυτές από τα ΗΑΕ, δεν πρέπει να εμπλέκονται στις εσωτερικές πολιτικές αντιπαραθέσεις, η εταιρεία θα κινηθεί δικαστικά κατά όσων διέδωσαν τους συγκεκριμένους ισχυρισμούς» αναφέρει ο υπουργός Υγείας

Γεωργιάδης: Ψευδές και συκοφαντικό το δημοσίευμα που με συνδέει με ιδιωτική κλινική, πρόκειται για ξένους επενδυτές, δεν κάνουν πλασμαφαιρέσεις
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Στην κατηγορηματική διάψευση δημοσιεύματος που τον συνδέει με ιδιωτική κλινική που παρέχει υπηρεσίες πλασμαφαίρεσης προχώρησε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, κάνοντας λόγο για «απολύτως ψευδές» δημοσίευμα και προαναγγέλλοντας δικαστικές ενέργειες από την εταιρεία.

Σε ανάρτησή του στο Χ, ο κ. Γεωργιάδης υποστηρίζει ότι η συγκεκριμένη κλινική «ούτε παρέχει, ούτε ποτέ παρείχε υπηρεσίες πλασμαφαίρεσης», χαρακτηρίζοντας παράλληλα «ψευδές και συκοφαντικό» το δημοσίευμα που, όπως αναφέρει, αναπαράχθηκε από άλλους λογαριασμούς και μέσα ενημέρωσης.

«Το δημοσίευμα του site του Κυριάκου Βελόπουλου το οποίο αναπαρήγαγε ο ως συνήθως συκοφάντης Παύλος Πολάκης είναι ψευδές και συκοφαντικό» αναφέρει χαρακτηριστικά και προσθέτει ότι η εταιρεία θα κινηθεί δικαστικά κατά όσων διέδωσαν τους συγκεκριμένους ισχυρισμούς.

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει ο Άδωνις Γεωργιάδης και στην επένδυση, την οποία χαρακτηρίζει «τεράστια για τα ελληνικά δεδομένα», σημειώνοντας ότι προέρχεται από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Ο υπουργός υποστηρίζει ότι δεν θα πρέπει ξένοι επενδυτές να εμπλέκονται στις εσωτερικές πολιτικές αντιπαραθέσεις και συνδέει την υπόθεση με την προσπάθεια προσέλκυσης επενδύσεων στον τομέα του longevity, δηλαδή των υπηρεσιών και τεχνολογιών που σχετίζονται με την υγιή γήρανση και την παράταση του προσδόκιμου ζωής.

«Η Ελλάδα έχει τεράστιο συμφέρον να προσελκύσει σοβαρές επενδύσεις και στο longevity, αλλιώς όλους θα τους τραβήξει η Τουρκία», αναφέρει χαρακτηριστικά. 


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