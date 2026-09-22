Μητσοτάκης στη Silicon Valley: Στο ίδιο τραπέζι με τη General Catalyst των $43 δισ.
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Κυριάκος Μητσοτάκης ΗΠΑ Silicon Valley Startups

Μητσοτάκης στη Silicon Valley: Στο ίδιο τραπέζι με τη General Catalyst των $43 δισ.

Στο επενδυτικό ραντάρ ενός από τους ισχυρούς παίκτες της Silicon Valley μπήκε η Ελλάδα, σε μια κλειστή συζήτηση με επενδυτές, ιδρυτές ταχέως αναπτυσσόμενων εταιρειών τεχνολογίας και κορυφαία στελέχη της καινοτομίας

Μητσοτάκης στη Silicon Valley: Στο ίδιο τραπέζι με τη General Catalyst των $43 δισ.
Γιώργος Παπακωνσταντίνου
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Στο επενδυτικό ραντάρ ενός από τους ισχυρούς παίκτες της Silicon Valley μπήκε η Ελλάδα, σε μια κλειστή συζήτηση με επενδυτές, ιδρυτές ταχέως αναπτυσσόμενων εταιρειών τεχνολογίας και κορυφαία στελέχη της καινοτομίας.

Τη συζήτηση διοργάνωσε η General Catalyst, η οποία διαχειρίζεται περισσότερα από 43 δισ. δολάρια και έχει στο χαρτοφυλάκιό της πάνω από 900 εταιρείες, μεταξύ των οποίων Anthropic, Stripe, Anduril και Mistral AI.

Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη η ατζέντα στράφηκε στις προοπτικές νέων επενδύσεων στην Ελλάδα, στην προσέλκυση διεθνών τεχνολογικών εταιρειών, στις ελληνικές startups και στην τεχνητή νοημοσύνης.

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Στο επίκεντρο οι νέες επενδύσεις

Στη συζήτηση του πρωθυπουργού με την Chief Strategy Officer της General Catalyst, Alexis Black Björlin, εξετάστηκαν οι προοπτικές περαιτέρω επενδύσεων στην Ελλάδα, η δυναμική του ελληνικού οικοσυστήματος καινοτομίας και οι προτεραιότητες της χώρας στην τεχνολογία και την AI.

Έμφαση δόθηκε στις συνθήκες που μπορούν να προσελκύσουν διεθνείς επενδύσεις και τεχνολογικές εταιρείες στη χώρα.


Οι ελληνικές startups κοιτούν έξω

Στο τραπέζι μπήκε επίσης η ενίσχυση και διεθνοποίηση των ελληνικών startups, μαζί με την αξιοποίηση του ελληνικού επιστημονικού και επιχειρηματικού ταλέντου.


AI, υποδομές και έρευνα

Ξεχωριστό κεφάλαιο αποτέλεσαν οι εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη και οι ευκαιρίες για Ελλάδα και Ευρώπη σε ψηφιακές υποδομές, έρευνα και ανάπτυξη νέων τεχνολογιών.


Με τον δήμαρχο του Σαν Φρανσίσκο

Νωρίτερα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον δήμαρχο του Σαν Φρανσίσκο, Daniel Lurie. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στον ρόλο της τεχνολογίας και της καινοτομίας στην αντιμετώπιση των προκλήσεων των σύγχρονων μητροπόλεων.
Γιώργος Παπακωνσταντίνου
59 ΣΧΟΛΙΑ

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