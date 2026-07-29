Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι ακινητοποίησαν τρία τάνκερ που μετέφεραν πετρέλαιο στα Στενά του Ορμούζ

Το Πολεμικό Ναυτικό των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν (IRGC) ανακοίνωσε ότι «στόχευσε και ακινητοποίησε» τρία πετρελαιοφόρα στα Στενά του Ορμούζ, υποστηρίζοντας ότι τα πλοία αγνόησαν προειδοποιήσεις των ιρανικών δυνάμεων