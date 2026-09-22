Κλείνει οριστικά η δομή φιλοξενίας αιτούντων άσυλο στις Θερμοπύλες – Πλεύρης: «Παραδίδουμε τον χώρο στους κατοίκους»

«Σήμερα δεν έχει κανένα φιλοξενούμενο» αναφέρει ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου – «Το επόμενο διάστημα την παραδίδουμε στους κατοίκους»