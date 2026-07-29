Ρέθυμνο: Σε εξέλιξη η εκκένωση της Αγίας Γαλήνης - Περίπου 2.000 τουρίστες βρίσκονται στην περιοχή
ΕΛΛΑΔΑ
Ρέθυμνο Φωτιά Αγία Γαλήνη Μήνυμα 112

Ρέθυμνο: Σε εξέλιξη η εκκένωση της Αγίας Γαλήνης - Περίπου 2.000 τουρίστες βρίσκονται στην περιοχή

Οι επισκέπτες και οι κάτοικοι ακολουθούν τις οδηγίες του μηνύματος του 112, το οποίο τους κατευθύνει προς το Τυμπάκι

Ρέθυμνο: Σε εξέλιξη η εκκένωση της Αγίας Γαλήνης - Περίπου 2.000 τουρίστες βρίσκονται στην περιοχή
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Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η εκκένωση της Αγίας Γαλήνης και η οργανωμένη απομάκρυνση των ξένων επισκεπτών, μετά το μήνυμα του 112 που εστάλη λόγω της μεγάλης πυρκαγιάς στην περιοχή.

Ο ξενοδοχειακός κόσμος του Ρεθύμνου έχει τεθεί σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας, ενώ ο Σύλλογος Ξενοδόχων Ρεθύμνου καταγράφει τη διαθεσιμότητα καταλυμάτων, προκειμένου να εξασφαλιστούν δωμάτια για τη φιλοξενία όσων απομακρύνονται από την περιοχή, εφόσον αυτό καταστεί αναγκαίο.

Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, το μέλος του Συλλόγου Ξενοδόχων Ρεθύμνου και ξενοδόχος στην Αγία Γαλήνη, Μιχάλης Χριστοφοράκης, ανέφερε ότι κατά τον χρόνο της εκκένωσης η πυρκαγιά δεν φαινόταν από τον οικισμό.

Οπως είπε, οι επισκέπτες και οι κάτοικοι ακολουθούν τις οδηγίες του μηνύματος του 112, το οποίο τους κατευθύνει προς το Τυμπάκι, υπογραμμίζοντας ότι δεν επικρατεί πανικός.



Σύμφωνα με την εκτίμησή του, αυτή τη στιγμή στην Αγία Γαλήνη βρίσκονται περίπου 2.000 τουρίστες, ενώ οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της περιοχής παραμένουν σε διαρκή επικοινωνία με τις αρμόδιες αρχές, παρακολουθώντας στενά την εξέλιξη της πυρκαγιάς και συνδράμοντας όπου χρειαστεί.

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο από το Antilalos Press

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Ρέθυμνο: Σε εξέλιξη η εκκένωση της Αγίας Γαλήνης - Περίπου 2.000 τουρίστες βρίσκονται στην περιοχή
Ρέθυμνο: Σε εξέλιξη η εκκένωση της Αγίας Γαλήνης - Περίπου 2.000 τουρίστες βρίσκονται στην περιοχή








4 ΣΧΟΛΙΑ

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