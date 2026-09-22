Μητσοτάκης στη Silicon Valley: Στο ίδιο τραπέζι με τη General Catalyst των $43 δισ.
Μητσοτάκης στη Silicon Valley: Στο ίδιο τραπέζι με τη General Catalyst των $43 δισ.
Στο επενδυτικό ραντάρ ενός από τους ισχυρούς παίκτες της Silicon Valley μπήκε η Ελλάδα, σε μια κλειστή συζήτηση με επενδυτές, ιδρυτές ταχέως αναπτυσσόμενων εταιρειών τεχνολογίας και κορυφαία στελέχη της καινοτομίας
Στο επενδυτικό ραντάρ ενός από τους ισχυρούς παίκτες της Silicon Valley μπήκε η Ελλάδα, σε μια κλειστή συζήτηση με επενδυτές, ιδρυτές ταχέως αναπτυσσόμενων εταιρειών τεχνολογίας και κορυφαία στελέχη της καινοτομίας.
Τη συζήτηση διοργάνωσε η General Catalyst, η οποία διαχειρίζεται περισσότερα από 43 δισ. δολάρια και έχει στο χαρτοφυλάκιό της πάνω από 900 εταιρείες, μεταξύ των οποίων Anthropic, Stripe, Anduril και Mistral AI.
Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη η ατζέντα στράφηκε στις προοπτικές νέων επενδύσεων στην Ελλάδα, στην προσέλκυση διεθνών τεχνολογικών εταιρειών, στις ελληνικές startups και στην τεχνητή νοημοσύνης.
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Στη συζήτηση του πρωθυπουργού με την Chief Strategy Officer της General Catalyst, Alexis Black Björlin, εξετάστηκαν οι προοπτικές περαιτέρω επενδύσεων στην Ελλάδα, η δυναμική του ελληνικού οικοσυστήματος καινοτομίας και οι προτεραιότητες της χώρας στην τεχνολογία και την AI.
Έμφαση δόθηκε στις συνθήκες που μπορούν να προσελκύσουν διεθνείς επενδύσεις και τεχνολογικές εταιρείες στη χώρα.
Στο τραπέζι μπήκε επίσης η ενίσχυση και διεθνοποίηση των ελληνικών startups, μαζί με την αξιοποίηση του ελληνικού επιστημονικού και επιχειρηματικού ταλέντου.
Ξεχωριστό κεφάλαιο αποτέλεσαν οι εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη και οι ευκαιρίες για Ελλάδα και Ευρώπη σε ψηφιακές υποδομές, έρευνα και ανάπτυξη νέων τεχνολογιών.
Νωρίτερα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον δήμαρχο του Σαν Φρανσίσκο, Daniel Lurie. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στον ρόλο της τεχνολογίας και της καινοτομίας στην αντιμετώπιση των προκλήσεων των σύγχρονων μητροπόλεων.
Τη συζήτηση διοργάνωσε η General Catalyst, η οποία διαχειρίζεται περισσότερα από 43 δισ. δολάρια και έχει στο χαρτοφυλάκιό της πάνω από 900 εταιρείες, μεταξύ των οποίων Anthropic, Stripe, Anduril και Mistral AI.
Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη η ατζέντα στράφηκε στις προοπτικές νέων επενδύσεων στην Ελλάδα, στην προσέλκυση διεθνών τεχνολογικών εταιρειών, στις ελληνικές startups και στην τεχνητή νοημοσύνης.
Δείτε φωτογραφίες
Στη συζήτηση του πρωθυπουργού με την Chief Strategy Officer της General Catalyst, Alexis Black Björlin, εξετάστηκαν οι προοπτικές περαιτέρω επενδύσεων στην Ελλάδα, η δυναμική του ελληνικού οικοσυστήματος καινοτομίας και οι προτεραιότητες της χώρας στην τεχνολογία και την AI.
Στο επίκεντρο οι νέες επενδύσεις
Έμφαση δόθηκε στις συνθήκες που μπορούν να προσελκύσουν διεθνείς επενδύσεις και τεχνολογικές εταιρείες στη χώρα.
Στο τραπέζι μπήκε επίσης η ενίσχυση και διεθνοποίηση των ελληνικών startups, μαζί με την αξιοποίηση του ελληνικού επιστημονικού και επιχειρηματικού ταλέντου.
Οι ελληνικές startups κοιτούν έξω
Ξεχωριστό κεφάλαιο αποτέλεσαν οι εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη και οι ευκαιρίες για Ελλάδα και Ευρώπη σε ψηφιακές υποδομές, έρευνα και ανάπτυξη νέων τεχνολογιών.
AI, υποδομές και έρευνα
Νωρίτερα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον δήμαρχο του Σαν Φρανσίσκο, Daniel Lurie. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στον ρόλο της τεχνολογίας και της καινοτομίας στην αντιμετώπιση των προκλήσεων των σύγχρονων μητροπόλεων.
Με τον δήμαρχο του Σαν Φρανσίσκο
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