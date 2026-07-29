Δείτε βίντεο: Η δραματική διάσωση πολιτών στον Άγιο Παύλο από το Λιμενικό στην πυρκαγιά που μαίνεται στο Ρέθυμνο
Δείτε βίντεο: Η δραματική διάσωση πολιτών στον Άγιο Παύλο από το Λιμενικό στην πυρκαγιά που μαίνεται στο Ρέθυμνο
Οι εικόνες από την επιχείρηση του Λιμενικού στον Άγιο Παύλο, είναι συγκλονιστικές, με το πυκνό πέπλο καπνού να έχει καλύψει τον ορίζοντα, δυσχεραίνοντας σημαντικά το έργο της απομάκρυνσης
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη μάχη με τις φλόγες στο Ρέθυμνο, όπου η πυρκαγιά που καίει στην περιοχή της Κρύας Βρύσης οδήγησε σε επιχείρηση απεγκλωβισμού πολιτών από τη θάλασσα, στην ευρύτερη περιοχή του Αγίου Παύλου με τις εικόνες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας να είναι συγκλονιστικές.
Κάτω από υπό εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, συνολικά 29 άτομα μεταφέρθηκαν με ασφάλεια διά θαλάσσης, καθώς οι πυκνοί καπνοί και η ταχεία εξάπλωση της φωτιάς καθιστούσαν επικίνδυνη την παραμονή τους στην περιοχή.
Οι εικόνες από την επιχείρηση του Λιμενικού στον Άγιο Παύλο, είναι συγκλονιστικές, με το πυκνό πέπλο καπνού να έχει καλύψει τον ορίζοντα, δυσχεραίνοντας σημαντικά το έργο της απομάκρυνσης. Παρά τα εμπόδια, στελέχη του Λιμενικού Σώματος, με τη συνδρομή ναυαγοσωστικού και ιδιωτικών αλιευτικών σκαφών, κατάφεραν να προσεγγίσουν τους εγκλωβισμένους και να τους απομακρύνουν με ασφάλεια.
Μεταξύ των πολιτών που διασώθηκαν βρίσκονταν ηλικιωμένοι, γυναίκες και παιδιά, ενώ οι κυβερνήτες των σκαφών έδωσαν μάχη τόσο με τις δύσκολες συνθήκες στη θάλασσα όσο και με την περιορισμένη ορατότητα που προκαλούσαν οι καπνοί από τη μεγάλη πυρκαγιά.
Σύμφωνα με την ενημέρωση του Λιμενικού Σώματος, στην πρώτη επιχείρηση απεγκλωβίστηκαν 17 άτομα. Λίγη ώρα αργότερα ακολούθησε δεύτερη επιχείρηση, κατά την οποία απομακρύνθηκαν ακόμη 12 πολίτες, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των διασωθέντων στους 29.
Στην περιοχή εξακολουθούν να επιχειρούν δύο πλωτά σκάφη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, ένα ναυαγοσωστικό σκάφος, καθώς και ιδιωτικά σκάφη, τα οποία παραμένουν σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, προκειμένου να συνδράμουν άμεσα σε περίπτωση νέων απεγκλωβισμών.
Ο ξενοδοχειακός κόσμος του Ρεθύμνου έχει τεθεί σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας, ενώ ο Σύλλογος Ξενοδόχων Ρεθύμνου καταγράφει τη διαθεσιμότητα καταλυμάτων, προκειμένου να εξασφαλιστούν δωμάτια για τη φιλοξενία όσων απομακρύνονται από την περιοχή, εφόσον αυτό καταστεί αναγκαίο.
Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, το μέλος του Συλλόγου Ξενοδόχων Ρεθύμνου και ξενοδόχος στην Αγία Γαλήνη, Μιχάλης Χριστοφοράκης, ανέφερε ότι κατά τον χρόνο της εκκένωσης η πυρκαγιά δεν φαινόταν από τον οικισμό.
Οπως είπε, οι επισκέπτες και οι κάτοικοι ακολουθούν τις οδηγίες του μηνύματος του 112, το οποίο τους κατευθύνει προς το Τυμπάκι, υπογραμμίζοντας ότι δεν επικρατεί πανικός.
