Η φωτιά είναι ανεξέλεγκτη, έφτασε στα πρώτα σπίτια, λέει ο κοινοτάρχης της Κρύας Βρύσης
Η φωτιά είναι ανεξέλεγκτη, έφτασε στα πρώτα σπίτια, λέει ο κοινοτάρχης της Κρύας Βρύσης
Οι νεκροί πυροσβέστες εγκλωβίστηκαν στον δρόμο που πάει προς Μέλαμπες, εκτίμησε ο Σήφης Βαβουράκης - Ας καούνε όλα, όχι οι ανθρώπινες ζωές, είπε εμφανώς συγκινημένος
Μαίνεται ανεξέλεγκτη η φωτιά στο Ρέθυμνο με τραγικό απολογισμό δύο νεκρούς πυροσβέστες. Οι φλόγες έφτασαν στα πρώτα σπίτια της Κρύας Βρύσης, σύμφωνα με τον κοινοτάρχη Σήφη Βαβουράκη που περιέγραψε πως στην περιοχή οι άνεμοι πνέουν θυελλώδεις και το μέτωπο εκτείνεται σε απόσταση άνω των 15 χιλιομέτρων.
Σύμφωνα με τον κ. Βαβουράκη, ο 28χρονος και ο 60χρονος εξέπνευσαν στην Κρύα Βρύση και τις σορούς παρέλαβαν ασθενοφόρα. «Στον κεντρικό δρόμο που πάει για Μέλαμπες. Εκεί πρέπει να εγκλωβίστηκαν» οι πυροσβέστες, όπως είπε ο πρόεδρος της κοινότητας. Σύμφωνα με τον ίδιο, δύο εθελοντές πολίτες τραυματίστηκαν και δεν είναι σε σοβαρή κατάσταση.
Είναι «πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση» είπε ο κ. Βαβουράκης σημειώνοντας πως η φωτιά καίει ανεξέλεγκτη: «Καίει προς Μέλαμπες, προς Άγιο Παύλο, προς Τριόπετρα. Καίει προς παντού».
Το μέτωπο είναι «πάνω από 15 χιλιόμετρα» ενώ οι άνεμοι πνέουν βόρειοι. Έχουν ήδη εκκενωθεί οικισμοί και οι φλόγες έφτασαν στα πρώτα σπίτια της Κρύας Βρύσης, όπως είπε ο κ. Βαβουράκης.
«Μας είπαν ότι ήρθαν εναέρια, δεν τα είδαμε, λόγω αέρα δεν μπορούσαν να επιχειρήσουν. Έχει τρομερό άνεμο. Έχει 8-9 μποφόρ. Ότι μπορούμε να γλυτώσουμε, τουλάχιστον τα σπίτια και τις ζωές μας...», ανέφερε μεταξύ άλλων.
«Ας καούνε όλα, όχι οι ανθρώπινες ζωές. Έχουμε καεί τόσες φορές. Είμαι πάρα πολύ ταραγμένος», είπε συγκινημένος ο κ. Βαβουράκης. «Αν μπορούσαν να επιχειρήσουν εναέρια σίγουρα θα ήταν διαφορετικά», είπε σημειώνοντας πως οι άνεμοι πνέουν θυελλώδεις.
Σύμφωνα με τον κ. Βαβουράκη, ο 28χρονος και ο 60χρονος εξέπνευσαν στην Κρύα Βρύση και τις σορούς παρέλαβαν ασθενοφόρα. «Στον κεντρικό δρόμο που πάει για Μέλαμπες. Εκεί πρέπει να εγκλωβίστηκαν» οι πυροσβέστες, όπως είπε ο πρόεδρος της κοινότητας. Σύμφωνα με τον ίδιο, δύο εθελοντές πολίτες τραυματίστηκαν και δεν είναι σε σοβαρή κατάσταση.
Είναι «πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση» είπε ο κ. Βαβουράκης σημειώνοντας πως η φωτιά καίει ανεξέλεγκτη: «Καίει προς Μέλαμπες, προς Άγιο Παύλο, προς Τριόπετρα. Καίει προς παντού».
Το μέτωπο είναι «πάνω από 15 χιλιόμετρα» ενώ οι άνεμοι πνέουν βόρειοι. Έχουν ήδη εκκενωθεί οικισμοί και οι φλόγες έφτασαν στα πρώτα σπίτια της Κρύας Βρύσης, όπως είπε ο κ. Βαβουράκης.
«Μας είπαν ότι ήρθαν εναέρια, δεν τα είδαμε, λόγω αέρα δεν μπορούσαν να επιχειρήσουν. Έχει τρομερό άνεμο. Έχει 8-9 μποφόρ. Ότι μπορούμε να γλυτώσουμε, τουλάχιστον τα σπίτια και τις ζωές μας...», ανέφερε μεταξύ άλλων.
«Ας καούνε όλα, όχι οι ανθρώπινες ζωές. Έχουμε καεί τόσες φορές. Είμαι πάρα πολύ ταραγμένος», είπε συγκινημένος ο κ. Βαβουράκης. «Αν μπορούσαν να επιχειρήσουν εναέρια σίγουρα θα ήταν διαφορετικά», είπε σημειώνοντας πως οι άνεμοι πνέουν θυελλώδεις.
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