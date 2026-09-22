Κλείνει οριστικά η δομή φιλοξενίας αιτούντων άσυλο στις Θερμοπύλες – Πλεύρης: «Παραδίδουμε τον χώρο στους κατοίκους»
Κλείνει οριστικά η δομή φιλοξενίας αιτούντων άσυλο στις Θερμοπύλες – Πλεύρης: «Παραδίδουμε τον χώρο στους κατοίκους»
«Σήμερα δεν έχει κανένα φιλοξενούμενο» αναφέρει ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου – «Το επόμενο διάστημα την παραδίδουμε στους κατοίκους»
Έκλεισε η δομή φιλοξενίας μεταναστών στις Θερμοπύλες, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, σημειώνοντας ότι πλέον δεν φιλοξενεί κανέναν άνθρωπο.
Σε ανάρτησή του, ο κ. Πλεύρης βρέθηκε στον Ιερό Χώρο των Θερμοπυλών και στον Ανδριάντα του Λεωνίδα, επισημαίνοντας ότι η δομή βρισκόταν σε απόσταση περίπου 300 μέτρων από το ιστορικό σημείο. «Μία δομή που έγινε σίγουρα σε λάθος σημείο και πλέον δεν τη χρειαζόμαστε καθώς οι ροές είναι μειωμένες», ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός.
Ο κ. Πλεύρης σημείωσε επίσης ότι είχε προαναγγείλει από την πρώτη στιγμή το κλείσιμο της συγκεκριμένης δομής. «Από την πρώτη στιγμή είχα πει ότι αυτή η δομή θα κλείσει. Σήμερα δεν έχει κανένα φιλοξενούμενο», ανέφερε στην ανάρτησή του.
Όπως πρόσθεσε, το επόμενο διάστημα ο χώρος αναμένεται να αποδοθεί στους κατοίκους, με στόχο, όπως σημείωσε, να συμβάλει στην περαιτέρω ανάδειξη της περιοχής των Θερμοπυλών.
Σε ανάρτησή του, ο κ. Πλεύρης βρέθηκε στον Ιερό Χώρο των Θερμοπυλών και στον Ανδριάντα του Λεωνίδα, επισημαίνοντας ότι η δομή βρισκόταν σε απόσταση περίπου 300 μέτρων από το ιστορικό σημείο. «Μία δομή που έγινε σίγουρα σε λάθος σημείο και πλέον δεν τη χρειαζόμαστε καθώς οι ροές είναι μειωμένες», ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός.
Ο κ. Πλεύρης σημείωσε επίσης ότι είχε προαναγγείλει από την πρώτη στιγμή το κλείσιμο της συγκεκριμένης δομής. «Από την πρώτη στιγμή είχα πει ότι αυτή η δομή θα κλείσει. Σήμερα δεν έχει κανένα φιλοξενούμενο», ανέφερε στην ανάρτησή του.
Όπως πρόσθεσε, το επόμενο διάστημα ο χώρος αναμένεται να αποδοθεί στους κατοίκους, με στόχο, όπως σημείωσε, να συμβάλει στην περαιτέρω ανάδειξη της περιοχής των Θερμοπυλών.
Δείτε την ανάρτηση του
Έκλεισε η δομή Θερμοπυλών, όπως είχα προαναγγείλει pic.twitter.com/VTF4bqa1S6— Θάνος Πλεύρης (@thanosplevris) September 22, 2026
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