Κάτω από υπό εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, συνολικά 29 άτομα μεταφέρθηκαν με ασφάλεια διά θαλάσσης, καθώς οι πυκνοί καπνοί και η ταχεία εξάπλωση της φωτιάς καθιστούσαν επικίνδυνη την παραμονή τους στην περιοχή.
Οι εικόνες από την επιχείρηση του Λιμενικού στον Άγιο Παύλο, είναι συγκλονιστικές, με το πυκνό πέπλο καπνού να έχει καλύψει τον ορίζοντα, δυσχεραίνοντας σημαντικά το έργο της απομάκρυνσης. Παρά τα εμπόδια, στελέχη του Λιμενικού Σώματος, με τη συνδρομή ναυαγοσωστικού και ιδιωτικών αλιευτικών σκαφών, κατάφεραν να προσεγγίσουν τους εγκλωβισμένους και να τους απομακρύνουν με ασφάλεια.
Μεταξύ των πολιτών που διασώθηκαν βρίσκονταν ηλικιωμένοι, γυναίκες και παιδιά, ενώ οι κυβερνήτες των σκαφών έδωσαν μάχη τόσο με τις δύσκολες συνθήκες στη θάλασσα όσο και με την περιορισμένη ορατότητα που προκαλούσαν οι καπνοί από τη μεγάλη πυρκαγιά.
Σύμφωνα με την ενημέρωση του Λιμενικού Σώματος, στην πρώτη επιχείρηση απεγκλωβίστηκαν 17 άτομα. Λίγη ώρα αργότερα ακολούθησε δεύτερη επιχείρηση, κατά την οποία απομακρύνθηκαν ακόμη 12 πολίτες, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των διασωθέντων στους 29.
Στην περιοχή εξακολουθούν να επιχειρούν δύο πλωτά σκάφη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, ένα ναυαγοσωστικό σκάφος, καθώς και ιδιωτικά σκάφη, τα οποία παραμένουν σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, προκειμένου να συνδράμουν άμεσα σε περίπτωση νέων απεγκλωβισμών.
Σε εξέλιξη η εκκένωση της Αγίας Γαλήνης - Περίπου 2.000 τουρίστες βρίσκονται στην περιοχήΕν τω μεταξύ σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η εκκένωση της Αγίας Γαλήνης και η οργανωμένη απομάκρυνση των ξένων επισκεπτών, μετά το μήνυμα του 112 που εστάλη λόγω της μεγάλης πυρκαγιάς στην περιοχή.
Ο ξενοδοχειακός κόσμος του Ρεθύμνου έχει τεθεί σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας, ενώ ο Σύλλογος Ξενοδόχων Ρεθύμνου καταγράφει τη διαθεσιμότητα καταλυμάτων, προκειμένου να εξασφαλιστούν δωμάτια για τη φιλοξενία όσων απομακρύνονται από την περιοχή, εφόσον αυτό καταστεί αναγκαίο.
Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, το μέλος του Συλλόγου Ξενοδόχων Ρεθύμνου και ξενοδόχος στην Αγία Γαλήνη, Μιχάλης Χριστοφοράκης, ανέφερε ότι κατά τον χρόνο της εκκένωσης η πυρκαγιά δεν φαινόταν από τον οικισμό.
Οπως είπε, οι επισκέπτες και οι κάτοικοι ακολουθούν τις οδηγίες του μηνύματος του 112, το οποίο τους κατευθύνει προς το Τυμπάκι, υπογραμμίζοντας ότι δεν επικρατεί πανικός.
Σύμφωνα με την εκτίμησή του, αυτή τη στιγμή στην Αγία Γαλήνη βρίσκονται περίπου 2.000 τουρίστες, ενώ οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της περιοχής παραμένουν σε διαρκή επικοινωνία με τις αρμόδιες αρχές, παρακολουθώντας στενά την εξέλιξη της πυρκαγιάς και συνδράμοντας όπου χρειαστεί.
⚠️Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣— 112 Greece (@112Greece) July 29, 2026
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Αγία_Γαλήνη της Περιφερειακής Ενότητας #Ρεθύμνης
‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Αγία_Γαλήνη απομακρυνθείτε προς #Τυμπάκι
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/epZaj71grH@pyrosvestiki@hellenicpolice
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