Μεθυσμένος πατέρας στη Βρετανία τύφλωσε και προκάλεσε εγκεφαλική αιμορραγία στο 7 μηνών βρέφος του, το ταρακούνησε άγρια επειδή έκλαιγε

Σε 4 χρόνια κάθειρξη καταδικάστηκε ο Κρίστοφερ Γέιτς που κακοποίησε άγρια το ίδιο του το παιδί του - Σύμφωνα με καταθέσεις ο δράστης είχε πιει 11 μπύρες και έκανε χρήση κοκαΐνης, ενώ φώναζε στο μωρό να σκάσει





Σύμφωνα με τη







Στη συνέχεια το άφησε στην κούνια του και απομονώθηκε στο μπάνιο για περίπου μία ώρα, έχοντας τυλίξει μια πετσέτα γύρω από το κεφάλι του ώστε να μην ακούει το κλάμα του παιδιού.



Όταν τελικά μετέφερε το βρέφος στο νοσοκομείο, αρκετές ώρες αργότερα, είπε αρχικά ψευδώς στους γιατρούς ότι το παιδί είχε πέσει από λικνιζόμενο κάθισμα, καθυστερώντας έτσι τη σωστή διάγνωση και θεραπεία.



Είχε πιει 11 μπίρες και είχε κάνει χρήση κοκαΐνης

Μετά τη σύλληψή του, ο Γέιτς παραδέχθηκε ότι είχε καταναλώσει 11 κουτάκια μπίρας και μία γραμμή κοκαΐνης πριν από την επίθεση.



Οι εξετάσεις έδειξαν ότι το μωρό υπέστη εκτεταμένη εγκεφαλική αιμορραγία, κρίσεις, σοβαρές αιμορραγίες και στα δύο μάτια, καθώς και πολλαπλούς μώλωπες και τραύματα στο σώμα.



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Τελικά, το βρέφος επέζησε, όμως έχασε την όρασή του, υπέστη μόνιμες εγκεφαλικές βλάβες, θα χρειάζεται φαρμακευτική αγωγή σε όλη του τη ζωή, ενώ οι ειδικοί εκτιμούν ότι το προσδόκιμο ζωής του έχει μειωθεί σημαντικά.



Η οικογένεια είχε διαπιστώσει ότι δεν μπορούσε να ανταποκριθεί Κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας έγινε γνωστό ότι συγγενείς του είχαν ήδη εκφράσει ανησυχία για την κατάστασή του.



Όπως κατέθεσαν, ο Γέιτς αντιμετώπιζε χρόνια προβλήματα με το αλκοόλ και τα ναρκωτικά, είχε εκρηκτικό χαρακτήρα όταν έπινε και δυσκολευόταν να ανταποκριθεί στη φροντίδα του παιδιού.



