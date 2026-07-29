Δείτε βίντεο: Η δραματική διάσωση πολιτών στον Άγιο Παύλο από το Λιμενικό στην πυρκαγιά που μαίνεται στο Ρέθυμνο

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Σε εξέλιξη η εκκένωση της Αγίας Γαλήνης - Περίπου 2.000 τουρίστες βρίσκονται στην περιοχή

Εν τω μεταξύ σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η εκκένωση της

και η οργανωμένη απομάκρυνση των ξένων επισκεπτών, μετά το μήνυμα του 112 που εστάλη λόγω της μεγάλης πυρκαγιάς στην περιοχή.

Ο ξενοδοχειακός κόσμος του Ρεθύμνου έχει τεθεί σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας, ενώ ο

καταγράφει τη διαθεσιμότητα καταλυμάτων, προκειμένου να εξασφαλιστούν δωμάτια για τη φιλοξενία όσων απομακρύνονται από την περιοχή, εφόσον αυτό καταστεί αναγκαίο.

Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, το μέλος του Συλλόγου Ξενοδόχων Ρεθύμνου και ξενοδόχος στην Αγία Γαλήνη,

, ανέφερε ότι κατά τον χρόνο της εκκένωσης η πυρκαγιά δεν φαινόταν από τον οικισμό.

Οπως είπε, οι επισκέπτες και οι κάτοικοι ακολουθούν τις οδηγίες του

, το οποίο τους κατευθύνει προς το Τυμπάκι, υπογραμμίζοντας ότι δεν επικρατεί πανικός.

Σύμφωνα με την εκτίμησή του, αυτή τη στιγμή στην Αγία Γαλήνη βρίσκονται περίπου 2.000 τουρίστες, ενώ οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της περιοχής παραμένουν σε διαρκή επικοινωνία με τις αρμόδιες αρχές, παρακολουθώντας στενά την εξέλιξη της πυρκαγιάς και συνδράμοντας όπου χρειαστεί.