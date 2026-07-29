Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι ακινητοποίησαν τρία τάνκερ που μετέφεραν πετρέλαιο στα Στενά του Ορμούζ
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Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι ακινητοποίησαν τρία τάνκερ που μετέφεραν πετρέλαιο στα Στενά του Ορμούζ

Το Πολεμικό Ναυτικό των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν (IRGC) ανακοίνωσε ότι «στόχευσε και ακινητοποίησε» τρία πετρελαιοφόρα στα Στενά του Ορμούζ, υποστηρίζοντας ότι τα πλοία αγνόησαν προειδοποιήσεις των ιρανικών δυνάμεων

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι ακινητοποίησαν τρία τάνκερ που μετέφεραν πετρέλαιο στα Στενά του Ορμούζ
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Το Πολεμικό Ναυτικό των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν (IRGC) ανακοίνωσε ότι «στόχευσε και ακινητοποίησε» τρία πετρελαιοφόρα στα Στενά του Ορμούζ, υποστηρίζοντας ότι τα πλοία αγνόησαν προειδοποιήσεις των ιρανικών δυνάμεων.

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, το οποίο επικαλείται ανακοίνωση των Φρουρών της Επανάστασης, δεν δόθηκαν στη δημοσιότητα τα ονόματα των δεξαμενόπλοιων, η σημαία ή η ιδιοκτησία τους, ούτε το ακριβές σημείο όπου σημειώθηκε το περιστατικό ή οι φερόμενες παραβιάσεις που οδήγησαν στην επέμβαση.

Η εξέλιξη έρχεται ενώ η Τεχεράνη έχει απορρίψει τη χρήση της νοτιότερης θαλάσσιας διαδρομής κατά μήκος των ακτών του Ομάν, επιμένοντας στη δική της προσέγγιση όσον αφορά τη ναυσιπλοΐα στη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό.


«Οι παρεμβάσεις των ΗΠΑ δεν θα μείνουν αναπάντητες»

Στην ανακοίνωσή τους, οι Φρουροί της Επανάστασης εξαπέλυσαν και νέα επίθεση κατά των Ηνωμένων Πολιτειών, υποστηρίζοντας ότι οι «παράνομες παρεμβάσεις και εντολές» της Ουάσινγκτον «δεν θα μείνουν αναπάντητες από τα πλοία που βρίσκονται στην περιοχή».

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ανεξάρτητη επιβεβαίωση των ισχυρισμών των ιρανικών αρχών, ενώ δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση των τριών πετρελαιοφόρων ή για τις συνθήκες του περιστατικού.
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