Μητσοτάκης στη Silicon Valley: Στο ίδιο τραπέζι με τη General Catalyst των $43 δισ.

Στο επενδυτικό ραντάρ ενός από τους ισχυρούς παίκτες της Silicon Valley μπήκε η Ελλάδα, σε μια κλειστή συζήτηση με επενδυτές, ιδρυτές ταχέως αναπτυσσόμενων εταιρειών τεχνολογίας και κορυφαία στελέχη της καινοτομίας