Ένας πατέρας στη Βρετανία καταδικάστηκε σε τετραετή κάθειρξη, αφού προκάλεσε στο μόλις επτά μηνών βρέφος του καταστροφικές εγκεφαλικές κακώσεις και μόνιμη απώλεια της όρασής του, όταν το ταρακούνησε βίαια έχοντας καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ και κοκαΐνη.Σύμφωνα με τη Mirror , ο Κρίστοφερ Γέιτς έχασε τον έλεγχο τα ξημερώματα του Οκτωβρίου του 2025, μόλις τρεις εβδομάδες και τέσσερις ημέρες αφότου είχε αναλάβει την αποκλειστική επιμέλεια του γιου του. Σύμφωνα με το δικαστήριο, το μωρό ξύπνησε γύρω στις 2 τα ξημερώματα και έκλαιγε ασταμάτητα, γεγονός που εξόργισε τον πατέρα του.Η δίκη αποκάλυψε ότι ο Γέιτς σήκωσε το βρέφος και το ταρακούνησε με εξαιρετική δύναμη πέντε φορές, φωνάζοντάς του να «σκάσει» καθώς το μωρό έκλαιγε γοερά.Στη συνέχεια το άφησε στην κούνια του και απομονώθηκε στο μπάνιο για περίπου μία ώρα, έχοντας τυλίξει μια πετσέτα γύρω από το κεφάλι του ώστε να μην ακούει το κλάμα του παιδιού.Όταν τελικά μετέφερε το βρέφος στο νοσοκομείο, αρκετές ώρες αργότερα, είπε αρχικά ψευδώς στους γιατρούς ότι το παιδί είχε πέσει από λικνιζόμενο κάθισμα, καθυστερώντας έτσι τη σωστή διάγνωση και θεραπεία.Μετά τη σύλληψή του, ο Γέιτς παραδέχθηκε ότι είχε καταναλώσει 11 κουτάκια μπίρας και μία γραμμή κοκαΐνης πριν από την επίθεση.Οι εξετάσεις έδειξαν ότι το μωρό υπέστη εκτεταμένη εγκεφαλική αιμορραγία, κρίσεις, σοβαρές αιμορραγίες και στα δύο μάτια, καθώς και πολλαπλούς μώλωπες και τραύματα στο σώμα.Οι γιατροί επισήμαναν ότι οι κακώσεις αντιστοιχούσαν σε εκείνες που προκαλούνται σε τροχαίο δυστύχημα υψηλής ταχύτητας και για αρκετό διάστημα δεν ήταν βέβαιοι αν το παιδί θα επιβίωνε.Τελικά, το βρέφος επέζησε, όμως έχασε την όρασή του, υπέστη μόνιμες εγκεφαλικές βλάβες, θα χρειάζεται φαρμακευτική αγωγή σε όλη του τη ζωή, ενώ οι ειδικοί εκτιμούν ότι το προσδόκιμο ζωής του έχει μειωθεί σημαντικά.Κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας έγινε γνωστό ότι συγγενείς του είχαν ήδη εκφράσει ανησυχία για την κατάστασή του.Όπως κατέθεσαν, ο Γέιτς αντιμετώπιζε χρόνια προβλήματα με το αλκοόλ και τα ναρκωτικά, είχε εκρηκτικό χαρακτήρα όταν έπινε και δυσκολευόταν να ανταποκριθεί στη φροντίδα του παιδιού.

Σε μία από τις επισκέψεις τους στο σπίτι βρήκαν το μωρό ακατάστατο, το σπίτι γεμάτο βρόμικες πάνες και άδεια κουτάκια μπίρας, ενώ άκουσαν τον πατέρα να φωνάζει άγρια στο βρέφος, αποκαλώντας το «μικρό σκ@@ό».



Παρά τις παροτρύνσεις να ζητήσει βοήθεια από τις κοινωνικές υπηρεσίες, εκείνος δεν το έκανε, αν και είχε εκμυστηρευτεί σε συγγενείς ότι ίσως δεν μπορούσε να μεγαλώσει το παιδί.



«Του κατέστρεψε τη ζωή»

Το παιδί επέστρεψε τελικά στην ανάδοχη οικογένεια που το φρόντιζε από τη γέννησή του.



Σε συγκλονιστική δήλωσή της, η ανάδοχη μητέρα ανέφερε ότι ο μικρός «μας έκλεψε την καρδιά από την πρώτη στιγμή» και ότι, αν γνώριζαν τι επρόκειτο να συμβεί, δεν θα είχαν επιτρέψει ποτέ να αποχωρήσει από τη φροντίδα τους.



«Του κατέστρεψε τον εγκέφαλο, του κατέστρεψε τη ζωή και ράγισε τις καρδιές όλων μας. Το μόνο που χρειαζόταν ήταν να μας τηλεφωνήσει και θα πηγαίναμε αμέσως να τον βοηθήσουμε», είπε χαρακτηριστικά.



Η δικαστής Τζούλι Κλέμιτσον χαρακτήρισε τις συνέπειες της επίθεσης «καταστροφικές», τονίζοντας ότι το παιδί δεν θα μπορέσει ποτέ να ζήσει τη ζωή που θα έπρεπε.



Ο Κρίστοφερ Γέιτς, ο οποίος είχε ήδη οκτώ προηγούμενες καταδίκες, παραδέχθηκε την ενοχή του για πρόκληση σοβαρής σωματικής βλάβης σε παιδί και καταδικάστηκε σε τέσσερα χρόνια φυλάκισης.